La directora ha explicado por qué decidió dar un salto temporal en la serie

Noelia Murillo

Los Bridgerton es una de las series del momento y no cabe duda de que ha terminado por engancharnos a todos al contar una de las historias de amor más bonitas y habituales del cine y las series: a un chico le gusta la chica equivocada y viceversa. Eso no ha impedido que la pareja logre desarrollarse y evolucionar hacia lo que parece ser una relación serie y hasta aquí podemos contar si es que aún no has podido ver la segunda temporada de esta producción.

En el caso de que sí lo hayas hecho, habrás podido comprobar que a la serie le falta la puntilla. Y es que, después de toda historia de amor, lo más normal en aquellos tiempos era pasar por el altar, pero en Los Bridgerton todo puede pasar y ha sido la directora de los episodios siete y ocho, en los que se esperaba ver este momento, quien ha querido explicar la omisión de esta escena. Según Cheryl Dunye, los guionistas decidieron que con una boda en la segunda temporada era suficiente.

Estamos hablando de la de Anthony y la hermana menor de Kate, Edwina Sharma, que tuvo lugar en el episodio seis. "Hubo una gran boda antes. Dos bodas en una producción no se podían hacer, teniendo en cuenta que la de antes fue un espectáculo", ha aclarado la realizadora, quien ha confirmado que, aunque no tuvo potestad para elegir si incluir una segunda boda o no, estuvo de acuerdo con la decisión tomada por los guionistas.

-'Los Bridgerton': todo lo que necesitas saber sobre los libros de Julia Quinn

-La segunda temporada de 'Los Bridgerton', ¿mejor o peor sin el duque de Hastings?

"Yo dije: 'Sí, vamos a hacer que la otra boda parezca insignificante si esta es más grande'", ha añadido en una entrevista concedida para Insider. Lo cierto es que, en muchas ocasiones, lo que no se ve y solo se puede imaginar a veces es mejor y más intenso que lo que sí se muestra en la pequeña o en la gran pantalla. Sin embargo, no han sido pocos los que han echado en falta este necesario momento, después de haber formado parte de una historia de amor como la de sus protagonistas.

Conviene recordar que esta serie está inspirada en una serie de libros escritos por Julia Quinn y que, por el momento, se ha llevado a la pantalla el primer libro, 'El duque y yo', que estuvo protagonizada por Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y Simon Basset (Regé-Jean Page). También lo han hecho con 'El vizconde que me amó', para esta segunda temporada, protagonizada por Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) y Kate Sharma (Simone Ashley).

La principal diferencia es que Daphne y Simon se tuvieron que enfrentar a diferentes conflictos tras casarse, mientras que los dos últimos protagonistas pasan primero por un proceso de enamoramiento y otras casuísticas para poder llegar al altar y poder contraer matrimonio. Por ese motivo, la directora ha insistido que su principal intención fue enfocarse en eso, en lugar de cómo sería su vida después de haber pronunciado el 'sí, quiero'.

Eso explicaría también la falta de escenas de sexo en los últimos minutos del capítulo de cierre, algo que también ha explicado y defendido el propio protagonista de la serie, que ha asegurado que "está bien sorprender a la audiencia" en una entrevista para USA Today. "Lo que pierdes en las escenas de sexo lo ganas en una comprensión humana más profunda, que con suerte enriquece el mundo para que las futuras escenas de intimidad no tengan tanto peso, y [tú] no tendrás que apoyarte tanto en ellas", ha añadido.