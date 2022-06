Jurassic Park vuelve en femenino

Son las heroínas de "Jurassic World: Dominion" (9 junio). La última entrega de la saga reúne a dos generaciones: la oscarizada Laura Dern y la multifacética Bryce Dallas Howard, que se acaba de estrenar como directora. Juntas nos lo cuentan, en exclusiva.

Ester Aguado

La aventura fue la que vivió todo el equipo jurásico –más de 400 personas– durante el rodaje, ya que terminaron siendo la primera producción cinematográfica que volvió a trabajar tras la pandemia mundial para grabar el épico final de la era Jurassic: «Nos sacrificamos mucho para crear un entorno seguro en un momento tan aterrador. Nos convertimos en una familia formada por viejos y nuevos amigos, unidos de manera increíble. Estar allí juntos durante esos tiempos inciertos fue una experiencia bendecida», explica Laura Dern.

¿Os emocionó volver al universo de "Parque Jurásico"?

Laura Dern: Fue impresionante. Es algo de lo que Steven Spielberg y Colin Trevorrow –el guionista de la saga– me habían hablado en los últimos años, mientras buscaban cómo unir los mundos de "Jurassic World" y "Jurassic Park" para la traca final de la franquicia. Reunirme con Sam Neill y Jeff Goldblum fue hermoso. Improvisamos mucho, tenemos una química muy particular entre nosotros, mucha verdad y lo disfrutamos.

Bryce D. Howard: ¡Oh, Dios mío, fue genial! Rodar "Dominion", con un reparto épico, una combinación de seis películas, un "Parque Jurásico 6", era algo que estaba esperando desde que filmamos el primer "Jurassic World", en 2014. ¡Y llegó!

¿Qué pensasteis del guion cuando lo leísteis?

Dern: ¡Me encantó! Tiene tres historias diferentes que se entrelazan y se unen con el propósito de coexistir con los dinosaurios, y me pareció una empresa enorme cuando lo leí. Pero después de haber visto la película, me sorprendió aún más lo fantástica que es.

Howard: Me quedé completamente alucinada. Y fue emocionante porque Emily Carmichael, que coescribió el guion con Colin (también director), es alguien a quien admiro como voz y como escritora, así que fue ¡muy divertido!

¿Qué os gusta de vuestros personajes, la doctora Ellie Sattler y Claire?

Dern: Yo adoro a Ellie y me encantó que Spielberg la creara como una científica poderosa y una ruda feminista, igual a los personajes masculinos en una franquicia de acción, que no había sucedido mucho en las películas de principios de los 90. Me encanta que sea honesta, fiel, real, no una caricatura de súper mujer frente a un T-Rex: ¡Por supuesto que está aterrorizada, es un ser humano! Y además de emocional es idealista: anhela que las cosas mejoren frente a los efectos del cambio climático.

Howard: Lo que me gusta de Claire es que tiene la capacidad de rectificar cuando se da cuenta de que está en el lado equivocado de la historia. Ella ha pasado por una gran transformación en el transcurso de tres películas, y gran parte de la franquicia jurásica es un cuento con moraleja: Claire empezó a manipular la genética para enriquecerse. Y las consecuencias de eso son un desastre y nunca desaparecerán. Pero la cuestión es, ¿cómo te conviertes en parte de la solución? Pasó de culpabilizarse a luchar por cambiar las cosas. Fue un viaje poderoso.

¿Cómo fue volver a reuniros con vuestros amores en la pantalla, Sam Neill y Chris Pratt?

Dern: ¡Fue increíble! En cierto modo, las películas fueron mi experiencia universitaria, así que fue como volver a estar con las personas con las que creciste hace 25 años. Ese sentimiento de reencuentro a través de una experiencia creativa es algo tan mágico... y he tenido la suerte de haberlo tenido con algunas personas en mi vida laboral. Me pellizqué para poder reunirme con hermosos viejos amigos como Sam y tener la oportunidad de rodar juntos nuevamente.

Howard: A mí me encanta Chris, es maravilloso (risas) y muy divertido, porque nuestras familias son amigas, y nuestros hijos son amigos... así que trabajar con Chris durante todos estos años ha sido una gran alegría. Le tengo mucho respeto.

Howard, ¿cómo es tener delante alguien tan mítico como Laura Dern?

Howard: Ella es toda una leyenda. Laura, Jeff y Sam están en la cima de su carrera, así que no solo tenemos al reparto de "Jurassic Park", sino a algunos de los mayores talentos que se han formado en Hollywood. Fue una gran alegría trabajar, aprender y vivir con ellos. ¡Prácticamente éramos compañeros de piso, tengo tantos recuerdos! Son todos tan encantadores, carismáticos y decentes, y también son ellos mismos, sin complejos.

Lo que más me sorprendió de "Dominion" fue el hecho de que los dinosaurios vivan libremente en nuestro mundo...

Dern: Nosotros ya nos mostramos muy escépticos desde el principio, pero nadie nos escuchó, por lo que hay un claro, «te lo dijimos...» Y vamos a tener que ayudar a limpiarlo, que es más o menos como los ecologistas se sienten en este momento.

Howard: Es el broche final de ese «¿qué pasaría si los dinosaurios y los humanos coexistieran?» que se planteó en el "Jurassic Park" original. Hay mucha aventura, maravilla y terror. También me impactó.

La película tiene un mensaje sobre el respeto a la naturaleza muy relevante hoy en día...

Dern: Totalmente, y es conmovedor –al recoger su Oscar en 2020, por "Historia de un matrimonio", ya aludió a la conciencia medioambiental–. Tenemos que aprender a coexistir y a respetar la naturaleza y nuestro planeta. Y la respuesta es simple: permitir que se autorregenere, sin pescar en exceso ni contaminar.

Howard: "Jurassic" siempre ha tratado sobre el inútil intento del hombre de dominar y controlar la naturaleza, esa postura increíblemente arrogante. Mi padre –el director de cine Ron Howard– siempre dice algo muy sabio: «Si fueras el protagonista de una película, ¿el público te apoyaría o se sentiría decepcionado por ti? Actúa en consecuencia».

Ahora que concluye "Jurassic World", te sientes...

Dern: Ha sido algo muy especial. Historia del cine. Parece que fue ayer cuando nos pusimos a trabajar con Steven Spielberg para hacer una película basada en el exitoso libro de Michael Crichton. Nunca se había hecho una película con animatrónicos, efectos visuales innovadores...¡fue como una peli independiente!

Howard: Soy una fan de "Jurassic", no tengo ni idea de lo que está por venir en la franquicia. Sé que esta es la conclusión para mi personaje y para otros, pero estoy segura de que este viaje continuará. Es emocionante. Por primera vez, dejaré que mis hijos, que han crecido durante ocho años en los sets de rodaje, vayan al estreno. Es surrealista.