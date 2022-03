Marin Alsop, directora de la Orquesta Sinfónica de Radio Viena, debuta en BCN Clàssics con la obra de la joven compositora Hannah Eisendle

El Palau de la Música Catalana contará por primera vez en el BCN Clássics con la Orquesta Sinfónica de Radio Viena, dirigida por Marin Alsop, y una programación destacada por la obra de estreno en España de Hannah Eisendle.

Cecilia Franco

Barcelona se llena de música. El próximo 18 de marzo, el Palau de la Música Catalana acogerá por primera vez en BCN Clàssics a la Orquesta Sinfónica de Radio Viena, dirigida por su actual directora titular Marin Alsop. Un concierto que destacará por el estreno de la compositora Hannah Eisendle y contar como solista invitado con el violoncelista Kian Soltani.

La capital catalana tendrá el honor de acoger un momento histórico para los amantes de la música clásica. Por primera vez, la Orquesta Sinfónica de Radio Viena actuará en BCN Clàssics bajo la dirección de Marin Alsop, pionera en el mundo de la música clásica.

Marin Alsop es directora titular de la Orquesta Sinfónica de Radio Viena desde la temporada 19/20. Ha sido la única directora que ha recibido la beca MacArthur Fellowship, hizo historia como primera directora femenina de Last Night of the Proms de la BBC en 2013 y, desde el año 1989 ha sido galardonada en numerosos concursos y premios, como el prestigioso Concurso Internacional de Dirección Leopold Stokowski, y se ha convertido en la primera mujer en recibir el Premio de Dirección Koussevitzky del Tanglewood Music Center y alumna de Leonard Bernstein. Hoy es una de las directoras de referencia de las principales orquestas a nivel mundial y tendrá el placer de dirigir la Orquesta Sinfónica de Radio Viena al menos hasta la temporada 24/25.

El programa del concierto de Barcelona integrará el 'Concierto para violonchelo en La menor, op 129' de Schumann que contará con el artista Kian Soltani, uno de los violoncelistas más destacados de su generación por la profunda expresividad, dominio técnico y una capacidad de conexión emocional con su público. Además, el programa del concierto contará con la 'Sinfonía núm. 7' de Dvořák y la obra de estreno en España: 'Heliosis' de la joven compositora Hannah Eisendle, una de las compositoras actuales con mayor proyección internacional, con la obra que tuvo su estreno el pasado 11 de febrero en Viena y ha sido comisionada por la propia orquesta.

