Jennifer Lawrence se convierte en productora

La ganadora del Oscar se estrena con una preciosa historia ('Causeway', Apple TV+) que le permite redimirse como un producto de Hollywood.

Ester Aguado

Tras perder el control sobre su carrera con el estreno de la saga 'Los juegos del hambre', Lawrence vuelve reencontrarse. Y para ello se ha convertido en productora. De esta forma, la combativa actriz también controlará que hombre y mujeres cobren lo mismo por hacer su trabajo -en 'No mires arriba', Leonardo Dicaprio cobró 5 millones de dólares más que ella, siendo ambos protagonistas-. Su nueva película habla de cómo afrontar un trauma, cómo nos las arreglamos para intentar sanar, a partir de pequeños pasos, a veces dolorosos, a veces reveladores, pero al final significativos. Una maravilla de historia dirigida por la nobel Lila Neugebauer sobre una ingeniera militar que regresa a Estados Unidos desde Afganistán con una lesión cerebral causada por una explosión.

'Causeway' es tu primera incursión como productora, ¿qué te atrajo de esta historia?

No fue casualidad que ésta fuera la primera película de mi productora... En primer lugar, es una película independiente, que es como empecé y a la que debo mi carrera ('Winter's Bone', 2010), y había algo en el ritmo y en el personaje que me hablaba tan fuerte que quería hacerla inmediatamente... La mejor parte de producir es poder ser fan de alguien y trabajar con él (risas) y tener más control sobre con quién trabajas. Después de que Lila, la directora, y yo nos conociéramos, quedó claro que era la persona perfecta para esta película y que su mente brillante y sus instintos serían perfectos, así que decidí no intervenir en la medida de lo posible, para permitirle tener libertad creativa y tener el director de fotografía que quisiera y el editor que quisiera, y para facilitarle un mundo en el que pudiera ser plenamente ella. Me convertí en su defensora y su copiloto... y sí, nos hicimos grandes amigas. Yo puse mi tenacidad y ella, su luz.

¿Por qué la llamasteis 'Causeway', qué significa?

En Nueva Orleans, el Causeway es un puente sobre una masa de agua baja, muy largo, del que no puedes ver el otro lado, no puedes ver a dónde vas y no puedes parar... así que es una especie de empuje que induce a la ansiedad para llegar al otro lado. Esta película no podría haberse hecho en ningún otro lugar. Nueva Orleans es tan rica en historia y cultura y, visualmente, el paisaje es incomparable, especialmente para alguien que se siente tan solo y perdido. Estar en una ciudad tan arraigada en su pasado... fue una gran suerte poder rodar allí, a pesar de que era verano y hacía mucho calor.

¿Qué te atrajo de tu personaje, Lynsey?

Es una mujer extraordinaria que está sirviendo a su país, que vuelve y se recupera de una lesión invisible y que lucha por encontrar su hogar y su lugar, y por confiar en sí misma para poder quedarse... Cuando lo leí, estaba a punto de casarme y reconocí esa inquietud, esa ansiedad por la permanencia. Fue positivo, en cierta forma, parar el rodaje por la pandemia. Dos años más tarde, volvimos. Entonces ya estaba casada, estaba embarazada y tenía una perspectiva completamente diferente sobre la confianza en una misma y sobre el compromiso y fue me vino bien ser capaz de tener ese tipo de visión en un personaje.

¿Cómo fue trabajar con Lila Neugebauer y su experiencia teatral?

Como dice la propia Lila, el proceso del cine y el teatro son diametralmente opuestos, en cuanto a estructura y tiempo. Como ella es increíble y brillante, y sabe lo que quiere y lo que no, sus notas fueron un gran apoyo: tener a alguien que te susurra algo al oído, que te da una imagen completa, y ser capaz de ponerlo en mi mente fue increíble. Su experiencia teatral de 15 años aportó mucho en ésta, su primera película: trajo increíbles actores de teatro para los papeles secundarios, fue idea suya elegir a Brian como protagonista y a Russell como mi hermano… Cuando trabajas con una directora que tiene instintos inmejorables la dejas hacer… El secreto está en la masa.

¿Te entendiste bien con Brian Tyree Henry, el coprotagonista y genial estrella de 'Atlanta'?

Trabajar con él y filmar una amistad incipiente fue muy fácil, porque nosotros también éramos amigos incipientes... Quiero profundamente a Brian y me hizo mejorar mucho: cada escena es tan inmensamente talentosa y brillante y conmovedora... Las conversaciones que tuvimos durante esos dos años de pandemia cambiaron completamente nuestra mente, incluso de la trayectoria de la película. Tener su retroalimentación no tiene precio. Él es un actor de singular profundidad y magnetismo y una persona muy íntegra.

¿Investigasteis sobre las lesiones cerebrales traumáticas y el TEPT para el papel?

Nos reunimos con muchos héroes que habían sufrido lesiones cerebrales traumáticas en acto de servicio y lo único que quedó claro es que no todas las personas tienen el mismo aspecto, que se trata de una lesión invisible.

¿Te has bañado alguna vez en la piscina de un desconocido?

Que yo recuerde, nunca me he dado un chapuzón en una piscina ajena… No, creo que nunca me he colado (risas).

La peli tiene moraleja...

Espero que esta película sea una invitación a la paciencia, a la paciencia con nosotros mismos y con los demás, cuyos retos quizá no conozcamos. También espero que quien la vea se sienta un poco menos solo.

Esta historia es muy diferente al camino que había tomado con 'Los juegos del hambre'...

Perdí el control al principio de mi carrera. Entre el estreno de 'Los Juegos del Hambre' y el Oscar (2013) me convertí en un producto tan grande, que sentí que cada paso que daba era fruto de una gran, gran decisión de grupo. Por eso me obligué a tomarme un descanso en mi carrera (en 2019, cuando se casó con el marchante de arte Cooke Maroney y, tres años después, daba la bienvenida su primer hijo, Cy).