La cuarta temporada de Stranger things ya tiene tráiler oficial

Por fin tenemos un pequeño avance de los nuevos episodios de la serie de Netflix.

Julia García

Hace ya más de un lustro, en verano de 2016, que Netflix estrenó la que seguramente sea su serie más icónica hasta la fecha junto a The Crown —multipremiada—. No, no hablamos de El juego del calamar ni de Gambito de Dama, sus exitazos más recientes, sino de Stranger Things, que es sin duda alguna su producción más mediática.

No, el bulo que corrió en redes sociales en las últimas horas de que Stranger things regresaba con su nueva temporada el 6 e noviembre a nuestras pantallas no era real. Lo bueno es que no vamos a tener que esperar tanto porque está más cerca que nunca porque por fin tenemos nuevas noticias sobre la ficción.

Aprovechando que el 6 de noviembre coincide con la fecha en la trama de la serie en la que desapareció Will Byers en la primera temporada —6 de noviembre de 1983—, Netflix ha lanzado el tráiler de la cuarta temporada, donde no da pistas sobre la fecha de su estreno pero sí de cómo continuará la historia de Eleven (Once en castellano), Mike y compañía.

El adelanto arranca precisamente con Eleven (Millie Bobby Brown) escribiendo una carta a Mike desde California, lugar en el que vive con la familia Byers. En la misiva, cuenta la voz en off de Eleven mientras se muestran imágenes de la nueva temporada, reconoce no estar adaptada a su instituto y muestra su entusiasmo por regresar a Hawkins, el pueblo donde se desarrollan las tres temporadas de la serie emitidas hasta ahora, durante las vacaciones de primavera (Spring Break).

Sin embargo, parece que los fenómenos paranormales regresarán una vez más al ficticio pueblo norteamericano en el que vive la pandilla de amigos más famosa de la tele, niños hace cinco años y ahora ya adolescentes.

Fecha de estreno de los nuevos capítulos

Fans de Stranger Things, ya queda menos para volver a disfrutar con más aventuras de Eleven, Mike Wheeler, Will Byers, Lucas Sinclair, Dustin Henderson y Max Mayfield, aunque parece que las previsión que dio en su día Finn Wolfhard (interpreta a Mike en la serie) en una entrevista el pasado mes de abril, parece que no será hasta 2022 cuando llegue el ansiado momento de poder darle al play y ver en modo maratón los nueve temporadas de la cuarta temporada de la serie.