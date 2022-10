¿Por qué leer mejora nuestra salud mental?

La iniciativa #LibreríasDeGuardia pone en valor la lectura como remedio para reducir el estrés y mejorar nuestro bienestar.

Isabel Loscertales

Las cifras alertan de que la salud mental será la primera causa de discapacidad en el mundo en 2030. Un 9% padece algún problema mental y el 25% lo tendrá a lo largo de su vida. Es hora de hablar de una serie de patologías que han sufrido un fuerte y largo estigma: nada como visibilizarlas para percatarnos de la importancia de cuidar nuestra mente.

Con tal propósito, la Editorial Planeta ha lanzado la campaña #LibreríasDeGuardia. Como dice Lola Larumbe, de Librería Alberti, “¿qué es una librería (además de muchas otras cosas) sino un lugar donde poder aliviar el alma?”. Una serie de quince charlas en cinco ciudades de España y más de 200 librerías participantes tratan de dar valor a los libros en la vida de las personas y en su bienestar mental y emocional.

Según el estudio de la Universidad de Sussex “Galaxy Stress Research”, dirigido por el Dr. David Lewis, seis minutos de lectura al día son suficientes para reducir los niveles de estrés en un 60%, ralentizar el ritmo cardíaco, aliviar la tensión muscular y mejorar el estado de ánimo. No es tanto el tipo de libro que estés leyendo, sino el efecto que logra en nuestra mente al entrar en un “estado Alfa”. Es decir, un estado en el que alejamos preocupaciones para concentrarnos en una zona de descanso y relajación. Las cifras de ese citado estudio dejan claros los beneficios de leer sobre el estrés: resulta un 30% más efectivo que caminar, un 68% más efectivo que escuchar música y un 100% más eficaz que una pausa para tomar un café o un té.

En la iniciativa #LibreríasDeGuardia están participando numerosos escritores y escritoras y caras conocidas para quienes leer (y para algunos, escribir) es clave para su bienestar.

Jordi Évole, presentador y autor de “Confinados”: “Hay que reivindicar siempre los libros, esos transmisores de historias que nunca fallan. Los libros siempre están allí cuando los necesitas, por eso ahora nos toca a nosotros estar allí para reivindicarlos, también como arma en la batalla por la salud mental.»

Toni Iturbe, autor de “La bibliotecaria de Auschwitz” y “La playa infinita”: «A mí personalmente los libros me han ayudado y me siguen ayudando, me sacan de mis pozos. Yo creo que leer no siempre te hace mejor, pero te permite agrandar la vida.»

Ángel Martín, presentador y autor de “Por si las voces vuelven”: «Para mí, mi libro se convierte en una herramienta si a alguien, escuchar lo que yo viví, tanto en el proceso de caída como de reconstrucción, puede servirle de algo.»

Silvia Congost, autora de “Personas tóxicas”: «Creo que si queremos incrementar la conciencia y el conocimiento sobre los temas relacionados con la salud mental (algo básico para la calidad de vida de los seres humanos), la lectura de libros que nos inviten a hacernos preguntas, a reflexionar sobre nuestras creencias y a descubrir que suceden otras cosas más allá de nuestros propios prejuicios, es algo imprescindible. La educación, el conocimiento y la información es lo que nos permite aprender, crecer y cambiar. Es lo que nos empodera y nos hace capaces de dirigir nuestra vida hacia donde realmente deseemos ir.»

Inés Martín Rodrigo, autora de “Las formas del querer” (Premio Nadal 2022): «La salud mental es el principal problema al que, como sociedad, nos enfrentamos hoy en día, y es hora de que lo abordemos sin eufemismos ni rodeos, llamando a las cosas por su nombre. Por eso me siento tan honrada, afortunada, en realidad, de formar parte de esta iniciativa del programa #LibreríasDeGuardia. Los libros no son Ibuprofeno, no nos salvan de nuestros propios abismos. Pero la Literatura, con mayúscula, sí es el mejor refugio en tiempos oscuros, tanto personales como colectivos, cuando todo lo demás nos falla. Así ha sido siempre para mí, como escritora y como lectora, también. Y así será siempre que haya un escritor o un librero de guardia.»

Isaac Rosa, autor de “Lugar seguro” (Premio Biblioteca Breve 2022): «En muchos momentos los libros, escribirlos pero sobre todo leerlos, me han ayudado a saber que no estoy solo. Y eso es algo radical, subversivo, una línea de vida brutal, en un tiempo como este en que la soledad nos muerde insistentemente los tobillos (y más arriba), y los problemas se individualizan, se privatizan: "lo que te pasa es cosa tuya, así que arréglalo tú, que además ¡tú puedes, venga, con actitud todo se consigue!” Pues no. Leer (y escribir) me alivia, me repara y me consuela a menudo; pero sobre todo me ayuda a saber que lo que me pasa, lo que me duele, lo que temo, lo que deseo y no consigo, lo que me obsesiona, lo que me aprieta y lo que me rompe, no me pasa solo a mí, no estoy solo: les pasa también a todos esos personajes con cuyas historias empatizo, les pasa a esas autoras y autores que escribieron malestares como el mío, y sobre todo les pasa a todas esas lectoras y lectores que están leyendo el mismo libro que yo a la vez, que ya lo leyeron antes, que lo leerán algún día, y en el libro compartido (aunque sea compartido a lo lejos) nos hermanamos y nos sentimos menos solos.»

Eduardo Vara, autor de “Érase una vez en tu cerebro”: «Los libros nos arropan desde nuestra infancia y estimulan nuestro desarrollo cognitivo y el de nuestra empatía, tan necesaria hoy. La lectura nos permite alcanzar escenarios de otro modo inalcanzables y nos da herramientas con las que entender el mundo y a nosotros mismos, y más aún cuando nuestra mente no acaba de encontrarse.”

Miguel Ángel Oeste, autor de “Vengo de ese miedo”: «En un momento social en el que la hostilidad nos azota diariamente y el equilibrio mental es complicado de sostener, agravado por unos años especialmente convulsos, los libros son y representan un refugio posible para seguir viviendo. Un espacio que nos alerta y nos protege del frío que hace fuera. Y, claro, también nos prepara para eso que llaman realidad, madurez, responsabilidad. Porque si bien el dolor físico es tangible, las heridas se pueden llegar a curar, la mente es atacada por enemigos invisibles, intangibles, a los que solo la lectura de los libros que nos encuentran a nosotros pueden dar paz, sosiego, ese equilibrio necesario que cualquier persona necesita para amar y amarse.»

Nando López, autor de “La edad de la ira” y “El río de las primeras veces”: «Iniciativas como esta nos ayudan a autores y a lectores a reivindicar la capacidad de la literatura para romper silencios y construir referentes que nos permitan comprendernos, abrazarnos y poner palabras a todo lo que afecta a nuestra salud mental. En el complejo contexto en que nos hallamos es necesario que la cultura se muestre más inclusiva y atenta a la realidad que nunca y las librerías no son solo un espacio que nos permite luchar contra todos los estigmas y prejuicios que aún nos limitan, sino también un refugio imprescindible para seguir construyéndonos y descubriendo nuestra identidad como individuos y como sociedad.»

Carol Marín, psicóloga y autora de “Punto y coma”: «La lectura me apasiona desde muy pequeña, sean libros de autoayuda, ficción o historia, cualquier género te ayuda a desconectar del ruido que llevamos cada día en este mundo tan loco. La lectura te sumerge en un tú a tú que no solo te enseña, sino que aprendes, meditas, imaginas y piensas. Te paras para poder disfrutar.»