La aspirante a representar a España en Eurovisión no se presentará al Benidorm Fest por la prohibición de usar autotune.

Clara Hernández

El Benidorm Fest, el festival donde se decidirá quién representará a España en Eurovisión 2022, cuenta desde este domingo con una aspirante menos. Se trata de Luna Ki, que se disponía a participar en el evento con 'Voy a morir', un tema que ahondaba en los sonidos de la música urbana, el trap y los misterios del 'autotune' con un toque místico y oscuro.

La cantante ha decidido retirarse de la carrera hacia el popular certamen musical después de que la organización prohibiera el uso de autotune para las canciones, una herramienta clave en su tema, según ha explicado en un vídeo que ha compartido en su canal de YouTube.

Pero, ¿qué es el autotune? Se trata de un procesador de audio que permite disimular inexactitudes vocales. Sin embargo, además de mejorar la calidad de la interpretación, es muy utilizado actualmente en los géneros urbanos, especialmente el trap, para producir efectos de distorsión de voz, dotándola de sonidos despersonalizados y artificiales, con un toque futurista, que se ha ido convirtiendo en clave de estilos musicales.

En la canción 'Voy a morir' la voz de Luna Ki es tratada con autotune con el fin de obtener un resultado robótico y deshumanizado que caracteriza la canción.

"A pesar del apoyo de RTVE (...) mi actuación no podrá llevarse a cabo de la forma prevista. Podría haber dicho una excusa, haber dicho algo relacionado con mi salud, pero no voy a hacerlo porque como artista y como persona para mí es muy importante la verdad", ha indicado la artista, enfundada en un impactante look metalizado y alienígena.

"Para mí es importante respetar mi manera de hacer arte, no me voy a avergonzar de ello", continúa. "Sé que va a haber gente que va a decir que no sé cantar sin autotune; Luna canta pero aquí canta con autotune. Para mí el autotune es parte de la esencia de esta canción, el autotune es una herramienta de la composición, parte del concepto".

"Soy una artista, no soy una intérprete. Eurovisión no es un concurso de habilidades vocales como 'OT' o 'La Voz' y por eso me presenté", resume, antes de expresar su deseo que la normativa del festival cambie en un futuro próximo.

Asimismo, admite que ya le habían informado de que en Milán quizá no podría utilizar autotune, pero tras Benidorm Fest habría tenido tres meses para "reinventar la canción". Ahora, sin embargo "no hay tiempo" (para el Benidorm Fest), explica, antes de revelar que se pasó un día entero llorando al saber que no podría presentar su tema como lo había ideado y sintió que el "mundo se le caía encima".

Las revelaciones de Luna Ki han inspirado cientos de comentarios en las redes. Por una parte, hay quien defiende una renovación de las reglas de Eurovisión para que permita la presencia de unas soluciones tecnológicas que están presentes en gran parte de los temas que escuchamos, y sienten en el alma la retirada de una de las que consideraban candidatas más interesantes y actuales de la muestra.

Como ya preconizó Luna Ki, hay también quien ha puesto en duda sus habilidades vocales y, por último, los que han tachado todo lo sucedido de una estrategia de marketing que ha utilizado la artista para darse a conocer argumentando que ella ya sabía desde el principio que tendría dificultades para interpretar la canción tal y como había sido concebida.

La cantante tiene respuesta para todos en su Twitter y ha mostrado las bases publicadas del concurso que no se refieren al autotune de una forma explícita. En todo momento, incide, trabajaron sobre la base de que Eurovisión finalmente lo permitiría.

También rechaza que todo se trata de una estratagema publicitaria. "Para lxs chungos que dicen que todo es una campaña de marketing: a ningún artista le gusta pasar por un sufrimiento así. Queremos que se hable de nosotros por nuestro arte", subraya.