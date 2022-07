La actriz da vida a una madurita, madre de dos jóvenes, que decide crear un perfil en una app de citas. No te pierdas la comedia 'Mamá, no enRedes'. De risa.

Nos recibe al otro lado del teléfono, como siempre, encantadora. Malena Alterio, una de las mejores actrices de su generación, continúa bordando todo tipo de papeles, sobre todo la comedia, en la que se mueve como pez en el agua. Aquí da vida a una mujer triunfadora -cirujana plástica-, madre de dos adolescentes, a la que acaba de dejar su marido. Ni corta ni perezosa, se abre un perfil en una app de citas y... triunfa.

¿Alguna vez habías fantaseado con tener a tres hombres en tu cama?

Jajaja. A ver cómo respondo a eso... Soñar, sí, lo que pasa es que, en la vida real, te paras a pensarlo y es una situación complicada de mantener en el tiempo, sobre todo si entre ellos no saben nada. Pero para un ratito, no estaría nada mal.

¿Qué es lo que más te sedujo de esta historia?

Varias cosas: primero, el hecho de trabajar con la directora, Daniela Fejerman. Nos andábamos buscando hace muchos años... Nos conocimos en una serie, 'Supercharly', participé en una de sus películas ('Semen: una historia de amor'), que dirigió junto con Inés París y quedamos en hacer algo grande juntas. Cuando se planteó esta película, supe que era el momento. Nos hemos quitado la espinita. Por otro lado, la historia me encanta, me divierte, tiene un punto de vista muy femenino, que ya era hora. Poder ver en pantalla cómo una mujer madura es capaz de ligarse a tres hombres al mismo tiempo resulta genial, interesante y novedoso. En tercer lugar, se plantea esta novedosa forma de encontrar pareja, que son las aplicaciones y las relaciones con los hijos adolescentes. A veces una cree que ellos son los modernos y no, son más antiguos que las pesetas. Y justo somos los mayores los que vamos por delante, tenemos menos complejos, miedos...

Sí, en esta divertida historia se rompen muchos estereotipos: ¿cuál es el que más te ha gustado echar por tierra: madre con hijos no sale, Tinder es para jóvenes, las mujeres siempre quieren compromiso?

¡Todos, me encanta! Jajaja. Me gusta mucho romper lo establecido, lo que se supone que hay que hacer. ¿Por qué tienen que ser las cosas de una determinada manera? Todo lo que has dicho me gusta y mucho.

¿Qué tienes en común con Clara, esa triunfadora que se toma la vida con bastante calma, naturalidad y sentido común?

Ella me flipa... ¡ojalá tuviera su libertad, que me fascina! También le admiro el poder jugar a tres bandas, yo que soy una neurótica grave... me podría la culpa. Pero ella es mucho más moderna que sus hijos, una tipa muy libre.

Antes hablabas de la directora, Daniela Fejerman: ¿las mujeres dirigen de una forma diferente, hay más diálogo, más equidad?

Yo creo que depende de la persona. Es verdad que entre nosotras hay una complicidad que no se genera tanto en el hombre, eso sí... pero en el acto de dirigir también he conocido directores con esa sensibilidad y esa finura. Lo que es verdad es que nosotras somos más cómplices.

Después de tantos años actuando, ¿te has planteado dirigir o escribir algún guion?

Ummm, no. Hombre, confieso que se me ha pasado por la cabeza alguna vez, sobre todo en determinados rodajes que ves algunas cosas que no cuadran... porque ya voy teniendo algunas muescas en mi revolver y puedo discernir si yo haría esa escena de determinada forma... pero para dirigir hay que tomar muchas decisiones, seducir a muchas personas, negociar mucho y creo que no estoy capacitada. A escribir, sí que me animaría... No sé si película, obra de teatro o relato, pero aún lo veo como algo lejano. Sí que escribo cosas a veces, pero es más un acto catártico para mí, para entenderme o echar fuera lo que me pasa dentro, que para mostrar a nadie.

¿Cómo te llevas con las redes sociales?

Tengo una relación de amor/odio, estoy y no estoy y sigo siendo un poco prejuiciosa, sobre todo en cuanto a los valores que infunden. Hay cosas muy positivas y bonitas, como el hecho de poder llegar a todo el mundo pero, por otro lado, los mensajes que se difunden y a qué se le da valor, no me gustan mucho. Siento que comulgo así con este mundo capitalista -es algo inevitable, al final estamos todos metidos en el ajo-, pero no quiero ser cómplice de este sistema en el que nos vendemos, donde falseamos la realidad. Todo eso entra en conflicto en mi cabeza y me hace dar un paso adelante y tres hacia atrás. No me manejo bien... quizás sea mi propia incompetencia. Me siento más manejada que manejando. Así ando, un poco de puntillas.

¿Te meterías en Tinder o en otra app de contactos?

Pues mira, lo he pensado en alguna ocasión, pero la popularidad me frena: a ver quién se acerca a mí y con qué intenciones... Por otro lado, veo tan cruel esta cosa de andar descartando candidatos tan ligeramente... Yo lo he visto con amigas que tienen Tinder y me da pena. Creo que soy demasiado buena y nada práctica (risas).

Cuando una rueda una comedia, ¿se lo pasa tan bien como parece o es un trabajo más?

Yo soy muy neuras: trato la comedia igual que el drama, me la tomo igual de enserio... Lo paso bien en todos los trabajos, pese a lo que pueda parecer (si te toca, por ejemplo, llorar), pero siempre hay drama, incluso en una película como ésta. El sufrimiento de los personajes, que es lo que tanta gracia nos causa, es duro. Muchas veces nos reímos de la torpeza, del no saber...

¿Qué consumes como espectadora?

Ahora estoy en un punto en el que paso más tiempo decidiendo qué quiero ver que en verlo, tal es la oferta. Estoy en un momento de mi vida en el que me falta la paciencia, sobre todo a nivel usuaria, en casa. En el cine, mi último enamoramiento ha sido 'Cinco lobitos', que me atrapó el corazón y me dejó un poco triste y, al tiempo, feliz de que un trabajo tan bonito esté teniendo tanto éxito. Ese tipo de cine me encanta.

¿Qué proyecto de futuro te ilusiona más?

Bueno, estos meses estaré descansando. Acabo de rodar una película- junto a Aitana Sánchez-Gijón ('Que nadie duerma')- con Antonio Méndez Esparza, un director español afincado en Estados Unidos y ha sido una experiencia muy loca, muy intensa, muy dura, pero muy fresca, porque es una forma distinta de rodar. Y para mí, que ya voy cumpliendo etapas, encontrar cosas que te sorprendan es un regalo. Apuesto por cosas que me hagan seguir creciendo y reinventándome. Ese es mi norte. Si puedo elegir, apuesto por algo que me sorprenda.

