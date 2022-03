Podría ser Julia Fox, Barbie Ferreira, Sydney Sweeney...

Una mujer con una vida tan intensa, enigmática y provocadora como Madonna merecería su propia película, un espacio en el que contar o, al menos, acercar a fans y curiosos a un universo personal y único que ha abarcado todo. Desde la música hasta la moda, la historia de la autora de 'Like a Virgin' ha estado marcada por la constante revolución y adaptación, motivos suficientes para materializar toda una vida en una película.

Madonna lleva preparando su propio biopic desde 2020, cuando comenzó a pensar en cómo trasladar su trayectoria personal y profesional a un guion, así como ponerse detrás de las cámaras en las tareas de dirección, según informó en septiembre de ese año The Hollywood Reporter. Entonces, se dijo que la artista estaba escribiendo ese guion junto a Diablo Cody, que recibió el Oscar en esa categoría por la película Juno.

A pesar de que todo se ha llevado con meticuloso misterio, han sido varios los adelantos que apuntarían a que algunas de las actrices más conocidas del momento podrían meterse en la piel de la original Madonna Louise Ciccone. Una de ellas es Julia Fox, actriz que se dio a conocer por la cinta 'Diamantes en bruto', dirigida por Joshua y Ben Safdie. Poco después, se dejó ver en otra producción de Steven Soderbergh, 'Sin movimientos bruscos' e, incluso, de la mano de Kanye West durante un efímero romance.

Ahora han sido otras dos actrices que están en el candelero, Barbie Ferreira y Sydney Sweeney, las que se han unido a la lista de candidatas para encarnar a la artista. Estas intérpretes, conocidas por la serie 'Euphoria' (donde interpretan a Kat y Cassie) habrían realizado las audiciones para conseguir el papel, según ha informado The Ankler. No obstante, no habrían sido las únicas, puesto que otras actrices ya venían pisando fuerte para convertirse en la reina del pop.

Una de ellas es Julia Garner, además de conocida por la serie 'Ozark' o la película 'The Assistant', ahora está en pleno apogeo por el éxito de la serie '¿Quién es Anna?'. Junto a ella destaca Florence Pugh quien, según ha estimado la propia cantante, sería la idónea. "Aún no hemos tomado una decisión, pero, definitivamente, ella está en lo más alto de la lista. ¡Si ella me acepta!", comentó en su momento Madonna.

A pesar de contar con el beneplácito de la propia artista, lo que está claro es que aún no hay nadie definitivo para ocupar el que, seguramente, sea uno de los papeles más cotizados de la industria actualmente. En cualquier caso, es importante recordar que Madonna contará en esta historia todo lo relacionado con el aspecto musical, lejos de lo personal, ya que no se ha planteado hablar de sus relaciones sentimentales.