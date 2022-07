IQOS abre nueva boutique en la calle Fuencarral

Se trata de un espacio colorista, innovador y experiencial en el que se pone en valor la ciencia que hay detrás de estos dispositivos que calientan el tabaco, frente a la combustión de los cigarrillos tradicionales, no producen humo y reducen considerablemente el daño en la salud.

Marta Bonilla

Phillips Morris ha inaugurado en la calle Fuencarral, 18 (Madrid) la que será su quinta tienda en España y la segunda en la capital. “Esta es una zona vibrante, cosmopolita, de tendencias, con un público muy diferente al que tenemos en nuestro espacio del barrio de Salamanca y en el que una firma que también tiene un carácter transgresor como IQOS tenía que estar. Por aquí se estima que pasan más de 55.000 fumadores adultos a diario. Así que es el lugar perfecto para que los que no nos conocen, lo descubran de primera mano”, señaló Erik Larsson, director de marketing de la firma para España en el acto de apertura.

Se trata de un espectacular espacio de 200 metros, concebido para ofrecer al consumidor una experiencia única alrededor de la última generación de dispositivos IQOS ILUMA, que destaca por su innovadora tecnología de calentamiento por inducción y sofisticados diseños. Carcasas con múltiples colores combinables entre sí y todo tipo de accesorios – aros, cubiertas...- en múltiples texturas y colores permiten la personalización del dispositivo, que “lo convierten en un elemento funcional, en el reflejo de un estilo de vida”, destacó Larsson. La ciencia también está presente en esta nueva tienda, en la que se puede disfrutar de un ejercicio de simulación entre el tabaco normal y IQOS, “para observar las diferencias entre el vapor o aerosol que se libera al calentar tabaco y el humo resultante de quemarlo”, explicó Enrique Jiménez, director general de la firma para España y Portugal. Que reconoció que “ lo mejor es no fumar, pero para quienes no pueden o quieren dejarlo, IQOS es una opción mucho menos perjudicial. Nuestro objetivo como compañía es que esas personas adultas que continúan fumando vayan sustituyendo el tabaco por este dispositivo, que no está libre de riesgos, pero los reduce considerablemente ”. Según diferentes estudios científicos, la combustión del tabaco es lo que más daño causa a la salud. En su lugar, IQOS calienta el tabaco, no lo quema y emite un 95 por ciento menos de niveles de sustancias químicas dañinas en comparación con los cigarrillos. Además, no emite humo.

IQOS nació a finales de 2.014 en las ciudades de Nagoya(Japón) y Milán (Italia) y poco a poco se ha ido expandiendo. En la actualidad se encuentra en 71 mercados en todo el mundo con aproximadamente 22 millones de usuarios al cierre de 2021. El objetivo de la marca es que para 2025, 40 millones de fumadores se pasen a estos productos libres de combustión y del humo de los cigarrillos. Esta nueva boutique se une a las más de 270 ubicadas en las principales capitales del mundo como Ámsterdam, Berlín, Milán, Moscú o Tokio. A los usuarios que la visiten les recibirá una obra de la artista Rebeca Khamlichi que invita, a través de una manos llenas de color, a unirnos para disfrutar del verano.