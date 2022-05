Meg Ryan regresa a las comedias románticas con 'What Happens Later'

La actriz protagonizará esta película con David Duchovny ('Expediente X')

Noelia Murillo

Existen varias reinas indiscutibles de las comedias románticas. Dos de las más veteranas y gracias a las cuales muchas nos enganchamos a este tipo de historias son Julia Roberts y Meg Ryan. Ambas pusieron, por decirlo de algún modo, la semilla para que el público comenzara a valorar desde otra perspectiva este tipo de cine y abrieron las puertas a otras intérpretes en el fabuloso mundo de los amores (casi siempre) correspondidos: Jennifer Aniston, Emma Stone y Cameron Díaz, entre otras.

No obstante, si medimos por cantidad de películas que bien podrían registrarse en ese género, quien alberga un mayor número de títulos en su filmografía es Meg Ryan. Durante finales de los años 80 y a lo largo de la década de los 90, protagonizó algunas de esas cintas en las que nos encantaría vivir, desde 'Cuando Harry encontró a Sally' hasta 'Algo para recordar' y 'Tienes un e-mail'. En estas dos últimas, compartió plano con Tom Hanks, formando una de esas parejas inolvidables del séptimo arte.

A pesar de que, desde comienzos del nuevo siglo, su actividad se ha relajado, siempre es buen momento para regresar y es precisamente lo que va a hacer con 'What Happens Later', que protagonizará próximamente con David Duchovny, a quien todos conocemos por su papel en 'Expediente X'. Por lo que se sabe hasta ahora, este proyecto se pondrá a disposición de los compradores internacionales en el próximo Festival de Cine de Cannes, por lo que llegaría a las salas de cine el año que viene.

'What Happens Later' es una adaptación de la obra de teatro 'Shooting Star', escrita por Steven Dietz, en la que se cuenta una historia de un hombre y una mujer que en su momento fueron pareja y que, tras décadas separados, se reencuentran en un aeropuerto. Debido a que hay una tormenta de nieve y ningún avión puede despegar, comienzan a hablar y a revivir parte de su pasado, teniendo en cuenta que aún siguen teniendo personalidades diversas.

Por un lado, Willa (Meg Ryan) continúa en su afán por ser libre e independiente, sin relaciones sentimentales que le aten a nada ni a nadie. Por otro lado, Bill (David Duchovny) está pasando por un momento personal complicado, tras su reciente divorcio. Después de separarse de su esposa y su hija, ahora comienza a plantearse una nueva vida y a reevaluar parte de su pasado.

Por el momento, poco se sabe del resto de actores de reparto o los escenarios elegidos para llevar adelante esta producción, por lo que muy pronto sabremos más detalles acerca de la cinta. Lo que sí sabemos es que en esta película la actriz también ejerce como directora (en la primera cinta, 'Ithaca', se puso al mando de un drama bélico), de modo que será su segundo largometraje como realizadora.