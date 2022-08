Bajo el seudónimo de Lolahol, Lourdes Leon ha lanzado la canción 'Lock and key'. Y las primeras reacciones no se han hecho esperar.

Clara Hernández

Suenan las primeras notas (alienígenas) de 'Lock&Key' —la canción con la que Lourdes Leon, tras el nombre de Lolahol, ha debutado este miércoles en el mundo de la música— y una nube de latido beat nos eleva. Relajante, club, hipnótica. Así es la composición con la que la primogénita de Madonna y el que fuera su entrenador personal, Carlos León, se ha estrenado en el sector donde su madre lleva décadas ejerciendo de reina y donde las comparaciones, por tanto, no han tardado en llegar. Era de esperar.

Además del gran parecido físico que Lourdes León presenta con su progenitora (si ves clips de Madonna cuando esta tenía su edad, este es impresionante) y del atrevimiento de algunos de los estilismos con los que posa en las secuencias del videoclip que acompaña al tema (destacan un vestido metalizado con pezoneras a juego y escote en la espalda para sacar por él la coleta, o un bikini selvático y primitivo, confeccionado con cuerdas), son muchos quienes han establecido ya comparaciones entre la música firmada por Lolahol y Madonna.

Así, 'Ray of light', el tema que Madonna lanzó en 1998 y que añadía nuevos elementos electrónicos a su producción es, para muchos, la referencia estilística que habría guiado a este 'Lock&key', que por otra parte suena etéreo y sugestivo.

También hay quien cita a Lady Gaga, especialmente por una parte de la letra que dice: "No sleep, next plan, no sleep, make up, next club...", y que recuerda a unas declaraciones que hizo Lady Gaga en un programa y que se convirtieron en meme ("No sleep, bus, club, another club, another club...").

El caso es que 'Lock&key' nos hace viajar décadas atrás, pero también tiene una cadencia actual, subrayada por los estilismos urbanos de una Lourdes Leon con prendas oversize y collares de cadena chunky en muchas de las secuencias del videoclip.

El tema ha sido compuesto por la propia Lourdes León y Trinity Virgosky, conocida como Eartheater. Esta última, además, produce el tema y es la responsable del vídeo.

- Lourdes Leon revela que necesitaba desligarse de su madre.

- Lourdes Leon protagoniza la campaña de ropa interior de Juicy Coutura.

"He sido juzgada desde muy temprana edad. La privacidad es lo que me ha permitido mantener la cordura y no encontrarme en un manicomio (...). Quiero averiguar quién c**o soy antes de dejar que nadie intente decirme quién soy, ¿sabes?", ha declarado en alguna ocasión Lourdes Leon, que ahora da un paso al frente.