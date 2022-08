Eva Longoria y Carmen Maura, juntas en la adaptación de 'La tierra de las mujeres'

Las actrices coincidirán en la serie basada en la novela de Sandra Barneda

Noelia Murillo

Las actrices Eva Longoria y Carmen Maura coincidirán próximamente en un nuevo proyecto televisivo que promete convertirse en un éxito. Se trata de 'Land Of Women', que llegará a España como 'La tierra de las mujeres' y que es un drama inspirado en la novela más vendida de Sandra Barneda. Tal y como adelanta Deadline, este proyecto estará producido por la propia protagonista de 'Mujeres desesperadas', mientras que la veterana actriz de 'Volver' figurará como coprotagonista de la serie, que se estrenará próximamente en Apple TV+.

Desde el mencionado medio adelantan que a cargo de la escritura se encuentran los guionistas Rubén Campos, autor del texto de series de éxito como 'Gran Hotel' y 'Velvet'; así como Gema R. Neira, también encargada de escribir el guion de la serie de Atresmedia protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y Paula Echevarría, así como la popular 'Now and Then'. Juntos darán vida a los diálogos de la serie protagonizada por Gala Marlbourough, que será interpretada por Eva Longoria, una neoyorquina que se ve obligada a abandonar su hogar tras la muerte de su marido. Lo hará con su madre (Carmen Maura) y su hija, en edad universitaria, con las que viaja a un pequeño pueblo del Ampurdán, en la provincia de Gerona.

Esto precisamente es lo que dista y se diferencia de la trama de la novela original de la presentadora de Mediaset, puesto que en el libro la protagonista viaja junto a sus dos hijas. Además, en la serie estas tres mujeres deberán escapar de los criminales con los que el fallecido estaba en deuda, de modo que se ven obligadas a comenzar a vivir con una nueva identidad en la mencionada localidad, a pesar de que allí todo el mundo se conoce y el secretismo escasea.

La serie será dirigida por Carlos Sedes, que también ha estado al mando de 'Ahora y entonces' y el apartado de la producción, además de Apple TV+, también contará con la presencia de Bambú Studios, También ha trascendido que se rodará tanto en inglés como en español y que su fase de preproducción ya ha arrancado en España. No obstante, la propia Eva Longoria ha dejado caer que, por el momento, no ha llegado a este país para ponerse a trabajar en ello. "España, nos vemos pronto", ha comentado a través de su perfil de Instagram.

Conviene recordar que, a pesar de que gran parte de nosotros la conocimos gracias a su papel estelar en 'Mujeres desesperadas', actualmente la actriz estadounidense está más volcada en su trabajo como productora que como intérprete. Así lo pudimos comprobar a principios de junio, cuando participó en el Festival de cine TriBeCa, donde asistió a diferentes charlas y conferencias relacionadas con la industria y el séptimo arte. Para entonces, escogió un conjunto de blazer y pantalones 'oversize' que no solo le hizo aumentar unos centímetros y parecer más alta, sino que también la convirtió, una vez más, es icono del estilo.