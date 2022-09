Ariadne Artiles: "Ir al psicólogo es un aprendizaje y un descubrimiento continuo de ti mismo"

Hablamos con la modelo canaria Ariadne Artiles que además de una capricornio orgullosa, es madre de tres niñas, escritora y muy perfeccionista.

Tamara Conde

La firma de gafas Yalea ha lanzado su nueva colección protagonizada por Ariadne Artiles y la icónica Cindy Crawford. Yalea celebra la fuerza, la espontaneidad y la elegancia de la mujer y con las fotos de esta campaña ha querido reflejar "pequeños trozos de vida" de situaciones cotidianas. Hemos aprovechado la oportunidad de hablar con Ariadne Artiles para que nos cuente más sobre su rutina, su personalidad y su vida como madre de tres hijas.

¿Cuál dirías que es tu "pequeño trozo de vida" favorito?

Por la mañana, sin duda. Yo en Canarias vivo en la playa y es increíble levantarse así. Quizás por eso las mañanas se convierten en mi momento favorito.

¿Qué ha significado para ti trabajar junto con Cindy Crawford? ¿Qué aspecto de su cotidianidad destacarías?

Todos, la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Es una persona muy cariñosa, espontanea y perfeccionista, y en eso nos parecemos mucho. No es para nada egocéntrica, no se preocupaba por ella sino porque todo en la campaña estuviera bien. Es muy detallista y cercana, así que ha sido muy bonito trabajar con ella.

¿Y de la tuya?

Yo me considero una persona muy humana y empática, intento transmitir eso cuándo estoy con la gente. Y cuándo vi eso en Cindy me sentí muy identificada. Ella es muy grande y ha vivido muchas cosas y es bonito ver cómo sigue teniendo esa empatía con los demás. A mi me gusta sentir eso también.

Quisiste estudiar psicología, pero el mundo de la moda te capturó desde muy jovencita y ha sido ahora que has empezado a visibilizar la importancia de la salud mental. ¿Qué crees que es lo más importante para tener una mente sana?

Cuidarse mucho y sobre todo ir al psicólogo. Cuando te sientas mal, tengas ansiedad, depresión, yo le aconsejo a todo el mundo acudir a un profesional. Muchas veces ni siquiera nuestros familiares o amigos nos pueden ayudar. Yo llevo yendo al psicólogo toda la vida, desde muy pequeña. Mis padres se separaron cuando yo tenía 9 años y me afectó muchísimo. Y ha sido gracias a los psicólogos que he tirado para delante.

Para mi ir al psicólogo es un aprendizaje, es un descubrimiento continuo de ti misma y de las relaciones con los demás. Afortunadamente, en los últimos años este tema se ha desmitificado y a mi me parece una herramienta buenísima.

Las redes sociales son un arma de doble filo que pueden dañar la salud mental de muchas personas, pero al mismo tiempo son una herramienta que, hoy en día, tienen un papel fundamental, ¿qué balance sacas de ellas, positivo o negativo?

Positivo, si lo sabes utilizar. Creo que todo personaje público tiene el deber de utilizarlas bien y de preocuparse por lo que comunica. Si todo es así, es una muy buena herramienta, porque al final es un medio de comunicación y eso tiene mucho valor. Me dan miedo por mis hijas, claro, pero el balance que saco es positivo.

En tu libro, 'Pura Vida', hablas sobre tu estilo de vida saludable. ¿Qué no puede faltar en tu rutina?

Cada mañana me hago la limpieza de lengua. A veces lo saco por Instagram y a la gente le parece muy curioso, pero es importante por todas las toxinas que se acumulan por la noche, no vale solo con lavarse los dientes.

También me gusta mucho nutrirme por las mañanas, con zumos naturales, con vitaminas, fruta... intento nutrirme todo el tiempo. No pienso nunca en las calorías, no tengo báscula en mi casa, me parece el peor invento que ha creado el ser humano.

¿Y lo que más te gusta cocinar?

Bueno es que me encanta cocinar y me encanta comer. De hecho me gusta más comer que cocinar, y estoy todo el día buscando recetas. Desde lo más simple como es el arroz a la cubana, que a veces lo hago de forma saludable y otras de forma menos saludable. También me encantan las fajitas, el 'hummus', los helados... todo lo hago en casa.

También eres una gran amante de la moda y a lo largo de tu carrera has colaborado con diferentes marcas, has sacado tus propias colecciones... ¿con qué prenda o accesorio has disfrutado más?

Es difícil porque cada momento tiene su aventura. He disfrutado con tantos diseñadores, he tenido la oportunidad de ponerme vestidos de casi todos los diseñadores del mundo y eso es increíble. Pero, en realidad, cómo mejor me siento es cuando estoy trabajando en vaqueros y camiseta. Realmente, cuando tengo que crear algo mío me gusta estar así, me siento más yo. Lo otro es un disfraz, que también me gusta claro, pero me siento más cómoda de la otra manera.

¿En qué o en quién te inspiras a la hora de crear?

En todas las mujeres. Creo que no hay una mujer, cada una de nosotras somos muchas al mismo tiempo. No creo que nadie tenga un estilo y carácter definido al 100%, a todas nos gusta jugar con eso, por eso tenemos mil looks a lo largo de nuestra vida. Aunque yo quizás soy más clásica en ese sentido, pocas veces he cambiado de look.

Pero cuando creo alguna colección, que de hecho ahora estoy creando una, pienso en todas las mujeres de mi alrededor. Más que en una actriz o una modelo pienso en mi madre, en mis amigas...

¿Qué cambiarías de la industria actualmente?

Pediría que se implicaran más en el medio ambiente, o que tengan algún proyecto más a parte de la moda. Y sino que hagan como Yalea que ayuda a las mujeres de Nigeria, a que tengan un trabajo. Trabajan en el empoderamiento de mujer, que es muy necesario.

Como hemos podido ver en tu Instagram, vuelves a Madrid después de 2 años con tres pequeñas mujeres. ¿Cómo ha cambiado tu vida?

Pues imagínate... éramos tres y ahora cinco. Pero muy contenta, tengo tres niñas maravillosas, buenas y cariñosas, y vuelvo a Madrid con más amor que nunca.

A ser modelo pueden enseñarte, pero a ser madre no. ¿Qué es lo más difícil de cada mundo?

De ser modelo diría que lo más difícil es mantenerte en tus principios. Es muy fácil desviarte del camino y yo por suerte los tengo muy arraigados desde pequeñita, como buena capricornio que soy.

Cuando tenía 20 años hice una campaña para Abercrombie con Bruce Weber y era en 'topless'. Y yo no quería, mis agentes me decían, "es Bruce Weber", pero a mi no me apetecía hacerlo. Lo tenía claro y fui la única que no lo hizo. Y no pasa nada, en mi carrera siempre he sido así y es verdad que me he perdido algunas cosas, pero me ha compensado otras. Lo que no quiero es cambiar mi forma de pensar. Si pierdes tus principios te defraudas a ti mismo.

De ser madre, todo es difícil, te da miedo todo. Por eso he creado el proyecto @lavidamadre, para apoyar a la mujer y acompañarla en este proceso. También saco dentro de poco mi segundo libro, 'Pura vida madre', que habla de todos los tabús de la maternidad.

¿Qué te define a ti cómo mujer? ¿Qué te hace auténtica?

En las cosas malas, soy muy perfeccionista, pero eso también es lo que me ha traído hasta aquí. Es algo malo y bueno a la vez. Creo que sé quién soy gracias a mi tesón, a que no me importe lo que me dice el resto. Seguir mi camino asumiendo los fallos y con seguridad en mi misma.