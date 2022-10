La actriz ha contado que hubiera preferido que la 12ª temporada terminara de otra forma para su personaje, Penny.

Noelia Murillo

Los finales de las series siempre han sido algo complejo de abordar, especialmente cuando estas son demasiado largas o están formadas por un sinfín de subtramas y personajes que, si bien la hacen mucho más interesante a lo largo de su desarrollo, pueden suponer un verdadero quebradero de cabeza para sus creadores. En la mayoría de ocasiones, los espectadores no están dispuestos a aceptar el fin de una historia que les ha acompañado a lo largo de unos años, de modo que encontrar la manera de ofrecer un final cerrado siempre se antoja complicado.

Hay finales abiertos y cerrados y, generalmente, ninguno de los dos convence al público. Los abiertos genera incertidumbre y, muchas veces, vienen seguidos de películas o 'spin-offs' (véase el caso de 'Sexo en Nueva York', con dos películas y 'And Just Like That...'), mientras que los cerrados generan aún más rechazo, porque suelen venir acompañados por la muerte de uno o varios personajes (aún no hemos olvidado ni superado el modo en que se cerró la popular 'Juego de Tronos').

Sin entrar en detalle, para no hacer 'spoiler' a nuestras lectores, debemos recordar que otra de las series cuyo final tampoco encantó entre los seguidores de la serie. Todo vino cuando Jim Parsons, que en la producción interpreta a Sheldon Cooper, anunció que quería dejar de encarnar al, posiblemente, uno de los personajes más extravagantes de la pequeña pantalla. Al contrario, uno de los detalles que gustó a sus espectadores es el del embarazo de Penny, encarnada por Kaley Cuoco, que precisamente no fue bien aceptado por la propia actriz.

Así lo ha contado en el libro 'The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Steries', de Jessica Radloff, donde Cuoco ha recordado que no estaba de acuerdo con el guion. Cabe recordar que en la temporada 12ª, Penny y Leonard (Johnny Galecki) tenían pensamientos contradictorios sobre tener hijos. Tras varios giros de guion e, inicialmente, Penny se opuso a la idea. Sin embargo, finalmente se quedó embarazada de forma inesperada. "En realidad, deseaba que no dejaran embarazada a Penny, porque me encantaba ese mensaje de que Penny no quería tener hijos", ha contado la actriz en este ejemplar.

"Fue bonito cómo los guionistas lo hicieron al final con el embarazo sorpresa de Penny y en general me alegro, pero en realidad voté para que no se quedara embarazada", ha matizado en este escrito. En este sentido, cabe suponer que la actriz querría haber mantenido su decisión para seguir luchando contra las famosas masculinidades tóxicas de la serie, en la que las mujeres se muestran como personajes estereotipados. Sin ir más lejos, Penny es inicialmente la vecina guapa y tonta de la que Leonard se obsesiona. Por tanto, una vez más, la decisión del equipo de dirección les hizo un flaco favor a las mujeres.