Ribera Sound, Mad Cool, Primavera Soud... y otras propuestas singulares para disfrutar de nuevo de la música al máximo.

Atención melómanas y melómanos: los festivales de música, uno de los planes protagonistas de la agenda cultural de la primavera y el verano, recuperan la voz tras dos años salpicados de confinamiento y restricciones. Además, hay nuevas incorporaciones (y, algunas, muy singulares). La música volverá a sonar en 2022 a pleno volumen, con vueltas de las principales citas festivaleras (algunas, como el Primavera Sound o Mad Cool, ya con entradas agotadas o casi), así como curiosas iniciativas (el Ribera Sound brilla con un cartel protagonizado al 100% por mujeres) o festivales que proponen ir más allá de la música, combinándola con otras actividades y transformándose en 'experiencias multisensoriales'.

Estos son los festivales más interesantes que ya han anunciado sus fechas (ordenados cronológicamente). Muchos de ellos ofrecen sus entradas ahora a precios rebajados por la venta anticipada. ¡Ser previsora tiene premio!

POLAR SOUND: nieve y música

Cuándo y dónde: 25 y 26 de marzo, en Baqueira Beret.

Cartel: Izal, Beret, Dani Fernández, La La Love You, Lerica, Maren, Marlon, Siloé, Ardiya, Luigii Nieto...

Por qué ir: Cierto que su cartel es escueto, pero el plan general, no: esquiar por el día en las pistas de Baqueira y, por la noche, disfrutar de la música de algunos de los artistas de pop-rock nacional más populares. ¡Redondo!

Precio: A partir de 39 euros (entrada de un día), en la página web de Polar Sound. También hay paquetes de festival + alojamiento.

SAN SAN FESTIVAL: un variado

Cuándo y dónde: Del 14 al 16 de abril, en Benicàssim (Castellón).

Cartel: Dani Martín, Rozalén, Crystal Fighters, Steve Aoki, Kate O, Jazz Magnetism, Chef'Special, 2Many Dj's, La Casa Azul, Fuel Fandango, Álvaro de Luna, La Bien Querida, Hinds, Tanxugueiras, Shinova, Ciudad Jara, Califato 3/4, Zoo, etc.

Por qué ir: Con suerte, podrás disfrutar del primer baño de mar del año. Su cartel, que navega entre el pop rock y la electrónica indie y comercial, es ecléctico y dispuesto a agradar a muchos oyentes.

Precio: A partir de 65 euros (abono 3 días) y 35 euros (entrada de un día).

IBIZA CLÁSICO: un lujo exquisito

Cuándo y dónde: Del 20 al 26 de abril.

Cartel: Denis Matsuev, David Garrett, Thomas Quasthof & Band, Charles Castronovo, Julien Quentin, LiLa, Christoph Koncz, Juan Pérez Floristán...

Por qué ir: De la mano del Festival Verbier de Suiza y Six Senses Ibiza, esta primavera se celebrará la primera edición de este festival con un curioso concepto que aborda lujo y música. Six Senses Ibiza llevará la música clásica, mediante figuras consagradas y emergentes, a escenarios singulares y entornos naturales, como la bahía de la Cala Xarraca, en el norte de la isla. La cita promete ser una experiencia inmersiva que pretende romper barreras entre artistas y público.

Precio: Se trata de paquetes que incluyen estancia en habitaciones premium con pensión completa y los abonos al festival. El paquete para 3 días, por habitación, es de 8.000 euros.

TOMAVISTAS: Con nueva dimensión

Cuándo y dónde: Del 19 al 21 de mayo, en Madrid

Cartel: Suede, Rigoberta Bandini, Sen Senra, Alizzz, Jungle + Jarv Is..., Kings of convenience, Shame, The Marías, Carolina Durante, Slowdive, Kevin Morby, Cupido, Cariño, Biznaga, Le Boom, The Haunted Youth, Camellos, Yawners, Confeti de Odio...

Por qué ir: El festival toma nueva dimensión, con tres escenarios, en el recinto de Ifema y abandona el Parque Tierno Galván, que ahora ocupará su hermano pequeño, el Tomavistas Extra (con conciertos de dos grupos por día, entre junio y julio). El reencuentro con los míticos Suede y otros grupos del indie pop de los 90 será el gancho para unos; para otros, Rigoberta Bandini, Sen Senra, Alizzz e interesantes propuestas nacionales como Cariño o Carolina Durante.

Precio: A partir de 50 euros (entrada de 1 día) y 85 euros (abono) en la página web del Tomavistas.

SONAR: música, tecnología y vanguardia

Cuándo y dónde: Del 16 al 18 de julio, en Barcelona.

Cartel: The Chemical Brothers, The Blaze, Arca, Princess Nokia, Nathy Peluso, Joy Orbison, Richie Hawtin, Hudson Mohawke, Eric Prydz, Folamour, Tommy Cash, Ms Nina Sega Bodega, The Blessed Madonna, Charlotte de Witte, Dj Python, etc.

Por qué ir: Es el festival de la música electrónica y la innovación por excelencia y, pese a los embistes de la pandemia, regresa con ganas mezclando nombres consagrados que, seguro, harán temblar la palestra (The Chemical Brothers) con artistas amantes de la experimentación, la sofisticación y el intimismo.

Precio: Entradas a partir de 35 euros (entrada jueves) y hasta 72 euros (sábado); 125 euros (entrada 2 noches) y 185 euros (abono) en la página web del Sònar.

WAKANA REUNIÓN: Electrónica hippy-chic

Cuándo y dónde: 20, 21 y 22 de mayo, en el parque natural de Los Alcornocales (Cádiz).

Cartel: Dj Calabasa, DJ IvicQueen B2B Swim Radious, Por do Soul, Dj Session Victim, Bizi Gara, Dj Flavio Paolo, Dj Guts, Josue Bonnin, Michelle Blades, Misterpiro, Pluriel, Rakim Under BSB Shivas Regal, Rampue, Dj Rozo, Simone de Kunovich... (hasta 40 artistas para tener música non-stop).

Por qué ir: Un festival con aforo cuidado (solo vende 1.000 abonos por edición, que suelen volar) que se presenta como un 'festival boutique', una experiencia (relajada) más que una cita musical que pretende formar, durante 3 días, "una gran familia". Junto a un lago, donde se realizan actividades acuáticas como 'water ski' o kayak, hay, además, mercadillos, manifestaciones artísticas... Como alojamiento, ofrecen tiendas 'nómadas', similares a los tipis indios, con electricidad y baño, así como tiendas tipo 'glamping'.

Precio: Hay que rellenar un formulario para solicitar la entrada o el alojamiento en la página web del Wakama Reunion, donde te informarán del precio.

PRIMAVERA SOUND: el más demandado

Cuándo y dónde: Del 2 al 12 de junio.

Cartel: Massive Attack, Dua Lipa, Pavement, Tame Impala, Beck, The National, The Strokes, Amaia, Gorillaz, Jorja Smith, Nick Cave & The Bad Seed, Tyler, The Creator, Beack House, Manel, Pabllo Vittar, Paloma Mami, Bauhaus, Disclosure, Caribou, Autechre, Jamie XX, Jeff Mills, Low, Black Lips, Bad Gyal, Charli XCX, Cigarettes After Sex...

Por qué ir: Posee, desde hace años, uno de los carteles más apabullantes para los amantes del pop rock y géneros colindantes. Es por eso que el año pasado, nada más sacar sus 200.000 entradas para 2022 a la venta, estas se agotaron. Ahora quedan paquetes con diferentes actividades.

Entradas: Las entradas generales están agotadas. Quedan experiencias como 'Weekend 2' (245 euros), que ofrecen un fin de semana con 'Primavera a la Ciutat' y 'Brunch on the Beach', en su página web.

FESTIVAL RÍO BABEL: C. Tangana y más

Cuándo y dónde: 30 de junio, 1 y 2 de julio, en Madrid

Cartel: C. Tangana, Dani Martín, Tanxugueiras, Residente, Molotov, Rayden, Fat Freddy's Drop, Querbeat, Muerdo, Zoo, Ciudad Jara, etc.

Por qué ir: Alberga algunas de las propuestas nacionales más populares de los últimos tiempos: C. Tangana, Tanxugueiras (las gallegas que arrasaron, según el voto popular, en el Benidorm Fest), Dani Martín... También ofrece un repaso por propuestas internacionales curiosas, como la de los veteranos mexicanos Molotov, expertos incendiadores de palabras, la mezcla salvaje de los neozelandeses Fat Freddy's Drop o los divertidos Querbeat, de Alemania.

Precio: a partir de 35 euros (entrada de un día) y a partir de 80 euros (abono), en la web de Río Babel.

MAD COOL 2022: Florence + The Machine y otras maravillas

Cuándo y dónde: Del 6 al 10 de julio de 2022, en Madrid.

Cartel: Florece + The Machine, Metallica, Placebo, The Killers, Imagine Dragons, Muse, Kings of Leon Pixies, Jack White, Queens of Stone Age, Haim, Glass Animals, Nathy Peluso, Chvrches, Flume, Natos y Waor...

Por qué ir: El mayor festival madrileño ha decidido regresar por todo lo alto: se extiende un día más (cinco días en total) y su cartel promete estar a la altura de sus mejores ediciones con nombres como Florence + The Machine, Metallica o Nathy Peluso. Promete congregar a un público multigeneracional teniendo en cuenta que alberga desde grandes estrellas de los 90, a propuestas que brillan actualmente en los tops españoles. ¡Atención, porque sus entradas vuelan!

Precio de entradas y abonos: A partir de 65 euros (entrada de un día). Los abonos están agotados. Más información en la web de Mad Cool.

BILBAO BBK LIVE: siempre un acierto

Cuándo y dónde: 7, 8 y 9 de julio.

Cartel: LCD Soundstystem, Placebo, The Killers, J Balvin, Pet Shop Boys, M.I.A, Moderat, Stromae, Caribou, Nacho Vegas, Zahara, Bomba Estéreo, Bicep Live, Dorian, Lori Meyers, Four Tet, Carolina Durante, Phoebe Bridgers, Ginebras, Supergrass, Badbadnotgood, Joy Crookes, Peaches...

Por qué ir: Es otra de las grandes citas festivales clásicas que puede presumir de tener una de las mejores ubicaciones de su gremio. Combina artistas consagrados de pop rock con grupos emergentes y algún giro, como el reggaetonero J Balvin.

Precio: A partir de 145 euros (bono), en la página web de Bilbao BBK Live.

RIBERA SOUND: 100% mujeres

Cuándo y dónde: 15, 16 y 17 de julio en Tudela (Navarra)

Cartel: Amaia, Rozalén, Natalia Lacunza, Sofía Gabannanna, Ana Tijoux, Chica Sobresalto, Miss Raisa, Paula Mattheus, Andrea Santiago, Anne Lukin, Hito...

Por qué ir: Tras décadas en las que los grupos y artistas masculinos han dominado los escenarios festivaleros, el Ribera Sound propone un giro de 180 grados. Su cartel está compuesto íntegramente por mujeres. Entre sus apuestas figuran Amaia, que presentará su nuevo disco, Rozálén, que hará un repaso por su extensa trayectoria, o las raperas Ana Tijoux y Sofía Gaganna. También habrá actividades paralelas gratuitas.

Precio de entradas y abonos: A partir de 19,95 euros (en la web de Ribera Sound)

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BENICASSIM: el nuevo FIB

Cuándo: Del 14 al 17 de julio, en Benicássim (Castellón)

Cartel: Kasabian, Justice, Two Door Cinema Club, Steve Aoki, The Kooks, Tyga, Izal, Nathy Peluso, Love of Lesbian, Lori Meyers, Viva Suecia, La M.O.D.A, Dorian, Example, Miss Caffeina, Zahara, Carolina Durante, Ginebras, Cariño...

Por qué ir: El regreso le ha costado a este festival que, durante décadas, fue la cita de referencia musical veraniega en la península. En 2022 regresa con un cartel más modesto donde cada vez hay más espacio para los nombres nacionales pero, también, con un precio muy asequible y muy cerquita de la playa. Una buena opción.

Precio: 59,99 euros el abono (solo hasta el 21 de febrero)!!!

SONORAMA RIBERA: Una fiesta

Cuándo y dónde: Del 10 al 14 de agosto, en Aranda de Duero

Cartel: C. Tangana, Izal, Amaia, Celtas Cortos, DOrian, Dancetería, elyella, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, La Casa Azul, La M.O.D.A. Loquillo, Los Secretos, Rayden, Rozalén, Arde Bogotá, Shinova, Airbag, Amatria, Jeanette, Kodaline...

Por qué ir: Además de las rutas por las bodegas de la zona y el buen rollo general, el cartel del festival, devoto del indie pop español, siempre guarda sorpresas. Por ejemplo, el haber fichado a C. Tangana para atraer a nuevos adeptos, o a la veterana Jeanette.

Precio: A partir de 75 euros (abono general), en la página web del Sonorama.

FESTIVAL ESFÉRICA RIOJA ALAVESA: musical, vinícola y gastronómico

Cuándo y dónde: 19, 20 y 21 de agosto, en la Rioja Alavesa.

Cartel: Iván Ferreiro, Tanxugueiras, The Excitements, Glassio, Los Mejillones Tigre, Omago, etc.

Por qué ir: La música es el hilo de una experiencia que invita a disfrutar al máximo del extremo meridional de Álava, el lugar donde se celebra en distintos enclaves. Marida música, tierra, arte, gastronomía y turismo, con conciertos que en 2021 se celebraron, por ejemplo, junto a un viñedo o en el interior de una iglesia.

Precio: 79 euros (abono general), en la web oficial de Esférica Rioja Alavesa.

