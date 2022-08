Lisa Kudrow reconoce que la "blanquitud" de 'Friends' era inevitable

Su guionista, Marta Kauffman, aseguró sentirse avergonzada por la falta de diversidad en la serie

Noelia Murillo

Las series de televisión, como el cine, la música y, en definitiva, el arte, son un claro reflejo del momento vital de la sociedad. A través de ellas podemos conocer nuevas formas de pensar y de sentir, así como recordar cómo el modo en que la sociedad funcionaba y se movía en el momento en que se escribió y se rodó. Con el objetivo de acabar de una vez por todas con las problemáticas que nos han acompañado a lo largo de la historia, como la misoginia o el racismo, el sector audiovisual está cambiando las normas para adaptarse a los nuevos tiempo.

Por ese motivo, ya no nos sorprende que en las adaptaciones de novelas clásicas aparezcan mujeres o personas negras y se agradece que, en estos nuevos lanzamientos, no interpreten los clichés que han marcado las producciones precedentes. Precisamente, en relación a este tema habló hace unos meses la Marta Kauffman, creadora de una de las series más vistas de la pequeña pantalla, 'Friends'. En este caso, la también guionista de la serie quiso remarcar que se sentía avergonzada por no haber incluido a personas diferentes razas en sus episodios.

Tal fue su enfado consigo misma, por decirlo de alguna manera, que Kauffman decidió donar millones de dólares a la universidad de Brandeis para crear un fondo destinado a investigadores de la historia del continente africano. "Quiero asegurarme de, a partir de ahora y en todas las producciones que haga, ser consciente de la necesidad de contratar a gente de color y de buscar activamente a jóvenes escritores de color", dijo Kauffman en ese momento, en el que hizo un gesto probablemente muy agradecido por las personas que no se vieron representadas en esta serie.

A pesar de sus buenas intenciones, Lisa Kudrow (que en la serie interpreta a Phoebe Buffay) ha hecho referencia a este problema en una reciente entrevista recogida por The Daily Beast, donde ha defendido a la creadora porque, a su entender, era inevitable que la serie se caracterizara por estar repleta de personajes blancos. "Fue creada por dos personas que fueron a Brandeis y escribieron sobre sus vidas tras la universidad. Cuando vas a hacer una comedia que se basa en los personajes, en especial si es una serie, escribes de lo que conoces", ha sostenido la actriz.

Por ese motivo, considera que "no tenía sentido que escribieran sobre las experiencias de ser una persona de color". Asimismo, ha señalado que lo importante en el momento de trasladar las historias de los personajes interpretados por David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc y Matthew Perry era lo que iban a aprender los personajes. Esto es, a amar y apoyar los cambios generacionales y de mentalidad, para abrazar la diversidad.