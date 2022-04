Georgina Amorós vuelve con 'Élite'

La actriz, que estrena la quinta temporada de la exitosa serie de Netflix, protagoniza uno de nuestros reportajes del número de mayo (21 abril). Te adelantamos algo...

Ester Aguado

Vuelve Élite. Y, de nuevo, su quinta temporada no defrauda. Casi diez meses después de que viera la luz la cuarta temporada de la exitosa serie producida por Zeta Studios, llegan los nuevos capítulos. El inicio de otro semestre en Las Encinas trae consigo nuevos triángulos amorosos, nuevos estudiantes, nuevas normas... y un nuevo misterio. Nos reunimos con Georgina Amorós para descubrirla más a fondo, ahora que se ha convertido en la nueva musa de Lancôme.

"Hay que ver la quinta temporada porque sigue siendo igual de adictiva... tiene mucho de 'voyeur', de colarse en la vida de gente especial, bizarra, con la que no sueles tratar a diario en tu vida y muchísima intriga. También me gusta porque es un reflejo de las nuevas generaciones, que huyen de las etiquetas, sin poses, totalmente libres", nos cuenta Georgina.

"Conocer la industria te permite saber que lo que ha pasado con la serie de Netflix es algo fuera de lo normal. Este éxito, la popularidad es algo efímero; en un año o, como mucho dos, puedo verme en mi casa sin trabajo. Y eso no tiene nada que ver con mi talento. Ha sido genial, pero no va a definir ni mi carrera ni quién soy. Sigo siendo vulnerable porque ésta es una carrera de fondo con altibajos", nos confiesa la actriz que da vida a Cayetana.

Las salidas de Miguel Bernardeau y Aron Piper se compensan con los fichajes del brasileño André Lamoglia, que encarna al hijo de un jugador de fútbol llamado Iván; y de la argentina Valentina Zenere, actriz y modelo que se encargará de dar vida a Isa, una influencer sin pelos en la lengua. Tan solo Omar y Samuel –interpretados por Omar Ayuso e Itzan Escamilla– permanecen del reparto original junto con las incorporaciones de los últimos años, entre las que destacan Georgina Amorós, protagonista de nuestro reportaje en el número de mayo, y Claudia Salas.

En la sexta entrega, que ya se está grabando, veremos como nuevas caras a Álvaro de Juana ('HIT', 'Luimelia'), Ana Bokesa ('Capítulo Cero', 'La que se avecina'), Alex Pastrana ('Bienvenidos a Edén', 'Los protegidos'), Carmen Arrufat ('HIT', 'La inocencia') y Ander Puig ('Ser o no ser', 'El trayecto'), dirigidos por Lino Escalera, Kike Maíllo y Elena Trapé. ¿Y después? "Élite es un universo al que siempre quiero regresar. Como creador y como espectador. Me estimula, me reconforta, me anima. Y la quinta temporada nos ha quedado tan estupenda, tan viva, que sé que voy a regresar a ella más de dos y de tres veces. Es una fiesta para los sentidos. La vais a gozar", ha dicho el creador de esta serie, Carlos Montero.