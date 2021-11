And just like that ya tiene fecha de estreno y tráiler, ¡empiezan los nervios!

HBO Max nos ha despertado el gusanillo con el tráiler del reboot de Sexo en nueva York más esperado.

Woman.es

"Y entonces, un nuevo capítulo comienza", concluye Carrie Bradshaw en la intro de 'And just like that', el reboot o más bien continuación de 'Sexo en Nueva York' más de 20 años después del estreno de la serie original.

Desde que se confirmó que la ficción, una de las más famosas e influyentes de la historia de la televisión, tendría continuación, los fans de la icónica serie protagonizada por Sarah Jessica Parker como la única e inimitable Carrie Bradshaw estábamos deseando saber cuándo se haría realidad.

Han pasado muchos meses desde entonces y alguna que otra imagen para hacernos la boca agua a modo de adelanto. Las últimas, sin ir más lejos, son de hace unos días cuando vimos juntos en pleno rodaje precisamente a Carrie y Mr. Big, el personaje interpretado por Chris Noth, tan elegante como hace dos décadas.

Sin embargo, faltaba lo más importante: la fecha de su estreno. Pero los más viejos del lugar ya sabemos cómo funcionan estas cosas: sin tráiler no hay estreno a la vuelta de la esquina. Y, por fin, el momento ha llegado: habemus tráiler de 'And just like that' ¡y también fecha de estreno definitiva!

"Dicen que hay cosas que nunca cambian, pero la verdad es que la vida está llena de sorpresas. Y mientras tu historia se desarrolla, la ciudad de reinventa", dice Carrie Bradshaw en el ansiado adelanto de la continuación de la serie que sigue siendo referencia e influencia para millones de personas y para toda la industria de las ficciones por capítulos. ¿Se llevaría tanto el preppy si no fuera por ella? No lo creo...

Lo que nos espera de este reboot de Sexo en Nueva York

No sabemos muy bien que nos deparará 'And just like that' salvo que se reencontrarán tres de las cuatro amigas de la serie original: Carrie, Charlotte y Miranda. No estará Sam, que si eres seguidor o seguidora de 'Sexo en Nueva York' sabrás de sobra a estas alturas de la enemistad de Kim Cattrall, actriz que da vida a Samantha, declarada con Sarah Jessica Parker y compañía. También sabemos, porque no podría ser de otro modo y porque se han ido filtrando múltiples fotos del rodaje, que no faltará exhibición de estilo 'made in Carrie Bradshaw', dispuesta a perpetuar su legado si es que no lo hizo ya con la serie original.

La buena noticia es que muy pronto saldremos de dudas acerca de cómo seguirá la historia de este grupo de amigas años después porque el día 9 de diciembre, en menos de un mes, llegará a nuestras pantallas a través de la recién estrenada en España HBO Max.