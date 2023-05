Cómo gestionar la envidia

Judith Mesa, terapeuta en Vivofácil, reconoce que poca gente dice tener envidia de alguien en terapia. “Es más común encontrarse a personas que sufren la envidia en su entorno más próximo en el ámbito familiar y laboral. Por eso, es importante trabajar la autoestima y confianza, así como técnicas para quitarle poder a ese pensamiento que tiene sobre su entorno”, señala antes de darnos las claves para entender los efectos de la envidia en el bienestar. Asegura que resulta esencial aprender a desarrollar y tolerar la frustración desde pequeños para que de esta forma, nos sea más fácil de adultos enfrentarnos con éxito a las distintas situaciones que se presentan en la vida. “La frustración se puede definir como una vivencia emocional que aparece cuando un deseo, una necesidad o un sueño no se llegan a cumplir o satisfacer. En la edad infantil, los niños piden todo e insisten a través de distintas tácticas y estrategias hasta conseguirlo. De niños, aún no se ha desarrollado la paciencia ni la empatía como para comprender que no todo se puede conseguir en el momento que se pide. La función del entorno familiar y escolar es enseñar a los niños a tolerar las emociones y malestar que provoca no conseguir lo que se desea”, explica.