Guía del Black Friday: todo lo que debes saber

Prepárate para esta fecha marcada en rojo en el calendario si quieres aprovechar al máximo la jornada de mayores descuentos del año.

Julia García

24 horas después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos se celebra el Black Friday, una jornada que nació para acabar con el stock sobrante pero ya se ha instaurado en nuestro país desde hace años para prometer la mayor concentración de ofertas y descuentos del año. En 2021, según una encuesta llevada a cabo por el portal Milanuncios, los españoles gastarán una media de 242 euros, una cifra mucho más alta que en ediciones anteriores ante la que un 49% de los encuestados afirma "estar preocupado por la posible escasez de productos". Pero lo que de verdad alerta es el comportamiento de muchos consumidores respecto a esta fecha que puede tener un carácter connotativo. "Las facilidades para comprar hoy en día, con los comercios online, las tarjetas, los pagos aplazados, o los mini créditos, entre otras cosas, hacen que las personas se vean incitadas a consumir durante el Black Friday. Unido a esto, si la persona se encuentra débil emocionalmente, comprar es una de las cosas más a su alcance que puede hacer para llenar un sentimiento negativo", explica la doctora María Consuelo Vilasánchez, psicóloga y miembro de Doctoralia.

Es importante por ello no dejarse llevar por la euforia y llegar al Black Friday con una idea preconcebida de lo que de verdad necesitamos o estamos buscando junto con un presupuesto marcado -e incluso, si puedes haber hecho una lista previa para saber si de verdad merece la pena el cambio de precio- para tratar de hacer una compra consciente. Aquí tienes algunos consejos para afrontar este día lo mejor preparada posible de cara a exprimir al máximo sus ventajas.

¿Cuándo es?

El viernes 26 de noviembre es el llamado "viernes negro" pero son cada vez más las empresas que prolongan las ofertas durante todo el fin de semana para empalmarlo con el lunes 29 que es cuando se celebra el Cyber monday, un día centrado en compras tecnológicas. Hay marcas que incluso optan por lanzar promociones diversas a lo largo de todo el mes de noviembre por lo que permanece bien atenta para no perder ninguna oportunidad que se presente.

¿Qué podemos comprar?

Con las navidades en el horizonte se presenta como un genial aliciente para que nuestro bolsillo no se resienta demasiado pero también hay quien aprovecha para invertir en ellos mismos. Un estudio de PcComponentes asegura que 4 de cada 10 españoles se darán un capricho tecnológico este Black Friday. Pero también habrá quien invierta en moda, quien lo haga en decoración, en automóviles, en comida o en belleza. Si vas a hacerlo en esto último, Estefanía Ferrer, ingeniera química y CEO de LICO Cosmetics, recomienda algo que en realidad es extensible a cualquier otro ámbito: no comprar por comprar. "Define bien qué productos necesitas, haz una lista con aquello que utilizas a diario y lo que te gustaría probar. Esto te ayudará a no caer en las compras compulsivas y focalizar en aquellos productos en los que realmente merece la pena invertir. Si optas por el canal online recurre siempre a webs que te ofrezcan ayuda o soporte a la hora de la compra. Si además son activos en redes sociales y la comunicación es fluida y rápida tendrás un buen asesoramiento", asegura.

No te olvides de fijarte en que ofrezcan devolución garantizada en caso de que no cumpla con tus expectativas cuando lo compres y formas de pago seguras para evitar estafas.

¿Qué marcas tendrán descuentos?

Si bien hay algunas firmas que deciden por política empresarial no sumarse a esta jornada por tacharla , cada vez son más las que sí deciden bajar sus precios entre un 10 y un 60% durante al menos 24 horas. Amazon, Zara, El corte Inglés, Decathlon, Mango... los nombres de marcas que sorprenderán con descuentos de diversa índole es inabarcable, puedes consultar aquí la lista completa.