Emily Blunt se aburre de los tópicos y los 'personajes femeninos fuertes'

La actriz le pidió a un guionista que escribiera su personaje como si fuera un hombre

Noelia Murillo

El tratamiento de los personajes de una producción audiovisual dependiendo del sexo de la persona que los crea y desarrolla es uno de los debates más antiguos y ambiguos de la historia de esta industria. Son muchos los que piensan que, por ejemplo, solo una mujer sería capaz de contar de forma fidedigna un drama que afecte a esta mitad de la sociedad (por ejemplo, las desigualdades sociales o salariales a las que están expuestas), mientras que otros prefieren quedarse con que un guionista es capaz de recrear cualquier situación o sentimiento independientemente de lo que sea o lo que se sienta.

Sea como fuere, desde sus inicios el cine es capaz de generar una conexión con los espectadores gracias a los personajes que ofrece y el modo en que estos interactúan, que inicialmente debería ser así también para los actores y actrices que los interpretan, que escogen dichos papel en base a una serie de criterios. De ahí que, muchas veces, veamos que un actor suela interpretar un determinado rol en series y largometrajes y que hayan sorprendido las últimas declaraciones de Emily Blunt a raíz del estreno de 'The English'.

En esta serie, disponible en Prime Video desde el pasado 11 de noviembre, la actriz se mete en la piel de de una adinerada mujer inglesa que llega a Estados Unidos a finales de 1800 con el objetivo de acabar con la vida del hombre que cree responsable de la muerte de su hijo. Para una mujer que ha protagonizado cintas como 'Sicario' o 'Al filo del mañana', esta forma de llevar a la pantalla el rol de 'mujer fuerte' es absurdo y repetitivo.

-Meryl Streep o la representación de la madre 'correcta' en el cine

-Florence Pugh denuncia que la industria intentó cambiar su aspecto

"Abrir un guion y leer las palabras 'protagonista femenina fuerte' es lo peor. Me hace poner los ojos en blanco. Me aburre. Esos papeles se describen como increíblemente estoicos, te pasas todo el tiempo actuando duro y haciendo cosas duras", ha comentado la actriz en una reciente entrevista para The Telegraph. Por otra parte, sí ha alabado su papel en esta nueva serie, asegurando que es "más sorprendente" que los arquetipos del cine.

"Me encanta que llegue al Salvaje Oeste como si fuera Alicia, según la imagen del 'ideal' femenino. Y sin embargo, hay en ella una fiebre de venganza. Parece muy fuera de lugar en este paisaje tóxico y bastante masculino al que llega", ha añadido en otro cuestionario par ala revista 'Porter'. En esta publicación también ha reconocido que hubo una ocasión en la que le pidió al guionista que escribiera su papel como si fuera "un tío", para lograr alejarse de los mencionados tópicos.

"Escríbeme como un tío y haré cosas de 'chica'. Escríbeme como lo harías como un hombre: falible, complejo, difícil y turbio. Hay que recordarle a la gente todavía que no debe limitar a las mujeres a determinado ideal. A las mujeres se les sigue haciendo sentir a la defensiva por sus opciones de trabajo y a los hombres no", ha subrayado, sin hacer mención a cuál fue la cinta por la que se encontró en esta situación.