El actor revela en un anuncio quiénes son las personas que le acompañan en su vida. Hablamos con él de amigos, brindis, 'Valeria', prejuicios, 'Física o Química', próximos proyectos, ojos azules... y más.

Clara Hernández

Fútbol, brindis pero, sobre todo, encuentros y amistad son los ejes sobre los que gira el nuevo spot de Mahou Cinco Estrellas que Maxi Iglesias protagoniza junto con la música de Morat y donde muestra detalles de su vida personal que, hasta ahora, desconocíamos. El actor, al que pronto veremos de nuevo en el papel de Víctor en la serie 'Valeria', nos habla al otro lado del teléfono sobre amistad, trabajo (está rodando con María Dueñas), sueños o de los inesperados prejuicios que inspira "a diario".

Protagonizas el último spot de Mahou Cinco Estrellas en el que se te ve disfrutando de un partido de fútbol y de unas cervezas en un bar con amigos de toda la vida. Fuera de la pantalla, ¿mantienes a las amistades de la infancia?

¡Es que los que aparecen en el spot son mis amigos de verdad, no actores! No tendría sentido mostrar un encuentro con mis amigos si no son mis amigos y la marca me dio la oportunidad de enseñar cómo nos juntamos. Nuestro principal motor es vernos y cualquier excusa es buena. Además, somos de brindis fácil y la cerveza siempre está en las celebraciones.

¿Te costó mucho convencerlos?

Tuve que hacer un casting para que fuera repartido y que no todos los que aparecen pertenecieran al mismo grupo: no todos del colegio, no todos del grupo de la infancia, no todos los de un curso… Al final es un mix. No hubo que ensayar, lo que se ve es tal cual son ellos. Nunca habían hecho ningún anuncio porque ninguno se dedica a esto. Lo bueno es que todos se conocen entre sí y en el anuncio eso se nota. Son bastante buena gente y se caen bien, son fáciles y todo fluye.

Entonces, ¿eres de los que junta a amigos de diferentes grupos en los cumpleaños?

En el cumple o para ver los Goya en casa. Allí se encuentra gente que no tiene nada que ver con la profesión con otros que son actores y compañeros. Eso me gusta mucho, ahí está el crecimiento personal. Te puedes nutrir de las experiencias y formas de pensar de todo el mundo. Lo decía Albert Einstein: "Una velada en que todos los presentes estén absolutamente de acuerdo es una velada perdida". No es que vayamos a tener conflictos, pero cada uno se dedica a una cosa y se plantea las cosas desde un punto de vista distinto.

¿Son ellos quiene todavía no te ríen todos los chistes y te dicen la verdad?

Desde pequeño, ni a mis amigos ni a mi familia les ha supuesto algo especial el hecho de que fuera actor, me han mantenido siempre con los pies en la tierra. Cuando llevas desde los 16 años trabajando en esto y de repente te llueve una oportunidad como 'Física o Química', utilizando una expresión del fútbol, hay que bajar la pelota. Efectivamente, ellos no me ríen todas las gracias. Lo que pasa es que todo el mundo se piensa que todos me dicen lo bien que hago las cosas o qué crac, y al final, por eso, nadie me dice nada. Pero es muy bonito cómo nos apoyamos todos independientemente del trabajo de cada uno.

Participaste de adolescente en la serie 'Física o Química', ¿sigues pagando peajes por aquello?

Sí, claro que sí. Yo me centro en lo bueno pero sí que es verdad que, después de tener esa oportunidad tan grande, tuve que buscar perfiles y papeles distintos para demostrar que no solo había hecho de adolescente en un colegio. Por eso hice 'El protegido' y he intentado alejarme del concepto de 'Física o Química'. Aquel trabajo lo hice con 16 años y ahora tengo 31 y aún así todavía hay gente de la profesión que te recuerda que eres el de 'Física o Química’. Pero si me hubiera quedado ahí, no estaría a día de hoy trabajando en lo que me gusta.

¿Ser guapo encasilla?

Todos los físicos te brindan unas posibilidades u otras. En mi caso, tengo que luchar contra prejuicios a diario; no solo en la profesión, sino en cualquier ámbito. Somos una sociedad que está muy cómoda en el no y la desconfianza. Lo fácil es pensar que este es tal o cual, solo por el físico. Al final, el comentario que más recibo en mi día a día, cuando ya me conocen, es "qué sorpresa". Pero no es culpa mía. Lo común en la sociedad es pensar que si tienes ojos azules, trabajo y has hecho series a las que les ha ido bien, por ende eres un tipo de persona y no tiene por qué ser así. Igual que si eres bajito, moreno, con ojos castaños y haces comedias no tienes por qué ser encantador.

La vida no siempre es equitativa…

Conozco a mucha gente que te hacen reír en las series y películas y luego son unos auténticos déspotas. Algunos piensan que como es bajito y moreno se les puede permitir porque igual han tenido una infancia dura pero aquí todos hemos tenido situaciones difíciles y no es justo. Es algo con lo que hay que convivir y lo mejor es no prestar atención.

El cuidado físico y el entrenamiento en tu profesión, ¿es cómo un trabajo más?

No tiene por qué. A mí me gusta, siempre he hecho deporte. Practico surf, trekking.. me gusta hacer deporte al aire libre. Si no puedo, voy al gym y hago algo de remo o lo que sea.

Estudias Psicología. ¿Es cierto lo que dicen de que la mayoría de la gente que estudia Psicología es porque le hace falta un psicólogo?

Comencé a estudiar Psicología porque cada vez que alguien se acercaba a mí en un rodaje y me planteaba una cuestión o un problema, siempre se iba diciendo: "Joé, pareces psicólogo". Creo que hace falta que escuchemos más a los demás y, sobre todo, tener empatía. Ahora no me he podido examinar por los proyectos laborales pero sigo leyendo libros de Psicología, me interesa… Puede ser muy útil, también para un director...

¿Te planteas las dirección?

Sí, lo que pasa que si un chico de 31 años que viene de 'Física o Química’, con ojos azules, dice que quiere ser director… no sé ni o que van a decir.

¿Cuándo vuelve 'Valeria'?

Aún no hay fecha cerrada. Ojalá en el primer trimestre de 2023. El rodaje sigue aunque yo ya he terminado de grabar mi parte y empiezo con nuevos proyectos. Solo pudo decir sobre la serie que no va a ser como la gente se lo espera.

¿Cuáles son esos nuevos proyectos?

Trabajo en 'Los Artistas', la primera serie creada por María Dueñas, que emitirá VIX+. Es una comedia sobre dos expertos en el mundo del arte que deciden estafar a millonarios. Una aventura.