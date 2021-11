La guerra continúa por 'House Of Gucci': los herederos planean emprender acciones legales

El entorno del diseñador cree que en la película se les retrata como "ignorantes e insensibles al mundo que los rodeaba"

Desde que supimos que Ridley Soctt, aclamado director de cintas como 'Alien, el octavo pasajero' o 'Gladiator' iba a rodar parte de la historia de Maurizio Gucci, malogrado diseñador asesinado a la edad de 46 años, saltó la alarma: se iba a convertir en una de las cintas más esperadas del año.

No lo tenía fácil, puesto que unos días antes (en España, una semana antes concretamente), el realizador chileno Pablo Larraín (creador de 'Neruda' y 'Jackie'), iba a llevar a la gran pantalla otro de los episodios vitales de Lady Di en 'Spencer'. Además, lo iba a hacer con Kristen Stewart, por lo que el duelo en los cines iba a ser otro hilo del que tirar para medir el éxito del último trabajo de Scott.

Si bien es cierto que también un mes antes llevó a las salas 'El último duelo', protagonizada por Matt Damon, Ben Affleck y Adam Driver (que, por cierto, también ha sido objeto de polémica por sus reducidas cotas de espectadores que, según el veterano director, se debe al distraído público 'millennial'), ha sido 'House Of Gucci' la que está dando más de qué hablar.

Lleva menos de una semana estrenada en nuestro país, pero ya han sido varias las personalidades que han opinado acerca de esta cinta. Entre ellos, Tom Ford, que ha dicho que el resultado de la trama es "lamentable" y que se trata de una historia con la que ninguno de los protagonistas reales se identifica.

Ahora ha sido la propia familia del ex presidente de Gucci, Aldo Gucci (tío de Maurizio Gucci), quien ha indicado en un comunicado su total desacuerdo con lo que se representa en la gran pantalla, motivo por el cual ha anunciado que es posible que tome acciones legales por ello.

"La familia Gucci se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias para proteger su nombre e imagen y los de sus seres queridos", se menciona en el comunicado, según la agencia de noticias italiana ANSA. Uno de los principales motivos por los que llevaría este caso a los tribunales es la imagen que se ofrece de la viuda del diseñador, Patrizia Reggiani, quien ordenó su asesinato y cumplió 18 años en la cárcel por ello.

Según la familia, este personaje interpretado por Lady Gaga aparece representado como una víctima en lugar de, como merecería la historia por lo que realmente sucedió, como un verdugo. Según respalda The Hollywood Reporter, en esta declaración los herederos apuntan a que es "desconcertante" que una mujer condenada por ordenar un crimen fuera llevada al cine como "una víctima que intenta sobrevivir en una cultura empresarial masculina".

Otro de los aspectos que se pone en evidencia en este manifiesto es la nula comunicación que ha habido entre el equipo de la película y sus verdaderos protagonistas, de modo que la familia Gucci considera que "no se molestaron en consultar a los herederos" de este imperio de la moda italiana antes de retratar a los miembros de su familia como "matones, ignorantes e insensibles al mundo que los rodea".

Conviene recordar que con motivo del estreno de la cinta Patrizia Reggiani reconoció sentirse ofendida por no haber estado en contacto con Lady Gaga para la construcción de su personaje en 'House Of Gucci'. Según la cantante de 'Million reasons', pensó que "solo podría hacerle justicia a la historia si abordaba [la historia] con la mirada de una mujer curiosa que estaba interesada en poseer un espíritu periodístico para poder leer entre líneas lo que estaba pasando y sucediendo en las escenas de la película". Vaya, que no quería entrar en subjetividades para meterse en este papel. La polémica está servida.