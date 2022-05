¿Por qué Elizabeth Olsen ha revolucionado el universo de Marvel?

La actriz ha defendido al equipo de la película

Ya era hora. Llevamos años pidiendo un nuevo personaje femenino en los universos del cine inspirado en los cómics y, a pesar de que a lo largo de los últimos tiempos hemos tenido varios ejemplos de este reclamo, como Catwoman, Wonder Woman o Capitana Marvel, ha tenido que llegar Elizabeth Olsen para revolucionar la franquicia de 'Los Vengadores'. Lo ha hecho gracias a Wanda Maximoff, papel que lleva un tiempo desempeñando en la serie 'Bruja Escarlata y Visión'.

La pequeña de las hermanas Olsen ahora está acaparando las pantallas de los cines de todo el mundo gracias al salto de su personaje a 'Doctor Strange en el multiverso de la locura', que protagoniza junto a Benedict Cumberbatch ('El poder del perro'). Por lo que ha comentado y viene demostrando este tiempo, la actriz se siente muy cómoda en Marvel Studios y ha defendido el trabajo de los cineastas que dedican su tiempo a la realización de sus películas que, para algunos, son vacuas y carecen de contenido o profundidad.

"No digo que estemos haciendo películas indie artísticas, pero creo que quitan mérito a nuestro equipo y eso me molesta", ha comentado en referencia a esos críticos que desacreditan la profesionalidad de sus compañeros solo por pertenecer a este estudio, según ha comentado en una entrevista para 'The Independent'. "Tenemos a algunos de los mejores diseñadores de sets, diseñadores de vestuario, operadores de cámara. Siento que menospreciarlos con ese tipo de crítica quita mérito a toda esa gente que hace películas y que ganan premios, que también trabajan en estos proyectos", ha añadido, en defensa del equipo que le ha rodeado en esta producción.

A pesar de su fama, Elizabeth Olsen parece tener los pies en la tierra y también reconocer sus errores en la pantalla y, por eso, en otra entrevista para ComicBook ha reconocido que no le gustaría que el público más joven siguiera su ejemplo. "Wanda es una mujer que ha cometido grandes errores y no quiero pensar en ella como un modelo a seguir", ha mencionado. Lógico que lo aclare, teniendo en cuenta que durante el desarrollo de la serie su personaje tuvo bajo control a la ciudad de Westview para vivir en una ciudad imaginaria junto a su difunto amante, Visión.

En cualquier caso, no cabe duda de que Elizabeth Olsen se ha convertido en una de esas actrices que necesitábamos tanto en el cine como en las series y, a pesar de que su personaje tenga más de ficción que de realidad, no deja de ser cierto que ha conseguido dos cosas. La primera, mayor representación femenina en el cine de superhéroes y, la segunda, una definición clara de cómo separar la persona de su personaje. ¿Cuál será el futuro de Wanda en el universo cinematográfico de Marvel? Auguramos que será extraordinario.