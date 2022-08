'Dirty Dancing', 35 años después y con secuela a la vista con fecha de estreno en 2024

Se han dado a conocer nuevos detalles sobre lo nuevo de Jennifer Gray, que volverá a ser la mítica Baby

Noelia Murillo

La secuela de 'Dirty Dancing', película con la que todas nos enamoramos de Patrick Swayze, cada vez e más factible gracias al trabajo de un equipo de producción liderado por Jennifer Gray, quien interpretó a su protagonista hace ya 35 años. Durante todo este tiempo no han sido pocos los críticos y medios especializados que han reconocido que se trata de una película que no ha envejecido mal con el paso del tiempo y que, de muchas maneras, abrió la puerta a nuevos temas que hoy continúan formando parte del debate abierto de gran parte de la sociedad.

Debido a que en su momento fue un rotundo éxito y que no han sido pocas las generaciones siguientes a las que también ha gustado, la cinta exigía tener una sucesora digna de ser recordada en un futuro. A pesar de que se intentó con una precuela llamada 'Dirty Dancing: Havana Nights', con Diego Luna como protagonista, así como una versión para la pequeña pantalla con Col Prattes y Abigail Breslin como actores principales de este formato, estas no acabaron de encajar en los gustos de aquellos que esperaban retomar aquella historia de amor con la misma intensidad que hace ya tres décadas.

En 2020, Lionsgate anunció que se estaba preparando otra historia de 'Dirty Dancing', pero la pandemia acabó por retrasar todos los planes de la productora y ya no se supo cuál sería el destino de esta iniciativa hasta que su protagonista, Jennifer Gray, volvió a hablar sobre el tema. Ahora, han trascendido nuevos detalles acerca del regreso de Baby a la primera línea y ha sido precisamente la presidenta de producción de Lionsgate quien se ha pronunciado. "'Dirty Dancing' es más que una película. Es una piedra cultural que continúa siendo un rito de iniciación. Hemos tenido la suerte de tener a Jennifer como nuestra guía y estamos encantados de tener a Jonathan a su lado en el timón, porque todo lo que hace tiene textura y es romántico, siempre nos pone la piel de gallina", ha puntualizado Erin Westerman.

El Jonathan al que se reviere es Jonathan Levine, el realizador que firma la comedia 'Casi imposible' y la miniserie de HBO Max 'Nine Perfect Strangers', que ha reconocido que la cinta original siempre ha sido una de sus películas favoritas y que espera abordar la tarea de crear un remake a la altura, "con sofisticación, ambición y, sobre todo, amor". Por el momento, se espera que la cinta llegue a las salas el próximo 9 de febrero de 2024, de modo que aún queda un margen de maniobra muy amplio para cambiar tanto la trama como los personajes.

No obstante, tal y como afirmó recientemente a EW Jennifer Grey, también productora ejecutiva de la película, Patrick Swayze (que falleció en 2009 por un terrible cáncer) no será sustituido por ningún otro actor. En cuanto a la trama, se centrará en la década de los 90 y en su banda original tampoco faltarán los éxitos de la producción original, como la famosa 'The Time Of My Life', que suena en una de las escenas más populares de la historia del cine contemporáneo