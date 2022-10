7 libros por el Día de la Salud Mental

Visibilizar las enfermedades mentales es urgente y necesario: estos libros que ofrecen experiencias muy personales te ayudarán a comprenderlas mejor.

Isabel Loscertales

Según la Organización Mundial de la Salud, casi mil millones de personas de todo el mundo sufren algún tipo de trastorno mental. Eso sin tener en cuenta la cantidad de casos que no están diagnosticados. Una de cada cuatro padecerá alguno en algún momento a lo largo de su vida. Más de 300 millones sufren depresión, cerca de 800.000 personas se suicidan al año y el 1% desarrollará alguna forma de esquizofrenia a lo largo de su vida. Un 12’5% de los problemas de salud mundiales se deben a enfermedades psíquicas, una cifra mayor que la del cáncer o las enfermedades cardiovasculares*. Escalofriante.

La pandemia y estos tiempos convulsos no hacen si no aumentar este tipo de patologías. Es hora de normalizar la salud mental: hablar de ella es también aprender a entenderla y a cuidarla. Numerosos libros han dicho basta al tabú y al estigma de las enfermedades mentales, entre ellos muchos con valor experiencial, contados en primera persona. Recopilamos algunos de esos títulos, que no son propiamente de autoayuda, perfectos para celebrar el Día de la Salud Mental, este 10 de octubre.

“El peligro de estar cuerda”, de Rosa Montero (Seix Barral)

«Siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza», así arranca este apasionante libro de Rosa Montero. Se trata de una suerte de ensayo novelado donde caben sus experiencias personales, los casos reales de algunos escritores y escritoras que han sufrido trastornos mentales y los datos de diversos estudios científicos. ¿Su propósito? Entender la relación entre la salud mental y los que se dedican a la escritura. Según la autora y los estudios que ha consultado, «los que nos dedicamos a juntar palabras tendemos más al descalabro mental». Así, en sus páginas conocemos por lo que pasaron creadores como Virginia Woolf, Emily Dickinson, Sylvia Plath, Nietzsche, Proust, Kafka… Como una maraña que va destrenzando, acaba por dar algunas claves interesantes sobre el sentido de la vida.

“Por si las voces vuelven”, de Ángel Martín (Planeta)

Uno de los libros más sonados este último año en lo que a salud mental se refiere. El periodista Ángel Martín (“Sé lo que hicisteis”, “Dar cera, pulir #0”) tuvo la valentía de contar su episodio de locura, que en junio de 2017 le llevó a ser atado en la cama de un hospital psiquiátrico. El diagnóstico de ingreso: “Paciente varón de 39 años acude a urgencias expresando ideas extrañas”. Algunas de esas ideas según cuenta en el libro eran: «estar viviendo al otro lado del espejo, algo intentando entrar en mi cabeza, Chris Pratt y Jennifer Lawrence enviándome mensajes a través de la película "Passengers" y mensajes subliminales en cosas como el aceite de oliva». Sin pelos en la lengua, con naturalidad, honestidad y hasta con humor, Martín nos relata cómo vivió todo aquello y su posterior reconstrucción. «Cuando digo que el proceso de volverme loco es lo mejor que me ha pasado es porque me ha enseñado algunas de las cosas que más me han ayudado hasta ahora. Una de ellas ha sido el valor de las palabras y el poder de las preguntas», aclara.

“Bipolar y a mucha honra”, de Javi Martín (Espasa)

Otro personaje mediático, Javi Martín (“Caiga quien caiga”), que debuta con un libro sobre su enfermedad mental. Recién publicado, el actor ofrece su sincero testimonio sobre cómo fue diagnosticado de trastorno bipolar. Su enfermedad, que empezó a gestarse en 2011, le llevo a sufrir diversas crisis psicóticas, episodios de depresión, ingresos en hospitales psiquiátricos y tentativas de suicidio. Dice haber escrito este libro con dos claros objetivos: ayudar y ayudarse. «En una ocasión –confiesa en su presentación- estuve asomado a mi terraza, en un séptimo piso, con la firme intención de saltar y estamparme contra el suelo. Al final no lo hice y pude agarrarme a una barandilla. En cierto modo, este libro forma parte de esa barandilla en la que aquella vez, y todavía ahora, me sujeto para no caer al vacío». “Bipolar y a mucha honra” ofrece también algunos testimonios valiosos de familiares, amigos y profesionales de la salud que le han atendido, para dar a conocer el punto de vista de la otra parte.

“Fármaco”, de Almudena Sánchez (Random House)

Este libro confesional sobre la depresión tiene el valor de estar relatado por una de nuestras mejores jóvenes escritoras. Almudena Sánchez (Andratx, Mallorca, 1985) debutó con los relatos de “La acústica de los iglús”, que le llevaron a ser considerada uno de los diez mejores escritores treinteañeros de España por la AECID en 2019. Con honestidad, Almudena relata su depresión severa y sus esfuerzos por entenderla: «¿Realmente dispongo de unos genes incapaces de controlar? Mi psiquiatra me hablaba muy en serio de esto: de lo endógeno. De lo inevitable que ha sido mi depresión y de que no me echara la culpa, de que no me echara la culpa, de que hiciera el favor de no echarme la culpa. Y empecé a pensar en mi abuela. En una abuela que no conocí. En una abuela que tuve y no fue feliz», escribe. Resulta sobrecogedor y, a la vez, esclarecedor.

“Todas las esquizofrenias”, de Esmé Weijun Wang (Sexto Piso)

«La esquizofrenia aterra. Es el paradigma de la locura. La enajenación nos asusta porque somos seres que anhelan siempre una estructura y un sentido», empieza diciendo el libro. De nuevo una joven promesa de las letras nos relata sus vivencias como enferma mental. Esmé, nacida en Michigan de padres taiwaneses, fue escogida por Granta como una de las mejores novelistas estadounidenses jóvenes en 2017. Había sido diagnosticada con trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar en 2013, ocho años después de empezar a tener alucinaciones. La autora relata su experiencia desde dentro y desde una honestidad que conmueve, hablando desde la experiencia traumática del ingreso forzoso en un psiquiátrico a su propia decisión de no ser madre. Un libro que arroja un poco de luz sobre una enfermedad muy estigmatizada, que ha sido premiado, que entró el la lista de los libros más vendidos del The New York Times y que fue seleccionado como uno de los títulos del año por la revista Time.

“Los chicos de Hidden Valley Road. En la mente de una familia americana”, de Robert Kolker (Sexto Piso)

Un libro de no ficción que se lee como una novela. Narra la historia real de una familia de doce hermanos, seis de ellos diagnosticados con esquizofrenia. Los Galvin vienen a encarnar a la familia perfecta americana: un matrimonio ambicioso y soñador que a lo largo de dos décadas, en pleno período del baby boom, tienen doce hijos idílicos. Diez niños y dos niñas. Hasta que al mayor, Donald, le diagnostican esquizofrenia. En los siguientes años, cinco hermanos suyos desarrollarán la misma enfermedad. La familia, modélica de puertas para fuera, era en realidad un pozo de desdicha de puertas para adentro, con alucinaciones, delirios, violencia y abusos sexuales. Para el National Institute of Mental Health fueron clave en la investigación sobre el componente genético en la enfermedad. Robert Kolker aborda la esquizofrenia, los avances en sus estudios y el caso de la familia Galvin de una manera fascinante y muy humana.

“Todo saldrá bien (a veces)” de René Merino (Lunwerg)

Una novela gráfica en la que el autor habla de cómo, tras sentirse superado por la vida, entra en una etapa de ansiedad, insomnio y ataques de pánico que le obligan a buscar ayuda profesional. En un formato que ayudará a quienes no están habituados a leer libros, expone su emotivo viaje hacia la sanación. «Me lo pensé bastante antes de meterme en este lío, porque no siempre es fácil mostrar tu interior. Te sientes expuesto y como si estuvieras haciendo algo ilegal, pero bueno, espero que compartir mi experiencia pueda seros útil de alguna manera», confiesa.

* La mayoría de los datos de la introducción se han extraído del libro “El peligro de estar cuerda”, de Rosa Montero.