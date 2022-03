El empoderamiento femenino brilla en el sector editorial, rebosante de nuevas novelas y ensayos que dan alas al feminismo y a las mujeres escritoras. Aquí una interesante selección de lecturas.

Isabel Loscertales

“Donde no hago pie”, de Belén López Peiró (Lumen)

La autora argentina impactó con su primer libro “Por qué volvías cada verano” (Las afueras, 2018), en el que denunciaba los abusos sexuales que sufrió por parte de su tío. La valentía con la que alzó su voz llevó a miles de mujeres a denunciar una situación similar. En esta secuela, Belén López Peiró relata el calvario del proceso judicial que tuvo que pasar tras su propia denuncia, los laberintos de la burocracia y el mal trago de unas audiencias humillantes. Como apunta Isabel Coixet, “un libro dolorosamente necesario”.

“Cauterio”, de Lucía Litjmaer (Anagrama)

La cofundadora del exitoso podcast "Deforme semana" acaba de lanzar una novela feminista que entremezcla dos personajes: dos mujeres que, separadas por cuatro siglos, descubrieron las trampas del amor. Una de las protagonistas es una joven barcelonesa que es abandonada por su pareja. Destrozada, deja su ciudad para intentar rehacer su vida en Madrid. La otra protagonista es un personaje histórico, Deborah Moody, quien en el siglo XVII tuvo que dejar su Londres natal por sus ideas religiosas. Emigró a Salem (EE.UU.), la ciudad hoy famosa por su caza de brujas. Allí fue considerada como una de las mujeres más peligrosas y, tras ser excomulgada logró convertirse en la primera mujer fundadora de una comunidad: Gravesend (Brooklyn).

“Mi cuerpo”, de Emily Ratajkowski (Temas de hoy)

¿Puede una modelo ser un referente feminista? En este ensayo revelador, la famosa modelo habla sin filtros sobre lo que supone considerarse una mujer feminista cuando lo que estás vendiendo es tu cuerpo y tu belleza. Emily Ratajkowski arranca el libro hablando de sus inicios, cuando apareció bailando casi desnuda en el videoclip “Blurred Lines” junto a otras dos mujeres. Suscitó una fuerte polémica y todos se sorprendieron cuando le preguntaron a ella mismo su opinión y contestó que a ella no le parecía un vídeo en absoluto antifeminista. «Yo defendí que me sentía segura con mi cuerpo y mi desnudez, así que ¿quién era nadie para decirme que no estaba empoderada bailando en bolas por ahí? De hecho, ¿no iba en contra de las mujeres intentar decirme lo que debía hacer con mi cuerpo? El feminismo se basa en la capacidad de elegir, le recordé al mundo: dejad de intentar controlarme.» Un libro valiente que te hará reflexionar.

“Morder la manzana”, adaptación de Raquel Riba Rossy del libro de Leticia Dolera (Planeta Cómic)

Desde que Leticia Dolera publicara este libro, en 2018, la actriz se convirtió en un referente ineludible del feminismo. Necesitaba contar por qué ella era feminista y eso ayudó a muchas otras mujeres a concienciarse. Cuatro años después, la ilustradora de “Lola Vendetta”, Raquel Riba Rossy, lo adapta en formato gráfico para llegar aún a más lectoras. Una excelente lectura para iniciarse en el feminismo. Bravo.

“Malas mujeres”, de María Hesse (Lumen)

La exitosa ilustradora recoge un buen número de mujeres que a lo largo de la historia “han encarnado el mal”. Madame Bovary, Sarah Connor, Juana la Loca, Yoko Ono, Helena de Troya, Monica Lewinsky... todas acompañadas de los bellos dibujos de Hesse. «Ahora sabemos que no hay que tener miedo a salirse de esas líneas caprichosas que otros marcaron, y que las que abrieron esas grietas buscando otros horizontes no estaban locas, ni eran perversas ni malos ejemplos para otras. Si acaso fueron mujeres valientes, fuertes, atrevidas, decididas. Rompedoras. Y si las llaman malas mujeres que se lo llamen; las paredes han caído y nosotras ya no estaremos ahí para oírlo», dice la autora.

“Mostras del rock”, de Barbi Recanati, ilustrado por Power Paola (Editorial Sigilo)

Una novela gráfica en la que la cantante y escritora argentina Barbi Recanati -directora del sello feminista Goza Records- rinde homenaje a las mujeres del mundo del rock. Un ejercicio de feminismo, historia, estética y ética. El libro lleva el mismo nombre que el exitoso podcast de Barbi.

“Orlando”, edición ilustrada de Virginia Woolf (Alianza)

Un clásico de la autora feminista, publicado en 1928 y recién recuperado por la editorial Alianza en una bonita edición ilustrada. La novela narra los 300 años de vida de un caballero de la corte isabelina inglesa que acaba siendo mujer en el siglo XX. Una reflexión sobre lo absurdo de los roles de género.

“Interrupción”, de Sandra Vizzavona (Tránsito)

La autora habla tanto de su propia experiencia como de la historia de otras mujeres para romper con el estigma del aborto. «Mi preocupación -dice la autora en el libro- no era el derecho al aborto, sino el derecho a la palabra de las mujeres que lo habían experimentado en un país donde es legal y seguro, como en Francia. Distanciada de la fragilidad del primero, no pensaba tener que librar batalla alguna para defender el segundo. Me equivocaba.» Sale a la venta el 9 de marzo.

“Mi herida existía antes que yo. Feminismo y crítica de la diferencia sexual”, de Laura Llevadot (Tusquets)

Un esclarecedor ensayo que recoge las diferentes teorías y corrientes del feminismo de manera clara y cruda. «No sé lo que quiere decir ser mujer, pero sé perfectamente lo que significa ser percibida como tal», dice en el libro. «No es más que encarnar un patrón de dominación. Es reproducir e identificarse con esa construcción de género que los hombres prepararon para nosotras. Es encarnar la figura que diseñó el enemigo para su sosiego y enaltecimiento. Ser mujer consiste en interiorizar hasta la médula la desigualdad, e incluso desearla. Para defenderse de la masculinidad hay que dejar de ser mujer, para defenderse del verdugo se debe abandonar la posición de víctima», continúa...

“Enciclopedia Secreta. Lecturas en el espejo feminista”, de Marta Sanz (Contraseña Editorial)

Un ensayo muy interesante para bibliotecas feministas, a la venta el 9 de marzo. La mitad del libro analiza obras de diferentes mujeres escritoras del mundo: Marguerite Duras, Siri Hustvedt, Margaret Atwood, Lina Meruane, Gabriela Wiener, Emily Dickinson..., a través de críticas literarias ya publicadas en diferentes medios de comunicación, mientras que en la segunda parte incluye también a autores.

“Que hable Casandra. Cuando las mujeres son las narradoras, la historia cambia”, de Elizabeth Lesser (Maeva).

Una revisión de relatos y mitos históricos, desde la Biblia a los clásicos modernos, que denuncian la imagen negativa de la mujer que se ha establecido a lo largo de todos los tiempos. Historias a las que, a continuación, cuenta desde otra perspectiva mucho más empoderadora. Sobre el título la autora explica: “saqué el título de este libro del antiguo mito griego de Casandra, otra mujer temprana en la que nadie confiaba. Casandra era una princesa troyana a la que los dioses le habían concedido el don de la profecía, pero a la que también habían maldecido: nadie se creería sus predicciones. Nadie la tomó en serio ni siquiera cuando estalló la guerra sobre la que les había advertido. La mayor parte de las mujeres se ven reflejadas en la historia de Casandra: sabemos lo que nuestra familia necesita, lo que nuestro lugar de trabajo necesita, lo que el mundo necesita y, sin embargo, nuestra voz se denigra e ignora.”

“Palabra de madre”, de Ibone Olza (Vergara)

El libro que parte de la experiencia personal de la autora como madre, además de como profesional sanitaria y activista de referencia en España, en defensa de la mujer frente a la misoginia médica y de los derechos de los bebés. Ibone Olza plantea sus contradicciones, incertidumbres y desconcierto sobre cómo los sistemas de salud de la sociedad patriarcal han ignorado y boicoteado la sabiduría de la experiencia maternal. «Aunque vivimos -y padecemos- la culpa como algo íntimo e individual, tiene mucho de colectivo. Visibilizar hasta qué punto la sociedad patriarcal se ensaña con las madres me parece urgente para ayudarnos a aliviar esa culpa. Comprender los aspectos sociales, políticos, estructurales que tanto dificultan y condicionan el maternar es un primer paso para el alivio de la culpa materna. Muchas nos hemos sentido más discriminadas y excluidas como madres de bebés que como mujeres», apunta la autora.

“Mujeres, arte y poder”, de Linda Nochlin (Paidós)

El primer artículo de Linda Nochlin en la historia del arte feminista fue en 1971 con el influyente “¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?. En este recopilatorio se recoge este y otros seis artículos que hablan sobre mujeres artistas y sobre la figura femenina en la historia del arte.

“Historia de las mujeres. Para una mirada nueva y sin estereotipos sobre el mundo de hoy”, de Carolina Capria, Mariela Martucci e Ilustraciones de María Toro (Duomo).

Un cuento ilustrado que da visibilidad a las mujeres a lo largo de la Historia, desde el paleolítico a la actualidad. Presentado de forma atractiva para que las niñas y niños conozcan esta perspectiva, hablando de las faraonas, de la caza de brujas o de personajes históricos apenas conocidos, como la primera ginecóloga de Europa, Trotula de Ruggiero. Su capítulo final habla del techo de cristal y, por supuesto, del #metoo.

“Operación Bikini”, de Júlia Barceló y Camille Vannier (Flamboyant).

Una genial y divertida novela gráfica pensada para que las chicas adolescentes se liberen de la presión estética y apuesten por el #bodyneutral y el #bodypositive. Todo empieza cuando la protagonista, Sol, es invitada a una fiesta de cumpleaños en la playa. Siente que su cuerpo tiene que cambiar sí o sí y tiene que hacerlo ya de ya porque el evento está a la vuelta de la esquina. Toca machacarse en el gimnasio, comer poco, pero… ¿y si se libera de ataduras, de estereotipos, y aprende a aceptarse?

“Diccionaria”, Fernando Alcázar Zambrano | Xavier Gimeno Ronda | Ana Martín Coello (Libros Cúpula).

¿Por qué un coñazo es una cosa aburrida y algo cojonudo es buenísimo? ¿Por qué zorro en sentido figurado significa astuto y zorra, puta? Un curioso y divertido diccionario que revela las palabras peyorativas de género femenino que usamos en nuestro día a día.