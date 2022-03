Los mejores libros para regalarle a tu padre en su día

Como bien sabes no hay mejor regalo y te lo van a agradecer siempre. Estos son nuestros elegidos.

UXÍA B. URGOITI

Nosotras tenemos claro cuál es el mejor regalo que le puedes hacer a tu padre el 19 de marzo. Como manda la tradición ese día en España se celebra la festividad de San José y por lo tanto el llamado Día del Padre. Nosotras queremos agradecerle al nuestro todo el apoyo y cariño que nos ha brindado y que sigue dándonos a lo largo de nuestra vida, y sabemos perfectamente, que detalle es el que a él más le puede gustar, un buen libro. Porque con ellos les estás regalando un momento de desconexión y muchas emociones y aventuras sin moverse de su sofá favorito. ¿A qué ahora te parecen una buenísima idea? Pues estas son las novedades que debes tener en cuenta.

'El castillo de Barbazul: Terra Alta III' de Javier Cercas. Editorial Tusquets

Sin duda el proyecto literario más ambicioso de Javier Cercas, que termina de desenmascarar las novelas de la Terra Alta. Años después de lo ocurrido en Independencia, Melchor Marín ya no es policía: trabaja como bibliotecario y vive con su hija Cosette, convertida en una adolescente. Un día, Cosette descubre que su padre le ha ocultado cómo murió su madre, y este hecho la confunde y la subleva. Poco después parte de vacaciones a Mallorca, pero no regresa; tampoco contesta los mensajes ni las llamadas de Melchor, quien, convencido de que algo malo ha ocurrido, decide plantarse en la isla en busca de ella. A partir de aquí la novela se adentra en un laberinto absorbente, a la vez siniestro y luminoso, donde Melchor descubre que los seres humanos somos capaces de lo peor, pero también de lo mejor: que vivimos rodeados de violencia, mentiras, abusos de poder y cobardía, pero que también hay gente capaz de jugárselo todo por una causa justa.

'Violeta', de Isabel Allende, editorial Plaza&Janes

La historia de una mujer marcada por dos pandemias. La vida de una persona que recorre de arriba abajo la historia del siglo XX. Violeta viene al mundo un tormentoso día de 1920, siendo la primera niña de una familia de cinco bulliciosos hermanos. Desde el principio su vida estará marcada por acontecimientos extraordinarios, pues todavía se sienten las ondas expansivas de la Gran Guerra cuando la gripe española llega a las orillas de su país sudamericano natal, casi en el momento exacto de su nacimiento.

'Últimos días en Berlín' de Paloma Sánchez-Garnica. Editorial Planeta

Cuando Yuri Santacruz asistió al nombramiento como canciller de Adolf Hitler, no podía imaginar lo mucho que cambiaría su vida en Berlín. Había llegado allí unos meses atrás, después de haber huido, junto con parte de su familia, de San Petersburgo, asfixiados por una revolución que los había dejado sin nada. A Yuri también lo privó de su madre y su hermano pequeño, a quienes las autoridades rusas no permitieron la salida del país.

'Por si las voces vuelven' de Ángel Martín. Editorial Planeta

Un sorprendente testimonio sobre la locura. Un relato en primera persona sobre lo que supone perderse y tener que reconstruirse desde cero. Una historia vitalista que te agarra desde la primera línea. En sus propias palabras el presentador de televisión y humorista comienza su novela con esta confesión: 'Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño. No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura. A lo mejor nací genéticamente predispuesto. A lo mejor fui macerando una depresión al callarme ciertas cosas por no preocupar a los demás. O a lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen crac y se acabó'.

'Nada' de Carmen Laforet. Editorial Destino

Un clásico de la literatura española que siempre hay que tener en nuestra librería. Se trata del primer Premio Nadal que ganó Carmen Laforet en el año 1945. Una verdadera obra de arte en la que narra la historia de Andrea, que llega a Barcelona para estudiar Letras. Sus ilusiones chocan, inmediatamente, con el ambiente de tensión y emociones violentas que reina en casa de su abuela. Andrea relata el contraste entre este sórdido microcosmos familiar ―poblado de seres extraños y apasionantes― y la frágil cordialidad de sus relaciones universitarias, centradas en la bella y luminosa Ena. Finalmente los dos mundos convergen en un diálogo dramático.

'La muerte contada por un sapiens a un neandertal' de Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga. Editorial Alfaguara

Tras la extraordinaria acogida de 'La vida contada por un sapiens a un neandertal', el tándem más brillante de la literatura española vuelve a deslumbrar al lector abordando temas como la muerte y la eternidad, la longevidad, la enfermedad, el envejecimiento, la selección natural, la muerte programada y la supervivencia. Humor, biología, naturaleza, vida, mucha vida... y dos personajes fascinantes, el sapiens y el neandertal, que nos sorprenden en cada página con sus agudas reflexiones sobre cómo nos ha tratado la evolución como especie. Y también como individuos.