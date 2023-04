El truco para tener unas cortinas bonitas está en este elemento del baño

¿Cuántas veces has tenido que parar por una piedra que golpeaba un espejo o un cristal? ¿Cuántas veces has atropellado accidentalmente a un animal? Tal vez no sepas que, junto a otras muchas cosas, también puedes llevar papel higiénico en el coche, ponerlo ahí salvará tu carrocería y no sólo lo que piensas.