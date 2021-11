¿Cuánto cuesta el servicio HBO Max? ¿Quién se puede beneficiar de la oferta del 50% de descuento? ¿Qué contenidos incluye? Sigue leyendo.

Clara Hernández

"Di hola a todo lo que amas". Con ese saludo, y el dibujo de un gran corazón morado, la plataforma HBO Max ha llegado a España tal y como anunció en una presentación previa, donde ya se refirió a algunos de sus contenidos más esperados, como 'La casa del dragón', secuela de 'Juego de tronos', del que se desveló un primer tráiler, o 'And just like that', la continuación de 'Sexo en Nueva York', que llegará en diciembre.

Sin duda, su catálogo es uno de sus puntos fuertes, el cual incluye "las mejores películas y programas de televisión de los 100 años de Warner Bros. junto con HBO, Max Originals, DC y Cartoon Network", según adelantaron sus responsables. Una programación dirigida a muchos públicos, que pueden disfrutar desde clásicos como 'Cantando bajo la lluvia' a 'Matrix'; series de éxito como 'Juego de Tronos', 'Mare of Easttown', 'The Flight Attendant' o 'The White Lotus', y sensaciones de taquilla como 'Superman' y 'Joker'. También animación para los más pequeños como 'Bugs Bunny'o 'Scooby-Doo'. Por poner un ejemplo.

Sin embargo, aún teníamos algunas dudas sobre suscripciones, cuotas y ofertas. Ahora se han aclarado. Esto es lo que tienes que saber tanto si ya eres clientes de HBO, como si están pensando en suscribirte al servicio.

¿Que pasará con los actuales suscriptores de HBO?

A partir de este martes, 26 de octubre, HBO será HBO Max. Para empezar a utilizar el nuevo servicio, los usuarios de HBO tendrán que iniciar sesión en HBO Max con los datos de su cuenta de HBO España... ¡y ya está! Además, no verán incrementada su tarifa, ya que HBO Max España mantendrá el precio de 8,99 euros mensuales. Lo que no podrán es beneficiarse de la nueva oferta de lanzamiento a mitad precio. Sí podrán, en cambio, optar por una suscripción anual que ofrece a todos los clientes 12 meses por el precio de 8 euros, lo que supone un ahorro del 30%.

¿Qué precio tiene HBO Max para nuevos suscriptores?

Tal y como hemos indicado en el punto anterior, cuesta 8,99 euros mensuales. Sin embargo, la compañía acaba de anunciar una superoferta de lanzamiento, solo válida para nuevos clientes y si se contrata hasta el 30 de noviembre de 2021, que promete un "50% de descuento para siempre", y que cambiaría los 8,99 mensuales por 4,49 euros al mes. La oferta solo puede ser canjeada una vez por persona. Además, no puede combinarse con ninguna otra oferta de HBO Max. Si en cualquier momento se cancela la suscripción, se pierde el beneficio de la oferta. Esta contempla el uso de HBO Max desde tres dispositivos diferentes al mismo tiempo, 5 perfiles personalizados y descargas ilimitadas.

Los nuevos usuarios también se pueden acoger a la suscripción anual que ofrece acceso de 12 meses por el precio de 8 euros.

¿Qué ofrece HBO Max?

La plataforma reúne todas las marcas de renombre mundial de Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network y Max Originals, por lo que fortalece muchísimo su oferta respecto a HBO. Una locura.

Películas de Warner Bros., casi a la vez que en salas

Es uno de los atractivos de HBO Max y, además, estarán disponibles en streaming solo 45 días después del estreno en cines a partir de 2022.

Algunos de sus contenidos estrella:

Los títulos de Warner Bros. incluyen 'Harry Potter', 'Godzilla vs. Kong', 'Dunkerque', 'El señor de los anillos', 'El resplandor' y 'La naranja mecánica'. Hay películas de DC como 'Joker', 'Wonder Woman 1984', 'Aquaman', 'Batman v Superman' y 'La Liga de la Justicia' de Zack Snyder. Hay programación original innovadora de HBO como 'Juego de Tronos', 'Los Soprano', 'Succession', 'Secretos de un Matrimonio', 'The Undoing', 'Sexo en Nueva York' y 'Euphoria'. Los exitosos originales de Max incluyen 'The Flight Attendant', 'Gossip Girl', ''Raised by Wolves y Friends: The Reunion'. Los nuevos e icónicos favoritos de la familia incluyen a 'Tom y Jerry', 'Las Supernenas' y los 'Looney Tunes'.

Contenidos europeos

HBO Max incorporará producciones de algunos de los principales creadores de Europa bajo el estandarte 'Max Originals'. Actualmente son el premidado largometraje 'Kamikaze' (Dinamarca), 'Todo lo otro' (España), 'Venga Juan' (España), 'García!' (España), 'Beforeigners' 'Temporada 2 (Noruega), Ruxx (Rumanía), The Informant (Hungría), The Thaw (Polonia), 'Still here' (Polonia) y otros.

Lo que vendrá

Antes de final de año, llegará el reboot de 'Gossip Girl', la mecionada 'And just like that', secuela de 'Sexo en Nueva York'; 'La vida sexual de las universitarias', de Mindy Kaling

¿Dónde se puede ver?

HBO Max está disponible en dispositivos y plataformas líderes, incluidos televisores inteligentes (Samsung, LG y Android TV™), a través de dispositivos de transmisión (Google Chromecast™ y Apple TV 4K), videoconsolas (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One y Xbox Series X | S), dispositivos móviles y tabletas (iPhone, iPad, iPod Touch y Android™) y a través de www.HBOMax.com.

