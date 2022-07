El Mad Cool brilla en su jornada de sábado con Florence and the Machine y más.

Clara Hernández

Arde el suelo del escenario principal del Mad Cool, o parece que lo hace, cuando Florence Welch, alma del grupo Florence and the Machine y cabeza de cartel de la jornada del sábado del festival, flota sobre la tarima dejando una estela de cabello rojo, gasa roja (la de su túnica transparente), carreras de pies descalzos y voz grave y púrpura. Y entona 'King' (y suena perfecta) y los ventiladores (hay varios) comienzan a batir aspas para que su bata y sus rizos se eleven creando un puente entre lo terrenal y lo divino. Y ni sus carreras a saltitos, que le hacen parecer mitad niña, mitad hada, afectan a su voz, que suena tan poderosa que asombra (se oye a alguien hablar del poder del autotunes. Ni caso. Es que nos da igual).

"Gracias, Madrid. Gracias por tenernos". Sonríe. Y le sonreímos porque esa diva capaz de llenar ella sola un escenario (y un festival entero), aunque ese día viene acompañada de bajo, batería, guitarra y arpa -maravillosa-, da la impresión de que es, pese a todo, una existencia humilde que nos ama (nos lo repite mucho) a la par que un ser de luz que nos invita a vivir en el amor y a besar a los que tenemos al lado para crear un espacio de comunión en el público.

Ella misma se lanza cual diosa, con los brazos en cruz, hacia este y deja que las manos de los de las primeras filas recorran su cuerpo -nalgas, piernas, espalda, brazos- con devoción ascética-carnal (suena 'Dream girl evil'). Y todos miramos con la boca abierta a esa mujer bellísima de nariz irregular, cuerpo flaquísimo y joven, y cara alargada y madura.

Brillan canciones como 'Free', 'Lungs', 'What kind of man' o 'Big God' (incluso más que 'Dogs days are over', su tema más popular según Spotify). Y resplandece 'Never let me go', la canción que, confiesa, cantará esa noche por primera vez desde hace diez años. "Me recordaba a un tiempo en el que estaba triste… y borracha", explica sobre sus problemas con el alcohol. 'You’ve got the love' no está ese día en el repertorio (no le hace falta. La perdonamos).

La experiencia casi nos ha hecho olvidarnos de Kings of Leon, puro rock de voz agónica en el escenario contiguo con concesiones a sus fans de siempre y grandes éxitos de décadas pasadas como 'Sex on fire' al final. Antes, Pixies reunía a los asistentes más veteranos mientras los más jóvenes saltaban, primero, con la energía de Don Bronco y, más tarde, con The Struts, ambos en los escenarios pequeños y dos de las propuestas más divertidas de la noche en este festival que, cada año, gana en comodidad (es fácil utilizar el baño o conseguir una cerveza en, relativamente, poco tiempo).

Entre concierto y concierto, el bus de José Cuervo es parada obligada con su plataforma giratoria donde hacerse el vídeo más instagrameable del festival. Con un chupito de tequila o una margarita, la experiencia es religiosa.

¿Más? Si estás atenta, tal vez puedas descubrir entre los festivaleros a Sara Carbonero (con sombrero de ala ancha, al menos así fue cuando la vimos en la jornada del viernes) y las influencers más melómanas.