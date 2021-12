Hemos buceado en las redes en busca de las mejores ideas para envolver tus regalos navideños y estas son algunas de las que más nos han gustado (¡para todos los niveles de dificultad!).

Clara Hernández

El efímero arte de envolver regalos se ha convertido en una tendencia capaz de acaparar tablones y hashtags en Pinterest e Instagram; especialmente en estas fechas. Y es que la Navidad, además de ser un momento familiar y de desconexión del trabajo, es la época de regalos por excelencia, lo cual ha hecho de las redes sociales un auténtico museo del 'wrapping' bajo hashtags como #giftwrapping o #wrappingideas.

Asociado a la tendencia DIY ('do it yourself'), hoy se pueden encontrar auténticas maravillas e ideas muy originales y sorprendentes para dar un toque especial a tu regalo. Porque el continente puede ser tan importante como el contenido, defienden los devotos de este hobby que engloba a millones de aficionados repartidos por todo el planeta. Y que ya tiene sus tendencias: triunfa el papel kraft o de estraza, los adornos naturales y las tonalidades orgánicas. Pero hay más.

¿Quieres dar un toque especial a tus regalos? Estas propuestas que hemos encontrado en internet para envolver regalos nos han fascinado. Toma nota:

Cuqui y animal

"Uno de mis hobbies favoritos es el arte efímero de envolver regalos... ¡Este año a alguien le va a tocar un unicornio!", explicaba en su cuenta la usuaria @aribradshaw, una auténtica experta en lograr que sus paquetes se transformen en renos mágicos o unicornios. Ojo al flequillo floral del ejemplar que adorna este paquete.

Para amantes de lo vintage

Otra propuesta genial para la que es necesario coger el lápiz y tener unos mínimos conocimientos de ilustración (también hay numerosos ejemplos en internet para copiar). Papel kraft, cuerda ¡y a dibujar!

Naif y esponjoso

La cuenta @talentedkids95 propone decorar tus cajas de color azul pastel con ovejas caseras hechas de algodón. Para amigos y familiares dulces. Desliza en la galería porque el resto de sus ideas tampoco tienen desperdicio (¡ese flamenco de pompón rosa nos tiene locas!).

El 'ecofriendly'

Sobre el papel, valen todo tipo de adornos naturales: desde limón hasta hojas de muérdago, piñas, flores silvestres… Lo propone @erthheartblog en su perfil de Instagram.

Para entusiastas de Papá Noel

Un homenaje a Papa Noel con su gorro, rama, piña, nieve artificial y bastón de golosina, desde Armenia y por un gran fan de la Navidad, @santaswrappingarmenia.

Tropical y refrescante

Regalos apetitosos con forma de piñas, fresas… Sí, parece laborioso pero todo es ponerse.

Tres en uno

Esta carta-regalo lleva una felicitación (a los pies del reno), un reno de adorno y, en su espalda, una pequeña cajita donde se guarda una joya. ¿Alguien da más?

El tamaño del lazo sí importa

Otra de las tendencias que triunfan en las redes es el atar los paquetes con lazos de raso o terciopelo de gran tamaño. En la imagen, para todos los gustos.

El tartán, un ‘must’

Como en nuestro guardarropa de invierno, algunos estampados como el tartán se han impuesto en el mundo de los regalos. Para atarlo, un cordón grueso y de adorno, rama natural.

El árbol, en raso

También nos ha gustado mucho esta idea de adornar el papel con un árbol navideño elaborado con cinta de raso. Importante: el detalle de la estrella. Otra idea: el uso de papel negro.

Un correo muy especial

Con lunares rosas, la foto de Papá Noel en forma de sello y acebo.

Para los más golosos

Las grandes piruletas y los bastoncillos de caramelo triunfan en estas frechas. ¿Por qué no incluirlos en los paquetes de nuestros regalos?

Para los amantes de los acertijos

¿Qué tal improvisar una sopa de letras sobre el papel de nuestro regalo? No hay que olvidar incluir una palabra de felicitación entre las palabras.

Etiquetas sinceras y divertidas

El envoltorio es muy divertido y navideño, pero ojo a la etiqueta: "Este paquete contiene 73% mucho cariño, 14% máximo ingenio, 12% intensa búsqueda, 1% regalo", dice esta, con mucho humor y amor.

Rasca y gana

Otra idea que nos ha hecho reír. El tradicional rasca para saber a quién pertenece el regalo. SI debajo no encuentras tu nombre, es que ese paquete no es para ti.

O... ¡sin envoltorio!

Fíjate en estas ideas para las que no hacen falta papel, sino una base bonita, lazos y adornos. ¡Precioso!