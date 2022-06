Así fue el "caótico" rodaje de '50 sombras de Grey', según Dakota Johnson

"Yo era muy joven, así que tenía miedo", ha confesado

Nadie podría negar que '50 sombras de Grey' fue un auténtico fenómeno que ni la industria del cine ni la de la literatura podrán olvidar. El 'boom' por esta saga vino gracias al estreno de la primera de las películas, protagonizadas por Dakota Johnson y Jamie Dornan. La pareja, explosiva, llevó a la gran pantalla escenas que en muchas ocasiones habíamos pensado y nunca nos habíamos atrevido a repetir y, gracias al modo en que los actores se muestran sin tapujos, otras tantas decidimos probar.

Basadas en las novelas de E. L. James, la primera de las películas, estrenada en 2015, ya contaba lo que vendrían a contar las otras dos, '50 sombras más oscuras' y '50 sombras liberadas': cómo es el primer amor con grandes dosis de erotismo, alguna otra más de drama y, según lo que ha revelado recientemente su protagonista, altas cantidades de caos. La actriz, que acaba de estrenar 'Cha Cha Real Smooth', ha concedido una entrevista en 'Vanity Fair' donde ha revelado algunos detalles del rodaje.

Si bien es cierto que la primera de las películas y, claro está, las que le siguieron fueron el gran trampolín de la actriz para alcanzar la fama, la hija de Don Johnson y Melanie Griffith tiene muy claro que, en cierto modo, se aprovecharon de que era muy joven. "Tenía 23 años. Tenía miedo. Se convirtió en una locura. Hubo muchos desacuerdos. Nunca he podido hablar de esto sinceramente porque quieres promocionar una película de la manera correcta. Estoy orgullosa de lo que hicimos, pero fue complicado", ha comentado.

Según la también protagonista de 'La hija oscura', el principal motivo de que todo se complicase fue, precisamente, el nivel de exigencia de la autora de las novelas. "Tenía mucho control creativo, exigía que sucedieran ciertas cosas. Había partes de los libros que simplemente no funcionaban en una película, como el monólogo interior, que a veces resultaba increíblemente cursi. Siempre fue una batalla", ha subrayado, recordando que no solo se tuvieron que grabar las tomas que la propia E. L. James quería, sino también las que tenía planeadas el equipo de rodaje.

"La noche anterior reescribía escenas con el diálogo anterior para poder añadir una línea aquí y allá. Era como el caos todo el tiempo", ha asegurado, recordando que en un primer momento el papel de Christian Grey lo iba a a interpretar Charlie Hunnan, actor de 'Sons Of Anarchy'. Con ello, ha aprovechado para zanjar los falsos rumores sobre su enemistad durante el rodaje de las películas.

"Nunca hubo un momento en el que no nos lleváramos bien. Le quiero tanto, tanto, tanto. Y realmente nos apoyamos el uno en el otro. Teníamos que confiar en el otro y protegernos mutuamente", ha puntualizado. Finalmente, la actriz ha reconocido que tiene sentimientos encontrados con esta saga. "No creo que sea cuestión de arrepentimiento", ha respondido cuando el periodista encargado de conducir la entrevista le ha preguntado si se arrepiente de haber participado. "Si hubiera sabido en ese momento que iba a ser así, no creo que nadie lo hubiera hecho. Hubiera sido como, 'Oh, esto es psicótico'. Pero no, no me arrepiento", ha concluido.