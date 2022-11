Lady Gaga en ¿Pokémon?: todos los guiños (ocultos) a la cantante que nos ha dejado el videojuego

Casualidad o no, los homenajes a la intérprete de 'Poker Face' han sido constantes en todos estos años.

Sara Ullate

Twitter se ha convertido en una de nuestras redes sociales favoritas -dejando de lado las recientes polémicas con su ahora propietario Elon Musk-. No solo nos permite estar informados constantemente de lo que sucede alrededor del mundo sino también a través de esta plataforma descubrimos historias y datos sorprendentes que nos dejan totalmente sin palabras. ¿Lo último? La relación de Pokémon con Lady Gaga.

Sí, has oído bien. En un primer momento puede pillarnos por sorpresa, nunca hubiéramos imaginado que de una u otra forma la popular actriz y cantante estuviera presente en estos famosos videojuegos, pero las pruebas confirman que no una sino en varias ocasiones en estas más de dos décadas de historia de la franquicia, estos populares dibujos animados han estado haciendo guiños a la intérprete de 'Poker face'. Un hecho que varios de los millones de seguidores que reúnen de lado a lado del globo terráqueo no han dejado pasar y han compartido en redes.

A través de diferentes 'tweets' publicados recientemente hemos podido ver que ha sido la canción 'Bad Romance', uno de los grandes éxito de Lady Gaga, la que ha estado presente tanto en 'Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente ' como en 'Pokémon Sol y Luna'. ¿Existe cierta fijación por ella por parte de la franquicia? Las pruebas no mienten y el homenaje no puede gustarnos más.

No sabemos si será casualidad o una simple broma, sea lo que sea, sin querer o a propósito, los juegos de Pokémon han estado ocultando estas curiosas referencias a Lady Gaga durante un buen tiempo y ahora, por fin, nos hemos dado cuenta.

Para muchos habrá pasado por alto o simplemente no hayan relacionado estos comentarios con el tema de Lady Gaga, pero después de ver estas imágenes todo cobra más sentido. Todo ello hace indicar que muy posiblemente existirán guiños hacía otros artistas en algunos de los juegos que han visto la luz en este siglo XXI, ahora solo queda encontrarlos. O mejor todavía, esperar a que Twitter lo revele.

En estos 26 años de vida, Pokémon ha logrado un éxito sin precedentes y a día de hoy pueden presumir de ser una de las franquicias de entretenimiento más importantes del planeta.

