Hace tan solo unos días conocíamos que la actriz Jennifer Grey acababa de publicar sus memorias, 'Out Of The Corner' (con una clara referencia a la película con la que alcanzó la fama 'Dirty Dancing'), en las que narra algunos de los episodios que han marcado su vida y de los que ha tenido que aprender por obligación. Entre ellos, varios desencuentros con su compañero de reparto en esta película de los años 80, Patrick Swayze, que también se encargó de pasar al papel estos momentos en su biografía 'The Time Of My Life'.

Asimismo, la actriz comentaba en esta biografía cómo fue aquel momento en que perdió su identidad casi por completo, cuando se sometió a dos operaciones de rinoplastia con las que acabó con su célebre nariz (bajo su punto de vista) imperfecta. Tanto fue así que el propio Michael Douglas, en una premier, no llegó a reconocerla y pasó de largo cuando la vio. "Esta fue la primera vez que salí en público. Pasé a ser completamente invisible de un día para otro. A ojos del mundo, ya no era yo y lo raro fue que me resistí toda mi vida", llegó a decir en una entrevista con 'People' recientemente.

Fuera como fuere, hoy la actriz está muy tranquila consigo misma, puesto que ha aprendido a quererse y aceptar la realidad, momento que ha aprovechado para ponerse manos a la obra un proyecto que comenzó hace unos años y que parece que va a materializarse muy pronto: la secuela de 'Dirty Dancing'. Jennifer Grey será la productora y protagonista de esta cinta, de la que ya se sabe quién figurará como director y cuándo llegará a los cines.

Conviene recordar que ya existe una segunda entrega de la película con este título, también conocida como 'Dirty Dancing 2' o 'Dirty Dancing: Havana Nights', lanzada en 2004 y protagonizada por Diego Luna, que se sitúa en Cuba. En ella, el actor principal de la película original, Patrick Swayze, hizo una breve aparición. Sin embargo, Jennifer Grey no participó en este proyecto, puede que porque ya tuviese en mente el lanzamiento de esta segunda entrega.

Según se ha podido saber gracias a 'Deadline' será Jonathan Levine ('Memorias de un zombie adolescente', 'Casi imposible') quien dirija esta segunda entrega y quien también figure como guionista, ya que ha escrito el texto junto a Elizabeth Chomko ('Más fuerte que el olvido'). Aún no han trascendido más detalles sobre la cinta, solo que estará relacionada con la original y enfocada a "una nueva generación" con música centrada en éxitos generacionales y temas de rap y hip hop de los 90, según ha explicado el director. No obsante, sí se sabe que el rodaje dará comienzo a finales de año y llegará a los cines en 2024.