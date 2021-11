La segunda temporada, protagonizada por Daniel Grao y Marta Larralde, vuelve a exhibir valientemente problemas como las adicciones, el sexo, el bullying y la falta de futuro.

Ester Aguado

'HIT', la serie que retrata los problemas de los adolescentes (y los que no lo son tanto) en Televisión Española vuelve con su segunda temporada... y en su estreno, hace dos semanas, arrastró a un millón de espectadores, un hito. El profesor, tutor y orientador emocional Hugo Ibarra (interpretado por Daniel Grao de forma sobresaliente) se traslada de Madrid a Puertollano para intentar encauzar la vida de un grupo de adolescentes problemáticos en un entorno rural y, a su lado, Francis, madre de uno de ellos (a la que da vida Marta Larralde) le hará de contrapunto. Hablamos con la actriz gallega sobre ello.

Marta, esta segunda temporada es aún mejor que la primera...

Algunos lo dicen... yo no me atrevería a decir tanto, porque aún no la he visto entera. A mí, la primera, me encantó. Me pareció una serie con mucha calidad, tanto en guiones como en interpretaciones, lo temas que tocan son muy relevantes para la sociedad en la que vivimos... Y en 'HIT 2,' también. Aquí también hay 9 chavales con muchos problemas y a ver cómo se las apaña el profe, que viene con muchos humos, para echarles una mano.

Es una serie que entretiene, que emociona y que provoca: ¿qué tanto por ciento hay de cada cosa?

No sé, depende del espectador, pero yo diría que un 33,3% de cada... Lo principal es entretener, que te permita desconectar de la realidad de cada uno. Y emociona, porque son historias reconocibles en nosotros mismos o en la gente que nos rodea. También provoca porque trata la realidad sin paños calientes. Pero no te dice qué tienes que sentir, no adoctrina, trata al espectador de forma inteligente, pero arroja luz en algunos temas y puede despertar conciencias. Pero yo no lo busco en mi trabajo, me limito a contar bien la historia.

¿Cómo es Francis, tu personaje?

Una mujer con carácter e independiente, sincera, honesta y trabajadora. A pesar de haber heredado la casa de sus padres en su localidad natal, tiene que hacer frente a una hipoteca y lidiar con un hijo, Matt (Son Khoury), que es adicto a la tecnología, a los videojuegos. Y tiene que hacerlo sola, con un padre ausente. Para ello cuenta con los ingresos que le proporcionan unos cultivos ecológicos y el que gana como conductora del autobús que lleva al instituto a los chavales de las localidades cercanas. HIT se alojará en su casa y ahí empieza su relación... Yo me siento cercana a ella.

¿Hacer de madre siendo una es más fácil?

Pos supuesto, enseguida te pones en su piel, claro. Y me interesaba tratar el tema de hasta qué punto los padres somos responsables de los actos de nuestros hijos. Es algo que hablaba mucho con Joaquín Oristrell, el creador de la serie. Tú educas a tu hijo con amor, con tus mejores capacidades, te informas (lees sobre castigos sí, castigos no), con todo el acceso que tenemos los padres de hoy en día y luego... una vez que el chaval toma las riendas de su vida, su propias decisiones, ¿qué puedes hacer tú? ¿Y si te sale un delincuente? Él me decía que hay que saber mirar para otro lado: no puedes dirigir su vida, sólo estar por si te necesita, apoyarle.

De todos los problemas que se plantean (embarazo adolescente, enfermedades mentales, autoconfianza, drogas, bullying, adicción a la tecnología, extremismo religioso), ¿cuál te pone más los pelos de punta?

Uf! Es que me los ponen todos... Me tocan mucho los temas de identidad de género, la confianza en uno mismo, la migración (o no) a las grandes ciudades, yo que soy de Vigo. ¿Qué pasa con la gente que quiere crecer y prosperar en su pueblo, hay opciones? Pero uno de los que más me impacta son las redes sociales, cómo te atrapan y cómo nos afectan a todos, no importa la edad. Yo he estado con amigos de mi edad tomando algo en una terraza y él con su móvil, ajeno a todo, desconectado. Yo estoy muy concienciada para desengancharme y hacer un buen uso del móvil: hay que empezar a poner límites a nuestros hijos y a nosotros mismos, porque están creando muchos problemas de ansiedad, frustración, falta de concentración y de autoestima. Debería haber más información. La segunda causa de muerte entre los adolescentes es el suicidio y a mí esto me preocupa.

Bueno, ahora hay polémica con la serie 'El juego del calamar' (Netflix): ¿te parece tan alarmista que los niños la vean y no distingan realidad de ficción?

Esa serie no es para niños, ahí los padres sí tenemos una responsabilidad de protegerlos. Los niños son esponjas... yo procuro no encender la tele delante de mi hijo de 4 años, pero a veces ve el Telediario y ve el volcán de La Palma, los botellones y sangre y la apago inmediatamente. Él enseguida empieza a preguntar: yo no digo que haya que ocultar la muerte, porque forma parte de la vida, pero sí elegir cómo y cuándo se trata. Dicho esto, a mí la serie me gustó bastante. Eso sí: es violenta y explícita.

¿Qué tal alumna eras?

Siempre he sido buena estudiante, los profesores me tenían mucho cariño porque era simpática y habladora. En el instituto, aunque hacía alguna pella, nunca tuve problemas y era responsable. Mis padres siempre han confiado en mí. Pero sí me hubiera gustado tener un profesor HIT (risas): un orientador, un terapeuta, alguien que te ayudara a sacar tus fortalezas, a creer en ti mismo, que te guíe y te enseñe a vivir el amor, la frustración, las cosas de la vida que no se enseñan en las clases. Sobre todo en esa época de tantos cambios y tantas dudas como es la adolescencia.

¿Había temas que no te atrevías a hablar con tus padres?

No, siempre he tenido buena comunicación con ellos. Me acuerdo de que mi madre me explicó muy bien el tema de la regla... Igual en temas sexuales no fueron tan explícitos, pero sí me decía que lo hiciera por primera vez con amor y utilizando precauciones.

¿Cómo fue trabajar con Daniel Grao?

Me entendí muy bien con él porque es un tío muy fresco, muy natural, muy de verdad y yo me considero una persona que reacciona mucho a lo que me dan, a lo que hay. Hemos tenido muchísima química porque ambos somos muy divertidos y muy payasos.

Acabas de cumplir 20 años de profesión ('Lena', 2001), ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de estos años?

¡Menuda pregunta, con la cantidad de cosas que he vivido, sobre todo en los últimos años! Momentos más dulces, otros amargos, momentos de estrés y otros de parón, que sirvieron para crecer, seguir formándome y dedicarme a otras cosas, que en la vida no todo es trabajar. Estoy contenta, porque cada trabajo me ha aportado algo nuevo y variado y porque he conocido a mucha gente interesante en el camino. Nunca me ha pasado nada desagradable en la profesión: he topado con buenas personas y me han ocurrido cosas buenas. Cruzo los dedos, a ver si puedo seguir así otros 20 años más... mínimo (risas).

¿Y lo malo?

Los rechazos, inevitables en esta profesión... hay personajes para los que no das el perfil, aunque hagas buenas pruebas, no está en tu mano. Esas cosas, a veces, uno tarda en aprenderlas. En esta profesión, se nos valora y juzga todo el tiempo: es muy joven, es muy guapa, está muy gorda y tienes que ser fuerte y tener las cosas claras para saber que no todo depende de uno mismo y por mucho que una luche por conseguir sus metas, a veces no pasa y hay que vivir con ello (risas). Odio el falso optimismo: 'el que la sigue, la consigue'... pues hay veces que no.

¿Qué cosas te gustan hacer cuando no trabajas?

Siempre estoy reciclándome, con clases de interpretación, talleres y clases de canto, aunque lo hago muy mal (risas). Voy porque me lo paso bien... También toco un instrumento, el ukelele y he aprovechado para sacarme un curso de instructora de yoga, que este verano he hecho sobre la tabla SUP. Me encantan los deportes. ¡Ah! Y también he formado una familia, que requiere su tiempo: la crianza y la educación de mi hijo de 4 años. He tenido mucha suerte, no trabajo en una oficina y he podido dedicarle tiempo y estar presente.

Porque al principio no soñabas con ser actriz, estudiaste para ser realizadora o guionista, ¿cómo va ese aspecto de tu carrera?

Estudié Imagen, Sonido y Realización en la escuela de Vigo. Y, bueno, una siempre tiene ese interés ahí... Yo me negaba a elegir, pero la profesión me obligó: una vez que empiezas a trabajar como actriz, ya nadie te va a contratar como segundo de dirección. De momento, no tengo la necesidad imperiosa de dirigir o de escribir guiones, mis propias historia, pero no lo descarto. La historia la tengo en la cabeza, tengo que buscar tiempo para desarrollarla. Voy tranquilamente.

Tú que siempre has convertido en éxito las series en las que has participado ('Fariña', 'Vivir sin permiso', Gran hotel', 'Caronte'), ¿qué consumes como espectadora?

No veo muchas series, pero me gustan las series realistas de conflictos y pasiones, que te hagan pensar... 'Juego de tronos' me gustó mucho y, en el cine, el otro día vi 'El buen patrón', de León de Aranoa. Pero lo que más disfruté fue la conversación, con una copa de vino, que tuve después de ver la película con mi amiga (risas).

¿Y qué opinas de la polémica de Carmen Mola como premio Planeta?

Pues no estoy muy enterada... pero con lo difícil que lo hemos tenido siempre las mujeres, parece que la balanza se inclina hacia el otro lado... qué complicado encontrar el equilibrio! Igual es necesario que, durante unos siglos, nos apoyen más a nosotras para recuperar el tiempo perdido, ¿no? Ahora, en lo rodajes, se busca mucho la paridad y cada vez hay más chicas en los equipos técnicos, con ayudas para incentivarlo. Yo creo en el talento, venga de quien venga.

Mira también: