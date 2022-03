La candidata rusa, Yaroslav Simonova, una cantante invidente, no podrá participar en el concurso musical.

Clara Hernández

El ataque de Rusia a Ucrania también vive su propia guerra en Eurovisión. A principios de esta semana, la organización del festival, que tiene previsto celebrarse el próximo 14 de mayo en la ciudad italiana de Turín, anunciaba la expulsión de Rusia del certamen. Poco después, el portal de internet de Eurovisión en Rusia, Eurovision.rus, respondía asegurando que la candidata a representar a Rusia en el certamen había sido elegida con anterioridad a la vez que publicaba la foto de una joven cantante de 18 años, Yaroslava Simonova, que es invidente.

"La decisión final se tomó unos días antes de los acontecimientos en Ucrania. Yaroslava es casi completamente ciega. (...) Nunca sabremos qué resultado habría obtenido Rusia", se lamenta la web. El mensaje ha sido criticado por detractores, que lo han acusado de elegir a la aspirante con el fin de "enternecer a Europa" y recordaban que ya en 2017 Rusia había llevado al concurso a una artista con atrofia muscular espinal en silla de ruedas, Yulia Samoylova, una decisión que trataría de palir la polémica intervención de Rusia en otros asuntos internacionales.

Pero, además, lo ocurrido ha influido en las quinielas, que revelan la dirección del voto popular eurofan. Así, si hace algo más de una semana era Italia quien encabezaba el ránking con la apuesta de Mahmood & Blanco, 'Brividi', que antes había triunfo en el certamen de San Remo (el mismo donde Ana Mena trató, sin éxito, de convertirse en representante eurovisiva para el país mediterráneo).

Otras propuestas que triunfan en las votaciones de sitios como Eurovision World son Grecia (su representante se llama Amanda Tenfjord, es mitad griega y mitad noruega, e interpreta la balada 'Get to know'), Polonia (y el tema 'River' de Krystian Ochman') o Noruega (Subwoolfer canta 'Give that wolf a banana'). Por cierto, la candidata española, Chanel, con su 'SloMo', ocupa por ahora una digna posición 11 y ha habido ocasiones en las que se ha colado en el TOP10 y ha escalado al puesto noveno. El tema español iría por delante de otras canciones ya divulgadas (todavía se desconocen los candidatos de algunos países) como Finlandia, Holanda o San Marino.

La razón por la que en esta semana casi todos los favoritos han bajado un puesto respecto a las votaciones anteriores es la incursión de Ucrania en el primer puesto de las quinielas, desplanzando a todos los anteriores. Su propuesta musical se titula 'Stefania', está totalmente cantada en ucraniano y es interpretada por Kalush Orchestra, un grupo de rap del país formado en 2019. La formación está compuesta por el MC Oleh Psiuk, el multiinstrumentista Ihor Didenchuk y DJ MC Kilimmen.

Mientras el estribillo revuelve los sonidos del rap clásico con el folklore (suena un instrumento de viento), el primero de esos dos géneros es el que protagoniza la estrofa con furor urbano. Por cierto, como la célebre canción de Rigoberta Bandini, que optó a participar en Eurovisión junto con Chanel, esta también está dedicada a las madres pero en su letra no aparecen pechos ni bodys nude. "Estefanía, mamá, mamá, Estefanía, el campo florece y tú te llenas de canas. Cántame mamá una canción de cuna todavía quiero escuchar tus palabras amorosas", entona Kalush Orchestra.

Mira además: