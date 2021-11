Estas son las 12 mejores coctelerías de Madrid y Barcelona, según los expertos

Bares clandestinos y espacios especiales y sofisticados que sirven los mejores cócteles de Madrid y Barcelona. ¡Toda una experiencia!

Clara Hernández

Una vez superadas gran parte de las restricciones que impuso la pandemia, los cócteles y coctelerías vuelven a proporcionar un brillo sofisticado y sibarita a nuestros planes de ocio. ¿Pero dónde degustar los mejores preparados, un mercado que cada año suma nuevos aromas, colores, sabores y texturas. Ahora, la feria FIBAR para la difusión y estudio de la coctelería y las bebidas premium, que se celebrará entre los días 15 y 17 en Valladolid, ha seleccionado las mejores coctelerías de España, paradas imprescindibles para disfrutar lo mejor de la Mixología. Estas son, según los expertos de FIBAR las coctelerías 'imperdibles', que han dividido en las categorías 'Mejores coctelerías 2021', 'Mejor coctelería de hotel', 'Mejor coctelería de Restaurante' y 'Mejores aperturas'. Además, también presenta un palmarés con los mejores menús de cócteles. ¿Nos vamos de ruta?

CATEGORÍA: MEJORES COCTELERÍAS 2021

1. Two Schmucks (Barcelona)

Es una de las tres finalistas en el apartado de 'Mejores coctelerías 2021' (el próximo 16 de noviembre se desvelará cuál de las tres ocupa el primer lugar del podium). Ubicado en la carrer de Joaquín Costa, 52, en Barcelona, respira el ambiente urbano del Raval, el barrio donde abrió sus puertas en 2018, y un Instagram 'cool' y gamberro, acorde con su decoración (donde abunda el DiY. Su nombre (que viene a significar algo así como 'Dos idiotas') figura en la lista de los 50 mejores bares del mundo (la lista 'The Worlds 50 Best Bars 2020). Encontrarás cócteles de grifo y preparados al momento que van variando. Entre los favoritos, el Strawberry Kush, con ron blanco, pimienta, menta, cardamomo y Co2.

2. Paradiso (Barcelona)

Si has visto la serie 'Foodie Love' de Isabel Coixet, seguro que te quedaste enamorada de esa coctelería clandestina regentada por Yolanda Ramos (en la ficción) a la que se accedía por un frigorífico. Pues existe. Camulfada en la trastienda de una tienda de pastrami del barrio del Borne, en Barcelona (en la carrer de Rera Palau, 4, ofrece cócteles innovadores, ilusionistas (pueden cambiar de color e, incluso, de sabor en segundos) y muy instagrameables. Como el bar anterior, Two Schmucks, figura en la lista World's 50 Best Bars.

3. Angelita (Madrid)

No es nuevo en este ránking. Con un concepto de 'speakeasy' (los bares clandestinos que nacieron en Estados Unidos con la Ley Seca; este está 'escondido en un sótano), este bar liderado por Mario Villalón ya ha obtenido con anterioridad dos premios FIBAR: uno en 2018, y otro en 2019. Proponen una coctelería "experiencial" basada en ingredientes caseros con especial atención al vino y a los productos de la huerta (hay una microhuerta en la barra).

CATEGORÍA: MEJOR COCTELERÍA DE HOTEL 2021

1. Four Seasons Hotel Madrid (Madrid)

Situado en la almendra central madrileña (c/ Sevilla, 3), ha conseguido atraer con sus cócteles a huéspedes y locales. Sus preparados deslumbran por su creatividad y sofisticación. Detrás se encuentra el bartender Miguel Pérez, conocido por su paso por bares míticos como Chicote o Costello Club, su maestría con el ron y su talante 'Tiki'.

2. Punch Room (Barcelona)

Un bar sofisticado, capitaneado por una magnífica mesa de billar y una chimenea de granito negro, al que se accede por una escalera de caracol, siguiendo los postulados secretos de los locales 'speakeasy'. Ofrece destilados e ingredientes locales en su menú de cócteles de autor servidos en boles vintage de plata. Fue seleccionado entre los cuatro mejores nuevos bares del mundo en 2019 y entre los 10 mejores nuevos bares de cócteles de Europa en 2020 por los Tales of Cocktail Spirited Awards.

3. Pictura Mandarin Oriental Ritz (Madrid)

En el reformado Hotel Ritz de la capital, va en convertirse en uno de los establecimientos imprescindibles de la noche madrileña. Con una decoración que llama al lujo elegante y clásico, sirve cócteles tan llamativos visualmente como por su sabor.

CATEGORÍA: MEJORES COCTELERÍAS DE RESTAURANTES

1. Saddle (Madrid)

En su breve trayectoria, ya ha sido 'fichado' por la Guía Michelin 2021 y la Guía Repsol le ha otorgado dos soles ( una calificación con la que distingue a negocios con encanto, curiosos, atractivos... en ocasiones, informales). Además, FIBAR ya le otorgó el premio a mejor coctelería de restaurante en 2020. Él se define a si mismo como "informal a la vez que sofisticado". Su carta contemporánea de cócteles guarda auténticas maravillas, como su Whisky sour, elaborado con mantequilla de Johnnie Walker Gold y, en ocasiones, aderezado con vino de jerez y oporto, o su vodka con eucalipto.

2. La Tuerta (Madrid)

Desde el barrio de Lavapies de Madrid (C/ de la Cabeza, 28), llama la atención el bar de La Tuerta Funk y Castizo que propone coctelería de aúna tradición, vanguardia y 'radicalismo creativo' en un entorno ídem. Sus combinaciones ya se han colado en el listado Top Cocktail Barrs 2020 y FIBAR ya le concedió en 2019 el premio a mejor apertura, y en 2020, el de mejor bar.

3. Inclán Brutal Bar (Madrid)

Se estrena en este ránking, tras haber cuidado hasta el detalle sus cócteles con "las mejores marcas de alcohol y siempre yendo más allá en la creatividad", explican sus responsables. Proponen "experiencias brutales" en su bar con una decoración llamativa y canalla ubicado en C/ de Álvarez Gato, 4, y sus preparados originales y de estética sobresaliente.

CATEGORÍA: MEJOR APERTURA 2021

1. Bad company 1920 (Madrid)

Un bar de espíritu clandestino ('speakeasy') que al poco de abrir sus puertas en la calle Miguel Moya, 4 de Madrid, muy cerca de la Plaza Callao, ha llamado la atención de los expertos de la mixología y de los curiosos ante su propueta: un viaje al año 1920. Pero para hacerlo, hay de tocar al timbre y decir la contraseña. A partir de aquí, se entra en un universo de cócteles fuertes, amargos, especiados, cítricos o dulces excelentes.

2. Mariposa Negra Bar (Barcelona)

Coctelería de autor artesanal sitauda en El Born de Barcelona que puede presumir de haber sido elegida la quinta coctelería más cool del mundo en el listado de Time Out International 2021. Cada bebida está servida en un recipiente específico, según su estilo, que ellos mismos diseñan. Disponen de una ginebra artesana hecha exclusivamente para ellos en la destilería irlandesa de Boatyard, 'Mariposa Negra Edition', hecha con ingredientes de primera calidad y orgánicos.

3. Sips (Barcelona)

Esta nueva coctelería en l'Eixample de Barcelona (Muntaner, 108), cuyos precios oscilan entre los 10 y los 12 euros, ya cuenta con cientos de fans y seguidores gracias a su ambiente desenfadado y a sus cócteles "de alta costura con precios de prêt-à-porter", según sus responsables, que sirven cada consumición con la máxima sofisticación posible.

Mira también: