La presentadora no puedo contener las lágrimas durante una entrevista a Pedro Ruiz.

Clara Hernández

Seguramente ni María Casado esperaba reaccionar como lo hizo ante una sencilla pregunta que le hizo uno de sus invitados, Pedro Ruiz, en el plató del programa que ella presenta en TVE, 'Las tres puertas'.

"¿Estás inquieta estos días? ¿Estás preocupada con algo?", se interesó Pedro Ruiz en un momento del espacio, asumiendo por unos instantes el papel de entrevistador en lugar del de entrevistado. "Sí", respondió, rotunda, María Casado, cuya cara cambió cuando el autor y también presentador quiso conocer la razón de sus desvelos. A la cuestión de "¿Con qué?", María respondió mirando al techo del plató "Bueno... con esto", mientras apretaba los labios y luego ensayaba una sonrisa para disimular su nerviosismo.

"¿Con este programa?", volvía a preguntar el barcelonés, "¿por qué?". La periodista ya no pudo contener más su emoción y asintió con una especie de suspiro antes de apretar los dientes para tratar de contener las lágrimas, algo que no consiguió del todo (y que la música intimista que emitía un piano no ayudaba), y que concluyó con unas palabras terapéuticas de Pedro Ruiz, las cuales han sido aplaudidas por muchos de sus compañeros, entre ellos Jordi Évole, que ha publicado el vídeo con las imágenes del espacio, que puedes ver a continuación.

"Te he dicho más de una vez que es mucho más difícil desintoxicar que intoxicar y los medios ahora ofrecen más dinero por ensuciar que por limpiar, lo cual es absolutamente imposible de tragar. (...). Es mucho más difícil limpiar que ensuciar y tiene más mérito, y este programa limpia. Luego tendrá la audiencia que tenga, 7, 2 o 900, lo que sea, pero las cifras no son el alma de la vida".

Es precisamente la audiencia de 'Las tres puertas', que emite La 1 en 'prime time', lo que atormenta a su presentadora. Aunque lleva poco tiempo en emisión (desde mediados de enero), la media de cuota de pantalla del espacio ronda un 5,2%, lo que supone tres puntos menos que la media de cadena que en febrero registró un 8,4%. Y todo ello pese a contar con entrevistados de la talla de Antonio Banderas, Carmen Machi, Ana Mena, Mario Vargas Llosa, Miguel Ángel Muñoz o Edurne Pasaban.

Asimismo, el programa acaparó titulares a principios de esta semana como estandarte de la crisis de audiencia que atraviesa, según varios medios especializados, TVE. Los medios también señalaban los malos datos de otros programas de la cadena pública como 'Sequía', que no ha logrado cumplir con las expectativas, así como el retroceso de las cifras del ente televisivo en general, que ha vivido uno de los peores febreros de su historia. Todo ello, seguramente, ha hecho mella en María Casado, que antes de ser interrogada por Pedro Ruíz, admitía estar en un momento con la autoestima "muy baja".

Lo ocurrido a María nos ha hecho reflexionar sobre las guerras por la audiencia, cada vez más intrincadas, y la obsesión por las cifras sobre las que viven los equipos de esos formatos. Desde aquí mandamos a la presentadora mucho ánimo y fuerza.