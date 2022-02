Estos serán los nuevos personajes de Élite en su sexta temporada

La serie de Netflix ha presentado a los actores y actrices que se incorporan a las Encinas, entre ellas la nominada al Goya Carmen Arrufat.

Julia García

Aún no tenemos noticias sobre cuándo podremos ver los nuevos capítulos de Élite en la que será su quinta entrega, tampoco sobre qué versará la trama porque no ha habido siquiera tráiler sobre ella y, sin embargo, Netflix ya nos ha sorprendido con el anuncio de novedades para la que será la siguiente temporada de la exitosa serie, la sexta. "Aún no han puesto un pie en Las Encinas y YA TIENEN FANS" puede leerse desde la cuenta oficial de la plataforma de contenidos audiovisuales desde donde se ha dado a conocer el nombre de los intérpretes que se incorporan a la trama.

Gracias a esta publicación, que también se ha hecho desde las redes sociales de la ficción, podemos saber que Álvaro de Juana, Ana Bokesa, Alex Pastrana, Carmen Arrufat y Ander Puig serán los actores y actrices que pasen a formar parte del colegio más exclusivo de la televisión.

Al primero le hemos visto en Amar es para siempre, Luimelia y HIT entre otras producciones, mientras que Ana Bokesa te sonará por haber participado de manera esporádica en Capítulo 0 y La que se avecina y Alex Pastrana por Bienvenidos a Edén. Por su parte, Ander Puig es el primer actor trans en fichar por Élite y debuta en la pequeña pantalla con un papel más importante después de haber figurado en Los espabilados; y Carmen Arrufat puede presumir de haber sido nominada al Goya a mejor actriz revelación en 2020 por La inocencia además de haber participado en miniseries como la recién estrenada Todos mienten junto a Irene Arcos, Eva Santolaria y Amaia Salamanca, entre otras.

Álvaro de Juana, Ana Bokesa, Alex Pastrana, Carmen Arrufat y Ander Puig vienen a llenar el vacío que dejaron personajes como los de María Pedraza, Jaime Lorente, Ester Expósito y Danna Paola tras su salida de la serie, a los que se suman los de Omar Ayuso e Itzan Escamilla, que ya anunciaron que no estarían en las siguientes entregas que se emitan.

Desconocemos eso sí qué ocurrirá con Miguel Bernardeau y Aron Piper (cuidado, a partir de aquí puede haber spoilers sobre los episodios de la cuarta temporada) después de que Guzmán y Ander decidieran irse de viaje sin billete de vuelta, y con Mina El Hammani, quien ya solo había hecho un cameo en la última época, aunque todo apunta a que tampoco figurarán en el elenco.

Si estarán entre los protagonistas de la serie Valentina Zenere, Isabel Garrido y André Lamoglia, quienes ya fueron anunciados como incorporaciones a la quinta temporada, la cual se espera no tarde mucho en estrenarse en los próximos meses.