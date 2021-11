20 libros que promueven la tolerancia en los menores

El 16 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Tolerancia. Estos tiempos de pandemia en los que parece haber aumentado mucho la agresividad, es más necesaria que nunca para garantizar una convivencia en paz. Aprenderla desde la infancia es fundamental y hay libros que la enseñan casi como un juego.

Paka Díaz | Woman.es

Corren malos tiempos para la tolerancia. Basta con mirar la agresividad que hay en las redes sociales o en el Congreso de los Diputados para comprender que vivimos momentos complicados. El Covid ha traído incertidumbre, una mala influencia para los seres humanos, que convierten el miedo en enfado. La sociedad se endurece, nos cuesta relacionarnos. Según una encuesta realizada en Buenos Aires, siete de cada 10 personas aseguran que los conductores son más agresivos tras la pandemia. Los resultados se podrían extrapolar al resto del mundo. Hoy, 16 de noviembre, se celebra el Día Internacional para la Tolerancia, y quizá este año más necesaria que nunca.

Fundamental para garantizar una convivencia en paz y bienestar, la tolerancia garantiza la buena salud de las democracias. Por eso, aprenderla desde primera infancia y reforzarla en la adolescencia es clave. Los niños y las niñas educados en tolerancia respetan al resto de las personas, con lo que gracias a ella se consigue una ciudadanía educada para la convivencia pacífica, seguramente el bien más preciado de una sociedad.

La tolerancia es respeto y aceptación de los mismos derechos para todos y la libertad de pensamiento, conciencia y religión. La familia, primero, con el ejemplo de los progenitores y la educación en valores son fundamentales para garantizar ese aprendizaje. Además, los centros escolares deben de promoverla para garantizar la formación completa de los futuros ciudadanos y ciudadanas.

Los enemigos de la tolerancia son los prejuicios, precisamente los que una investigación sobre estereotipos nocivos en la sociedad española realizada por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad, dañan a los jóvenes españoles. Más del 94% de la juventud española siente que recibe desvalorización mediante prejuicios nocivos, mientras que un 80% de ellos son conscientes de emitir prejuicios nocivos, un 24% de ellos, de forma frecuente. La mayoría lo perciben en temas que tienen que ver con el género o sexualidad.

Estos 20 libros pueden ser muy útiles para promover la tolerancia y el respeto por la diversidad entre menores, desde bebés hasta la juventud.

1. ‘Viajes’, de Antonio Rubio, ilustrado por Óscar Villánde (Kalandraka). De 0 a 3 años.

Ya desde bebés se puede educar en la diversidad. Los cuentos de ‘Juguetes’ y ‘Viajes’, de la colección ‘De la cuna a la luna’, están orientados para esa edad prelectora. Los versos de Antonio Rubio, llenos de sonoridad, les ayudan a comprender conceptos y desarrollar la imaginación, mientras que las preciosas ilustraciones de Óscar Villán muestran un mundo formado por niñas y niños de procedencias diversas y en armonía. Perfecto para empezar a convivir jugando.

2. ‘Un perro’, de El Hematocrítico, ilustrado por Alberto Vázquez (Anaya). A partir 3 años.

No podrás dejar de reírte mientras leas a tu peque este cuento sobre el derecho a ser diferente y ha mejor forma de aprender que con una sonrisa. Moncho, el protagonista de este relato, duerme en una casita de perro, le gusta roer huesos y comer pienso. Aunque mucha gente pueda pensar que es una oveja, él sabe que es un perro. Otro divertido cuento de esta colección es ‘Mi hermono’, de los mismos autores, sobre el peculiar hermano de una niña que está cubierto de vello y salta por las ramas de los árboles…

3. ‘Cada uno es como es’, de Jaume Copons, ilustrado por Gusti (Combel). A partir de 4 años.

Ilustrado por el prestigioso dibujante Gustavo Ariel Rosemffet Abramovich galardonado, entre muchos otros, con el Premio Nacional de Ilustración 1990, este cuento habla de tolerancia y diversidad y, en un mundo en el que brillan las redes sociales, ayuda a no todo es lo que parece y que todos somos únicos e interesantes. Para profundizar en el tema a partir de 6 años, otro libro de la editorial Combel, ‘Todos somos diferentes. Los humanos en su entorno’, de Maria Cristina Junyent, cuenta, con las preciosas ilustraciones de Cristina Losantos, la historia de los seres humanos, todos diferentes, pero también todos conectados.

4. Un mundo maravilloso J. S. Pinillos (Destino Infantil & Juvenil). De 3 a 5 años.

A ratos, ser diferente es complicado. Dudas, miedos… A todos nos pasa pero cuando eres pequeño es más difícil de gestionar. Este cuanto sobre la diversidad y la autoestima, sobre lo maravilloso que es que encontrarse con seres muy diferentes consigue que sueñes con que el mundo sea lo más diverso posible. Muy chulo para leer y comentar en familia.

5. Hipo es feliz, de Charles Santoso (Anaya). A partir 3 años.

Todos hemos soñado con convertirnos en otra persona, con cambiarnos esto o aquello, pero, ¿qué pasaría si encontráramos a una tortuga mágica que pudiera hacer realidad estos deseos? Eso le ocurre a Hipo y el final de su historia es muy sorprendente, tanto que te deja pensando que no hay nada mejor que ser tú mismo. Y aprendes que la tolerancia y el respeto comienzan en ti. Otro libro precioso sobre la aceptación es ‘Soy un tigre’, de Karl Newson, que se ha llevado los premios Leicester Our Best Picture Award y West Sussex Picture Book Award con la historia de un ratón que sueña con ser un tigre, nada menos.

6. ‘Todos contamos’, de Kristin Roskifte (Maeva Young). A partir de 4 años.

Este libro sería una especie de buscando a Wally de la tolerancia. Con él, la noruega Kristin Roskifte, ha recibido el el Premio de Literatura Infantil y Juvenil del Consejo Nórdico. En cada página crece y crece el número de personas diversas, y la autora cuenta un montón de secretos de ellas, que quizá se puedan descubrir si se presta la suficiente atención.

7. El niñoleón y otros niños y niñas, de Gabriele Clim, ilustrado por Giacomo Agnello Modica (Picarona). A partir de 5 años.

Un libro infantil del que pueden aprender –y mucho– las personas mayores. En este, algo imprescindible para convivir, pero también para poder ayudar a los menores a desarrollar todo su potencial y a ser más felices. Con un hermoso juego de metáforas, el escritor Gabriele Clim bucea en diferentes tipos de niños y niñas, cada quien con sus necesidades. Está el niñoleón que da titulo al libro, que ruge y pelea pero con tiempo y espacio, puede acabar ronroneando. O la niñaliebre, el niñogato, la niñapez…

8. Ser negro es hermoso (Black is beautiful), de Magda Mandje (Destino Infantil & Juvenil). A partir de 6 años.

Este no es solo un libro, sino toda una herramienta para educar contra el racismo desde la infancia. Con palabras de referentes en la cultura negra como Nelson Mandela, Nina Simone, Martin Luther King o Angela Davis y sus bellísimos dibujos, la pintora e ilustradora Magda Mandje ha creado una joya. No puede ser más hermoso, ni más necesario y poderoso.

9.‘Alma’, de Sandra Carmona (Altramuz). A partir 6 años.

Además de ser enemigos de la tolerancia, cuánto daño hacen los prejuicios a las personas. ‘Alma’, de la ilustradora y escritora Sandra Carmona es el primer cuento infantil en el que la protagonista es una niña gitana. Una pequeña que rompe con todos esos estereotipos que tanto dolor pueden causar y que, además, limitan nuestras vidas y las de los demás. La primera obra de Altramuz, una editorial inclusiva que apuesta por la diversidad, es un libro precioso que debería de leerse en los colegios.

10. ‘Camp’, de Kayla Miller (Maeva Young). A partir de 8 años.

Dos mejores amigas se marchan felices de campamento, donde conocen a un montón de gente nueva. Sin embargo, en poco tiempo comienzan los problemas, celos y malos entendidos. Para superarlo, tendrán que aprender a dialogar y a ser comprensivas. Un cuento precioso, divertido y muy útil para aprender los trucos de la convivencia y la amistad.

11. ‘El misterio de la máscara de oro’, de Roberto Santiago (SM). A partir 8 años.

Siempre asegura el autor que la exitosa colección 'Los Futbolísimos', un fenómeno literario con más de 4.000.000 de ejemplares vendidos, se le ocurrió para promover valores como la tolerancia, el trabajo en equipo, la amistad, la empatía y el respeto por los demás. Ahora presenta el volumen número 20 y, para celebrarlo, ha invitado a participar a sus lectores, que han votado por dónde querían que fuera cada capítulo y así hacer la primera novela interactiva de fútbol en España. El resultado es ‘El misterio de la máscara de oro’, una nueva aventura del equipo. ‘

12. El bosque de los susurros’, de Greg Howard (Puck). De 8 a 12 años.

Una historia sobre el acoso, sobre ser diferente y sobre la importancia de ser tú mismo. Riley tiene once años y tiene que lidiar con varios problemas: el acoso que sufre en el cole, no saber si le gusta a un chico de octavo y, lo peor de todo, que su madre ha desaparecido. Él cree en Los Susurros, unas hadas mágicas que te conceden deseos, así que se va a buscarlas para que le ayuden a encontrar a su madre. Ese viaje le cambiará para siempre. El autor, Greg Howard, es un destacado activista LGTBI cuya segunda novela infantil, ‘Middle School’s a Drag’, ha sido adquirida para convertirla en película por el mismísimo director de Harry Potter.

13. ‘Cool Nata’, de María Scrivan (Bruño). A partir de 10 años.

Cuando tienes la autoestima baja es complicado relacionarte con los demás. Los conflictos se hacen gigantes, los desacuerdos te parecen empujones y acabas sintiéndote solo. El amor –también por los demás– y el arte de convivir empiezan por uno mismo, pero no es algo tan sencillo de comprender. Esta novela gráfica cuenta la historia de una niña que comienza en el instituto y el mundo se le hace cuesta arriba. A través de sus aventuras, aprendes de forma divertida todas esas lecciones de vida que tan útiles resultan.

14. ‘Vega cambia de opinión’, de Ángeles Casas Robles e ilustrado por María Alonso-Majagranzas (Mr Momo). A partir 10 años.

Cuando la psicóloga Ángeles Casas tuvo a su hija, descubrió que aún están muy arraigados los estereotipos de género y el uso sexista del lenguaje. Eso la inspiró a escribir este cuento, divertido, bonito y feminista, con el que ha ganado la medalla de plata al ‘Mejor libro de ficción juvenil’ en los International Latino Book Awards de Los Ángeles. Con las ilustraciones de María Alonso-Majagranzas, narran la historia de una zorra que se llama Vega, que tiene dos mamás y a la que le encanta llevar vestidos bonitos. Pero eso cambiará cuando le toque empezar en un colegio de uniforme. Un libro que promueve la libertad de ser una misma y que las demás personas también lo sean.

15. ‘Como una chispa’, de Elle McNicoll (Anaya). A partir de 10 años.

Este libro consigue poner a quien lo lee en la piel de una niña autista de 11 años. A la clase de Addie, la profesora les cuenta que hubo mujeres a las que condenaron por brujería hace muchos años. La adolescente se queda impresionada por la historia y decide luchar para que en el pueblo se levante un monumento a la memoria de esas mujeres. Este libro que habla de amistad, diversidad y coraje ha enamorado a la crítica y ya ha conseguido dos premios este año, el Blue Peter Book Award y el Waterstones Children's Book Prize. En la editorial Anaya también han publicado otro libro muy interesante sobre ser diferente, ‘El Club de los especiales’, de Jordi Sierra i Fabra.

16. ‘El niño brujo’, de Molly Ostertag (Harper Kids). A Partir 10 años.

La escritora e ilustradora Molly Ostertag, es una activista de los derechos LGTBI que con sus libros intenta promover la tolerancia y el respeto. Lo hace a través de cuentos fantásticos y llenos de símbolos. En ‘El niño brujo’ cuenta la historia de Aster, un niño que vive en una aldea donde las niñas aprenden brujería, mientras que los niños se transforman en criaturas. Sin embargo, él también sueña con ser brujo y luchará por conseguirlo. El libro ha sido tan bien recibido que Netflix ha comprado sus derechos para convertirlo en una película.

17. ‘Yo soy I’, de Steve Tasane, (Kalandraka). Juvenil.

Sin dejar ni por un momento de pensar en los niños y las niñas a quien se dirige, Steve Tasane consigue crear un impresionante cuento sobre un grupo de niños que vive en una campo de refugiados, perfecto para intentar explicar la crisis humanitaria que se está viviendo en el mundo y concienciar desde la infancia.

18. ‘La chica invisible’, de Blue Jeans e ilustrada por Alba Cardona (Planeta Cómic). A partir 12 años.

Blue Jeans es uno de los fenómenos de literatura juvenil española y ganador del prestigioso Premio Cervantes Chico 2013. Ahora, Alba Cardona ha convertido en novela gráfica uno de sus libros, ‘La chica invisible’. Aurora Ríos es una adolescente inadaptada y sin amigos que aparece muerta en los vestuarios del instituto con una brújula sobre su cuerpo. Julia, una de sus compañeras de clase, investigará qué pasó con esa chica en la que nadie se fijaba.

19. ‘Almendra’, de Won-Pyung Sohn (Temas de Hoy). A partir 14 años.

Yunjae tiene dieciséis años y tiene alexitimia, la incapaz de sentir emociones. Para evitar que le traten como a un raro, su madre y su abuela le enseñan a reconocer las de los demás y comportarse como si él también las sintiera. Pero un día, su mundo se resquebraja porque su madre y su abuela son asesinadas. Completamente solo en el mundo, recibirá ayuda de quienes menos se esperaba, entre ellos, el abusón de su colegio. La escritora surcoreana Won-Pyung Sohn ha arrasado en su país y en medio mundo con esta novela juvenil que no puedes dejar de leer hasta la última página.

20. ‘Lobizona’, de Romina Garber (Puck). Juvenil.

Una historia fantástica, que a ratos recuerda a Harry Potter y otros a la saga Crepúsculo, solo que con criaturas mágicas inspiradas en el folclore argentino. Y una premisa muy dura: algunas personas son ilegales. Manuela Azul, la joven protagonista, es una inmigrante argentina sin papeles que vive con su madre y su abuela en Miami. Cuando ambas son atacadas, le tocará descubrir su misterioso pasado y aceptarse a sí misma.