Jung Ho-Yeon ('El juego del calamar') prepara una serie junto a Cate Blanchett

El 'thriller' estará dirigido por Alfonso Cuarón

Noelia Murillo

'El juego del calamar' ha sido uno de los grandes éxitos de Netflix en toda su historia. La plataforma experimentó gracias a ella una de las mayores subidas de suscripciones, ya que todo el mundo quería saber de qué se trataba una de las sensaciones del momento. Además de por su curioso nombre, gran parte de estos espectadores esperaban conocer un poco más de la cultura del entretenimiento coreana, que hasta ahora no había gozado de tanto reconocimiento.

Este repentino interés no solo vino de la mano del público, sino también de la crítica, ya que esta serie ha sido una de las que ha recibido más menciones tanto en los medios de comunicación como en los premios, con el "permiso" de otras como 'Euphoria', 'Los Bridgerton' o 'And Just Like That...'. Desde los Gotham Independen Film Awards de 2021 hasta los Screen Actors Guild Awards, pasando por la polémica edición de los Globos de Oro más recientes (que no llegaron a emitirse), esta producción ha arrasado en diferentes categorías.

Una de ellas ha sido la de Mejor actriz de drama de televisión, donde Jung Ho-Yeon se ha coronado como la ganadora en los SAG y ha introducido la presencia de su país natal para acabar con la hegemonía de Hollywood en estos premios. La también modelo, cuyo nombre se ha occidentalizado como HoYeon Jung y ahora se hace llamas Hoyeon, a secas) está en un momento profesional muy importante y a sus 27 años puede presumir de ser una de las más afortunadas por su próximo proyecto.

La intérprete trabajará próximamente junto a Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen y Kodi Smit-McPhee en una serie que estará dirigida por Alfonso Cuarón, realizador de 'Gravity' y 'Roma', para Apple TV+. Esta producción estará basada en la novela 'Disclaimer', de Renee Knight y estará protagonizada por la también estrella de 'Blue Jasmine' y recientemente galardonada con el Goya internacional, Cate Blanchett. Esta encarnará a Catherine Ravenscroft, una periodista de documentales televisivos muy respetada.

Cuando una novela intrigante aparece en su mesa de noche, acaba por darse cuenta de que esta revela uno de sus secretos mejor guardados. Por su parte, Hoyeon interpreta a Kim, a quien se la describe como "ambiciosa, trabajadora y ansiosa por complacer. Kim sabe que trabajar para Ravenscroft será su gran oportunidad", ha informado The Hollywood Reporter, quien ha indicado que este es el primer trabajo de Cuarón para la plataforma de Apple. Además de escribir y dirigir los guiones de los episodios de la serie, también ejercerá como productor de 'Raymond & Ray', que se estrenará en otoño en Apple TV+.