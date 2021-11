¿Por qué algunos países han censurado 'Eternals'?

Dos de sus actores, Angelina Jolie y Haaz Sleiman, han expresado su opinión acerca de esta prohibición.

Desde que se anunciara que Chloé Zhao, flamante segunda directora en recoger un Oscar en la categoría de Mejor dirección en la historia (la primera fue Kathryn Bigelow en 2009) estrenaría una película de superhéroes seguidamente a esos premios, todo el mundo esperaba con impaciencia conocer cómo sería el nuevo trabajo de 'Nomadland'.

No solo porque la realizadora iba a cambiar completamente de registro (recordemos que esta cinta, protagonizada por Frances McDormand es un drama de lágrima segura), sino también por el reparto con el que iba a contar para ella: Angelina Jolie, Salma Hayek o Kit Harington, el querido Jon Snow de 'Juego de tronos' figurarían en su lista de créditos, lo que significaba éxito seguro.

Tras varias 'premieres' con 'photocalls' para el recuerdo, especialmente en lo que se refiere a los diversos estilismos que ha elegido la actriz de 'El intercambio' y los posados que ha protagonizado junto a sus hijos, no cabía duda de que su estreno se iba a convertir en el acontecimiento del año. Lo ha hecho y, además, con polémica incluida.

Y es que en esta película, donde se cuenta la historia de un grupo de alienígenas inmorales, creados por uno de los Celestiales, que forman un equipo para proteger la humanidad de los Desviantes, se incluye una trama homosexual que parece no haberles gustado a ciertos países donde se castiga la libertad sexual. En concreto, han sido Arabia Saudí, Kuwait y Qatar quienes han prohibido la proyección de esta cinta.

Tal y como recoge 'The Hollywood Reporter',en estos países no se dará la oportunidad a sus espectadores de conocer la nueva película de superhéroes que está arrasando en la taquilla de medio mundo porque uno de sus protagonistas es homosexual. Se trata de Phastos, interpretado por Brian Tyree Henry quien, además, tiene un esposo de origen árabe y un hijo en común.

En relación a este aspecto de la película, conviene recordar que su directora se negó a editar 'Eternals' para que se pudiera llevar a países con leyes homófobas, algo que Marvel apoyó de forma incondicional para respetar su libertad artística. Al hilo de esta noticia, Angelina Jolie expresó su opinión sin censuras: "Si alguien se siente enfadado o amenazado o no lo aprueba ni lo aprecia, es un ignorante".

Con ello, aprovechó para reconocer que estaba muy orgullosa por estos estudios de cine "por negarse a cortar estas escenas. Todavía no entiendo cómo vivimos en un mundo donde no hay persoas que no pueden apreciar a la familia que tiene Phastos y la belleza de esa relación y de ese amor", añadió visiblemente ofendida.

El último en respaldar estas palabras ha sido Haaz Sleiman, el actor que en la película interpreta a Ben, marido de Phastos, quien reconoció su homosexualidad en 2017. "No siento ningún respeto por esos gobiernos. Han demostrado al mundo que no son solo una vergüenza para la humanidad, sino también para Dios. Esperemos que esto inspire al pueblo saudí, kuwaití y al qatarí a reaccionar", ha añadido según 'Variety'.