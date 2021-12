Los mejores libros para regalar esta Navidad

Estamos seguras de que no puedes encontrar un regalo mejor.

UXÍA B. URGOITI

No puede haber mejor regalo. Regalar un libro siempre es un acierto y una cosa muy especial. Pero es que además, estamos convencidas de que no hay un regalo más personal que se pueda hacer. Cuando aciertas con un ejemplar, es porque conoces a esa persona perfectamente, sabes sus gustos y con lo que disfruta. No es lo mismo a una amiga que le gusta la novela negra que a otra que es una romántica. Por eso es tan importante acertar con lo que compras. Este año está siendo muy prolifero en novedades literarias y nosotras te hemos querido hacer una pequeña recopilación de los que creemos que serán los mejores para que quedes como el mejor Rey Mago estas navidades.

'Los Vencejos' Fernando Aramburu, Editorial Tusquets

Fernando Aramburu, autor de 'Patria', vuelve este 2021 con 'Los vencejos'. La novela, protagonizada por Toni, se acerca a los días de un profesor de instituto enfadado con el mundo que decide ponerle fin a su vida. Aramburu le acompaña a través de su supuesto último año de vida en el que cada noche redactará su crónica personal, dura pero con un necesario toque de humor. Su precio es de 21,75 euros.

'Miss Marte' de Manuel Jabois. Editorial Alfaguara

Una historia de amor marcada por un incidente desgraciado. Cuando una madre y su hija llegan a un pueblo costero, este, como ocurre siempre que llega gente extraña se revoluciona. Ninguna adaptación a una nueva vida es fácil y menos si traes un equipaje emocional tan pesado. Su precio es de 17 euros.

'Los Ingratos' de Pedro Simón. Editorial Espasa.

A un pueblo de esa España que empieza a vaciarse llega la nueva maestra con sus hijos. El más pequeño es David. La vida del niño consiste en ir a la era, desollarse las rodillas, asomarse a un pozo sin brocal y viajar cerrando los ojos en el ultramarinos. Hasta que llega una cuidadora a casa y sus vidas cambiarán para siempre. De Emérita, David aprenderá todo lo que hay que saber sobre las cicatrices del cuerpo y las heridas del alma. Gracias al chico, ella recuperará algo que creyó haber perdido hace mucho. Su precio es de 18,90 euros.

'La mala leche' de Henar Álvarez. Editorial Planeta

El mejor regalo para esa amiga que acaba de ser madre. Una novela gráfica sobre los dramas de la vida moderna donde se entremezclan feminismo, maternidad y sexo en clave de un humor irreverente. La expresión «mala leche» generalmente indica que alguien está de mal humor. Su origen se basa en la antigua creencia de que la leche con que se amamantaba influía en el carácter. Su precio es de 15,10 euros.

'Temas de conversación' de Miranda Popkey. Editorial Gatopardo ediciones

Este libro traza un retrato caleidoscópico e intermitente de la vida de su narradora a lo largo de dos décadas. Desde un viaje de juventud a la costa adriática con los diarios de Sylvia Plath como lectura tutelar, hasta su actual vida de madre soltera en California, la protagonista despliega un arco narrativo compuesto de retazos, una biografía caótica como la vida misma. Un buen regalo para tu mejor amiga. Su precio es de 18 euros.

'Música, sólo música' de Haruki Murakami. Editorial Tusquets

El regalo perfecto para los amantes de la música y de la buena lectura. Los fans de Haruki Murakami saben que le apasiona tanto la música moderna y el jazz como la música clásica. Esta pasión no solo le llevó a regentar en su juventud un club de jazz, sino a impregnar de referencias y vivencias musicales la mayoría de sus novelas y obras. En esta ocasión, el escritor japonés comparte con su amigo Seiji Ozawa, antiguo director de la Boston Symphony Orchestra, deliciosas conversaciones sobre conocidas piezas de Brahms y Beethoven, de Bartok y Mahler, sobre directores de orquesta como Leonard Bernstein y solistas excepcionales como Glenn Gould, sobre piezas de cámara y sobre ópera. Su precio es de 18,99 euros.

Ya tienes las mejores ideas para quedar como el mejor Rey Mago de la historia.