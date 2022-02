Este jueves, 17 de febrero, la película 'Dune', nominada a 10 premios Oscar, llega a HBO Max. Y ya están disponibles otras películas y series de premio en la misma plataforma.

Uno de los estrenos más esperados de HBO Max llega este jueves, 17 de febrero, a la plataforma. Se trata de 'Dune', la película nominada a diez categorías en los Premios Oscar 2022 (entre ellas, las de mejor película, mejor banda sonora, mejor fotografía o mejor maquillaje) que se suma, así, a otras películas y series que han sido recientemente distinguidas en algunos de los principales festivales cinematográficas o han sido destacadas por la críticas y que también han sido estrenadas recientemente o se estrenarán próximamente en el mismo servicio de streaming.

¿Estabas, en cambio, esperando a que todos los episodios de la serie 'And just like that' estuvieran online para hacer un maratón? Entonces, ha llegado tu momento.

Mira 10 películas y series imprescindibles que puedes disfrutar ya en HBO Max

PELÍCULAS:

'DUNE'

Estreno: 17 de febrero.

Por qué verla: Nominada a 10 premios Oscar, lo que la sitúa entre las favoritas de la próxima edición de los premios de la Academia de Cine de Hollywood (solo 'El poder del perro' la supera en dos nominaciones), es la ambiciosa adaptación de la obra maestra de Frank Herberst. Dirigida por Denis Villeneuve ('Blade Runner 2049), cuenta la historia de de Paul Atreides, un joven brillante y dotado nacido para un gran destino más allá de su comprensión, que debe viajar al planeta más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y su pueblo. ¡Ah! Y además de estar protagonizada por Timothée Chalamet, su reparto incluye a nuestra adorada Zendaya.

'THE FALLOUT' (película)

Estreno: Disponible desde enero.

Por qué verla: La crítica ha aclamado esta ópera prima de la escritora y cineasta Megan Park que ya ha comenzado a recibir reconocimientos. Así, el Festival Palm Springs galardonó a Megan Park en el apartado 'Directores a quienes seguir', y el SXSW Film Festival le concedió el premio a mejor largometraje de ficción, tanto de la audiencia como del jurado. El elenco incluye a Jenna Ortega en una actuación que, muchos aseguran, marcará su carrera. También participa Maddie Ziegler (la bailarina habitual de los vídeos de Sia). La historia sigue a la estudiante de secundaria Vada (Ortega) mientras transita por las consecuencias emocionales que experimenta a raíz de una tragedia escolar. Las relaciones con su familia y amigos, así como su visión del mundo, se alteran para siempre.

'CRY MACHO'

Estreno: 24 de febrero.

Por qué verla: Se trata del último trabajo escrito, dirigido y protagonizado por Clint Eastwood, de 91 años. Es una adaptación de la novela del mismo de nombre de Nathan Nash, publicada en 1975. En el filme, Clint Eastwood interpreta a Mike Milo, un viejo alcohólico vaquero que en el pasado fue una estrella de rodeo. Como curiosidad, Clint Eastwood rechazó una vez el papel porque se disponía a hacer de Harry el Sucio, y Schwarzenegger se interesó por él, pero al ser elegido nuevo gobernador de California, prefirió apartar sus proyectos cinematográficos.

'KIMI' (Película)

Estreno: Ya disponible en febrero.

Por qué verla: Es el nuevo proyecto de Steven Soderbergh, está protagonizada por Zoë Kravitz y es la prueba de que este cineasta sabe muy bien cómo asustarnos. El filme, tipo thriller, sigue a Angela Childs, una trabajadora de tecnología agorafóbica que descubre evidencia registrada de un violento crimen durante una revisión del flujo de datos en la máquina Kimi. La película recibió un 89% de críticas positivas en la página web de Rotten Tomatoes, Metacritic le ha asignado un 78 sobre 100 y son muchos los críticos que han aplaudido la interpretación de Zoë Kravitz.

SERIES

'AND JUST LIKE THAT' (Documental y serie)

Estreno: Febrero (ya disponible).

Por qué verlo: Los amantes del 'reboot' de 'Sexo en Nueva York y de los maratones seriéfilos están de enhorabuena: ya está en HBO Max no solo la serie completa protagonizada por Sarah Jessica Parker y sus amigas, sino que además se puede disfrutar del documental, que se estrenó este mes de febrero.

'MARICÓN PERDIDO' (Serie)

Estreno: Enero (ya disponible).

Por qué verla: "Una auténtica joya", "Una de las series de la temporada", le han dedicado varios medios especializados a la ficción de Bob Pop, galardonada con un Premio Ondas y nominada en tres categorías de los últimos Premios Feroz. Creada y escrita por Bob Pop, está inspirada en la vida del autor. El protagonista es un chico de pueblo que trata de buscar una identidad propia y al que el espectador irá encontrando en diversas etapas de su vida: los años ochenta, cuando es un adolescente con sobrepeso y aficionado a los musicales; el periodo de descubrimiento durante su etapa de estudiante en Madrid, y finalmente el presente, donde el espectador lo encontrará convertido ya en escritor. En su reparto destacan Carlos González, Gabriel Sánchez, Candela Peña, Carlos Bardem y Miguel Rellán.

'KILLING EVE' (Serie. 4ª y última temporada)

Fecha de estreno: 27 febrero.

Por qué verla: Será la última temporada de esta serie de espías, basada en las novelas de Luke Jennings, que consiguió que amáramos a una asesina y que a lo largo de su emisión ha obtenido un Emmy a mejor actriz en serie dramática por Jodie Comer, un Globo de Oro y un Satellite Award a mejor actriz por Sandra Oh y varios BAFTA TV, uno de ellos a mejor serie dramática. Detrás de ella está Phoebe Waller-Bridge, responsable de la serie de culto 'Fleabag'.

'LA AMIGA ESTUPENDA' (serie, 3 temporada)

Estreno: Febrero (ya disponible)

Por qué verla: Costumbrismo (italiano), interpretaciones magnéticas... que no han pasado inadvertidas a los Critics Choice Awards, que nominaron a la ficción en la categoría de mejor serie de drama. También fue nominada por los Premios Gothan y se proyectó en el Festival de Venecia, en la sección oficial fuera de concurso. Sus primeras temporadas nos cautivaron con una producción exquisita y un argumento que gira en torno a la amistad compleja y cambiante de dos mujeres a lo largo de su vida. Inspirada en la saga de Elena Ferrante, la tercera temporada continúa detrás de sus pasos.