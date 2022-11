Nominada al Emmy, es una de las actrices jóvenes más cautivadoras y cotizadas de Hollywood. Ahora vuelve a dar vida a Shuri en 'Black Panther: Wakanda Forever'. Una secuela emotiva y política donde las mujeres toman el control.

Ester Aguado

Afrontar la secuela de 'Black Panther', uno de los títulos más exitosos -contra todo pronóstico- del Universo Marvel, no fue fácil para el equipo de rodaje. En agosto de 2020, su actor principal, Chadwick Boseman, moría de cáncer de forma inesperada, después de una silenciosa lucha contra la enfermedad. Eso dejó a todos devastados y, la puesta en marcha de la segunda parte de la historia, paralizada. Al final, los productores decidieron seguir adelante, creando una especie de homenaje con esta nueva historia, pero su rodaje fue emocionalmente duro y tenso. Además, Letitia sufrió un duro accidente conduciendo una moto, lo que le hizo aún más cuesta arriba el trabajo. "Solo recuerdo querer terminar la película. Afronté muchos desafíos físicos, pero salí muy orgullosa de que, frente a la adversidad, pude recuperarme y darle esa vida y fuerza extra a mi personaje", explica la actriz de Guyana, que planteó muchas dificultades para vacunarse de Covid antes de volver al rodaje.

¿Fue difícil seguir adelante sin Chadwick Boseman? ¿Cómo canalizasteis el dolor Angela Bassett y tú?

Era difícil imaginar una segunda película sin él. Ryan me llamó y me explicó que sentía que Chadwick hubiera querido que continuáramos. Y yo estaba dispuesta a continuar siempre que fuera posible. Me daba igual si tenía que interpretar a un árbol, porque habíamos creado un legado y una película honesta y se la habíamos enseñado al mundo. Todos sentíamos lo mismo. Creíamos firmemente que Chadwick estaba en el cielo y nos decía: “Tenéis que seguir inspirando a la gente. Tenéis que seguir adelante”. Así que cuando Ryan me llamó no fue nada fácil. Pero me explicó con mucha amabilidad que podíamos rendir homenaje a Chad en esta película y a lo que habíamos creado como familia. Cuando vi a Angela en la sala de ensayo me abracé a ella y me puse a llorar. No pronunciamos ni una palabra. Ella entendió perfectamente lo que estaba sucediendo. Casi sin palabras, acordamos que nos lo guardaríamos dentro. Angela es muy importante en mi vida desde la primera película. Siempre me está dando consejos. Es muy cariñosa y me quiere muchísimo, como una madre. Y yo también. Eso traspasa la pantalla.

¿Qué ha sido lo más complicado de interpretar a Shuri en esta segunda parte?

La dificultad consistía solo en ver hacia dónde iba a evolucionar este personaje. Darle todo lo que necesita fue todo un reto. En la primera película, estaba muy claro que su misión era crear e inventar nuevas tecnologías. Ella era la que animaba a todos. Yo no sabía si sería capaz de hacerlo pensando en todo lo que está pasando Shuri en este momento. A veces también era complicado meterse en la piscina y pensar: “¿Voy a poder bucear hoy? ¿Seré capaz de hacer esta secuencia submarina?" Pero todos me protegieron y me cuidaron. Me motivaron y fue una gran oportunidad para crecer. Además, conté con el apoyo de Ryan Coogler -el director-, que me decía confiado: "Tish, puedes hacerlo”. Eso me daba fuerzas para seguir adelante todos los días.

¿Cómo ha cambiado tu personaje desde 'Black Panther' en 2018?

Hay una cita que solía utilizar uno de mis directores, Steve McQueen. Decía que, a veces, la vida imita al arte y el arte imita a la vida. En 'Black Panther', Shuri es muy audaz en sus elecciones sobre ciencia, tecnología y creación. Hay un espacio para que ella sea increíble, para cometer errores. Y ella tiene a su hermano y a su familia. No tiene limitaciones. No hay techos y su hermano confía en ella para crear toda su armadura. Así que vemos a esta joven en su elemento, en su luz. Esta experiencia de pérdida y cambio la transforma. Ese momento me impactó, esa línea. Cuando leí el guion, el arte imitaba a la vida. Shuri tiene que procesar el dolor de forma inesperada. Es un punto de inflexión en su vida. Es difícil encontrar la luz. Es difícil encontrar la paz. Es difícil despertarse y decir: “Hoy voy a ir a crear”. ¿Para quién está creando? Vemos a una joven que lucha con un objetivo en mente, para encontrar la fuerza para seguir viva. Es una de las claves más interesantes de esta película y Ryan lo escribió maravillosamente bien. Fue increíble porque cuando estaba leyendo el guion me dije: "Me siento exactamente así ahora mismo”.

¿Cómo es volver a trabajar con el director Ryan Coogler?

Lo que hace que Ryan Coogler sea un ser humano increíble con el que trabajar, y un gran director, es su sensibilidad. Es muy sensible y cariñoso. La verdad es que me siento muy feliz de que esté en mi vida. Sabe recopilar muchísima información, procesarla y darle el lugar que se merece. Además se entrega en cuerpo y alma a todo lo que hace. Solo quiere que sea lo mejor posible, busca la excelencia. Su forma de expresarse, el cariño que demuestra con todos y con todo se refleja maravillosamente bien en el trabajo. Me siento a salvo. Tengo la impresión de que cuando vengo a trabajar, puedo ser vulnerable. Puedo ser yo misma. Puedo ser honesta. Y eso es lo que él persigue. Cuando ves a alguien que se comporta así, te obliga a querer dar el 110 por ciento. Así que cuando entro en el plató, siempre me digo: “¿Cómo puedo dar más?" Porque todo ese poder mental, todos esos conocimientos, toda esa creatividad se utilizaron para crear este guion y para crear un mundo muy audaz y sin complejos. Creo que a pesar de todo lo que he dicho, no le hago justicia a Ryan. Me llevaría 10.000 años decir todo lo que pienso de él. Es así de genial. Además es un artista increíble y un ser humano impresionante.

¿Cómo te preparaste para rodar debajo del agua?

Es genial porque Ryan me llamó a principios del año pasado y me dijo: “Oye, Tish, ¿sabes nadar?”. Así que tuve que aprender a nadar muy deprisa. Organizaron varias sesiones y todos estaban allí perfeccionando su natación. También estaban Lupita, Danai, Winston y yo misma. Una vez que superamos esa etapa, viajamos a Atlanta y empezamos a trabajar con el equipo de buceo submarino y fue genial. Me encantó aprender a bucear en apnea sin bombona de aire. Fue fantástico. Aprendimos algo nuevo y nos preparó para lo que iba a pasar en el rodaje. Me parece genial que hayamos podido fusionar los elementos de la superficie y los elementos submarinos. Los efectos visuales van a ser increíbles. Nos espera algo realmente grandioso y estoy deseando verlo en IMAX porque sé que va a ser espectacular.

Es muy interesante la inclusión del mundo Talokanil y su gobernante Namor, inspirados en la historia mesoamericana...

Sabemos que es el rey de una civilización submarina. Namor y el pueblo de Talokanil están inspirados en la historia mesoamericana. Y es bonito darlo a conocer al mundo. Esta película me permitió abrir un libro de texto, investigar y descubrir lo hermosa y maravillosa que es esa historia. Arroja luz sobre la cultura de un pueblo que puede haber estado oculta. En la primera película, 'Black Panther', Wakanda expresa los diferentes colores y culturas que hay en el continente africano, ¿no? Pues ahora estamos haciendo lo mismo con la cultura mesoamericana y combinándola. Así que me encanta. Es absolutamente genial.

Tu personaje encuentra a un nuevo apoyo en Riri, un nuevo personaje...

Conocemos a Riri a través de Namor. No sabemos nada de esta joven, pero cuando llegamos a Estados Unidos, descubrimos que es una científica súper inteligente del MIT [Instituto de Tecnología de Massachusetts]. Es una crack. Así que Shuri piensa automáticamente: “¿Quién es esa chica que es más inteligente que yo?” Cuando interactúan, vemos a dos científicas increíbles que están locas de contentas de conocerse. Es genial ver a dos mujeres jóvenes unirse y defenderse, apoyarse y protegerse mutuamente. Es una dinámica genial.

Crees el público se identificará con los temas de la película?

Sí, porque los temas son muy potentes. No solo hay dolor, también hay una relación madre-hija: mujeres que deben hacer frente a un gran dolor y que se unen para resolverlo por Wakanda. Intentan superar las dificultades, avanzar y animarse mutuamente. Están los temas de la familia, la protección, el amor y la consideración y todo en un solo lugar. Me parece maravilloso explorar estos temas que preocupan a la gente, sobre todo después de los años que acabamos de pasar. Tantas personas desaparecidas. Fueron tiempos muy difíciles. Podemos utilizar esta película para mostrarle a la gente que sentimos lo que ellos sienten. Podemos conectar, identificarnos con eso. Y, con suerte, puede ser una vía para que las personas expresen lo que sienten.

¿Qué es lo que más te apetece ver en la película terminada?

Me encanta que la gente vuelva a disfrutar de Wakanda y poder rendir homenaje a Chad, a nuestro hermano desaparecido. Y quiero que la gente sea feliz y comparta nuestra felicidad. Lo que más me apetece ver cómo han cobrado vida el mundo de Wakanda y el de Talokan. Me fascina ver que los sueños se hacen realidad, ver cómo esta película hace que las carreras de la gente vayan en otra trayectoria y cómo los niños se disfrazan de héroes y heroínas de esta historia. Me pondré las gafas IMAX en el cine y comeré palomitas dulces.