El eclecticismo y nombres habituales de la escena alternativa o del rap se miden con clásicos y repetidores en el festival, como Azúcar Moreno, o el folk feminista de Tanxugueiras para llegar a la final de Eurovisión 2022. Y ya hay favoritos.

Clara Hernández

El anuncio, hace unos días, de la lista de participantes que competirían a finales de enero en el Benidorm Fest, el certamen donde se elegirá al artista que representará a España en el Festival de Eurovisión 2022, sorprendió a los eurofans con nombres tan variopintos como Rigoberta Bandini (la nueva musa de la música alternativa, conocida por temas divertidos y semirreverentes, pero también profundos, como 'Perra' o 'In Spain we call it soledad'), el grupo de folk gallego y feminista Tanxugueiras, el poeta y rapero Rayden, la chilena y adorada Javiera Mena, la extriunfita Marta Sango o el grupo indie, habitual de festivales patrios, Varry Brava. Pero, también, las archiconocidas, flamencas y expertas eurovisivas (se presentaron en 1990 al concurso con su tema 'Bandido', quedando en quinto lugar) Azúcar Moreno, o Luna Ki, que llega con una de las apuestas más arriesgadas e inspirada en el universo anime. Y hay más.

Este lunes RTVE desvelaba, al fin, todas las canciones que interpretarán estos artistas en el Benidorm Fest, que constará de dos semifinales y una final, y cuyo ganador participará en la 66ª edición de Eurovisión.

¿Favoritos? Depende de tus gustos musicales o del amor que profeses por estos artistas. Pero ya te podemos dar algunas pistas: por ejemplo, que Tanxugueiras, el grupo formado por Olaia Maneiro, Aida Tarrío y Sabela Maneiro que se presenta con el tema 'Terra', es uno de los más buscados en redes en las últimas horas y que más curiosidad ha suscitado, seguido de Rigoberta Bandini, Rayden y Unique. "Voto por una canción movida", es uno de los comentarios que se han escuchado en redes. Pero aún hay mucho que decir.

Un total de 14 artistas optan por viajar a Turín, en Italia, donde se celebrará Eurovisión 2022, el próximo mes de mayo. Así suenan sus canciones. ¿Cuál es tu favorita?

'Postureo' de Azúcar Moreno

Tras obtener un digno quinto puesto en la edición eurovisiva de 1990, vuelven con ganas de fiesta, guitarras, percusión, esencia flamenca y un mensaje muy actual.

'Secreto de agua' de Blanca Paloma

Una bonita balada que recuerdan a la música andalusí. Bonita voz. Emociona aunque las redes no le han otorgado, por ahora, la atención que merece.

'SloMo' de Chanel

Pop dance con toques latinos y urbanos. Porque estos últimos, por su popularidad, no se pueden obviar.

'Quien lo diría' de Gonzalo Hermida

Una balada romántica compuesta por el intérprete y por David Santiesteban y un género muy popular en el festival de Eurovisión.

'Voy a morir' de Luna Ki

Un tema que ahonda en las herramientas actuales de la música urbana, el trap y los misterios del autotunes con un toque místico. Según la artista, relata "la experiencia de una relación de amor dolorosa y dependiente".

'Sigues en mi mente' de Marta Sango

La conocida participante de 'Operación Triunfo 2018' opta aquí por un tema de pop de gusto vintage compuesto por Marco Frías y Mané López, con manifiestas influencias de la música setentera y ochentera (según el fragmento).

'Culpa' de Javiera Mena

La chilena es una de las compositoras más respetadas de su país en la escena indie. Aquí opta por un lo que ella define como "una purgación en modo pop dance con un toque French House sobre el sentimiento de culpabilidad" que se mueve al ritmo de los latidos del corazón.

'Calle de la llorería' de Rayden

Es uno de los favoritos con su rap sutil y lírico, apto para todos los públicos. Ha compuesto la letra junto a François Legoffic.

'Ay mama' de Rigoberta Bandini

La artista catalana y revelación de la escena alternativa que ha logrado que todos coreemos himnos como 'In Spain we call it soledad' o 'Perra', trae un himno feminista en el que habla de sangrados, maternidad y el cuerpo femenino. ¡Única!

'Make you say' de Sara Deop

La participante de 'La Voz Kids 2' propone un tema urban pop internacional con voz poderosa y prometedora.

'Terra' de Tanxugueiras

El grupo gallego femenino formado por Olaia Maneiro, Aida Tarrío y Sabela Maneiro es uno de los favoritos, a tenor de las búsquedas en Google y redes sociales. Su canción es una mezcla curiosa de folclore ancestral, rock épico y una letra compuesta íntegramente en gallego, por lo que de prosperar en su deseo de ir a Eurovisión, sería la primera vez que una banda acude con un tema en lengua cooficial.

'Mejores' de Unique

Los cuatro componentes de Unique -Mat, Arman, Gio y Valen- están dispuestos a enamorarnos con un pop eficaz y actual que se va hinchando según avanza su canción. Un himno de unión que navega entre las propuestas de One Direction y los giros urbanos.

'Raffaela' de Varry Brava

Este grupo habitual de los festivales indies patrios participa con uno de sus temas de pop bailables que aquí muestra su cara más festiva mientras homenajea a Raffaela Carrá o sus autores favoritos como Manuel Alejandro, Julio Iglesias Raphael. Y dan ganas de volar.

'Eco' de Xeinn

Compuesto, entre otros, por Carlos Marco (Auryn), el tema es un pop pegadizo con influencias de synth pop al que le va bien la voz de falsete del artista.

