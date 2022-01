¿Por qué J.K. Rowling no aparece en 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts'?

En esta reunión, estrenada el pasado 1 de enero, no participa la creadora de este universo

Noelia Murillo

El año 2022 no podría haber comenzado mejor que con el estreno de Harry Potter: El regreso de Hogwarts, un reencuentro a modo de documental con el que HBO Max ha sacado el lado más nostálgico de sus espectadores a raíz del 20 aniversario del estreno de la primera película de la saga.

Al igual que hizo en Friends: The Reunion cuando solo era HBO a secas, la plataforma ha reunido a sus principales protagonistas, entre los que no faltan Daniel Radcliffe, Emma Watson o Rupert Grint, para desgranar algunos de los detalles que hicieron especiales cada una de las ocho películas basadas en las novelas que hicieron leer a medio mundo.

Y sí, nos atreveríamos a decir eso debido a que no fueron pocos los que se iniciaron a la lectura con las historias de Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley, motivo por el cual en la hora y media de repaso por estas cintas se incide en la importancia de esta historia de magia. Junto con los personajes principales, no faltan algunos de los directores de los títulos (Chris Columbus, David Yates o Alfonso Cuarón), así como el resto de personajes del reparto: Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Gary Oldman...

-Emma Watson pensó en abandonar Harry Potter

-El reencuentro de Harry Potter, según una de sus actrices protagonistas

Debido a que cada una de las películas narra una nueva aventura para el niño mago y sus compañeros nos cansaríamos de enumerar la cantidad de actores que rondan por este documental, sin embargo, ha habido una gran baja y es la de la autora de los libros, la británica J.K. Rowling. Teniendo en cuenta que sin sus textos no hubiera existido la saga (y, lógicamente, tampoco su encuentro) muchos han echado en falta su aportación en este documental.

Lo cierto es que son varios los supuestos motivos por los que la también coguionista de Animales fantásticos no ha aparecido en este especial. En realidad, se supo hace relativamente poco que la escritora no iba a aparecer y fue Entertainment Weekly el medio que reveló que únicamente aparecería en forma de imágenes de archivo del año 2019 y no con su propio testimonio. Según fuentes cercanas a Warner Bros. fue ella misma quien declinó la oferta a participar.

No obstante, pese a este adelanto por parte de la compañía, Rowling podría no haber aparecido debido a su controvertida opinión acerca del colectivo trans. A pesar de que ella misma ha insistido en que apoya a esta comunidad, declaraciones recientes la asocian al movimiento de las Feministas Radicales Transexcluyentes (también conocido como TERF), que insiste en que las mujeres trans no son mujeres; motivo por el que el equipo de las películas se ha distanciado de ella, incluidos los protagonistas de las cintas.

Por el momento, J.K. Rowling no se ha querido pronunciar acerca de este hecho, aunque todo apunta a que podría deberse a este último aspecto. Conviene recordar que Warner ha reducido la asociación de la saga con la escritora, ya que el estudio ha asegurado que apenas ha participado en Hogwarts Legacy, el videojuego cuya fecha de presentación se ha establecido para este año. Es todo un misterio.