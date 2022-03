La segunda temporada de la popular serie de Netflix (25 de marzo) nos descubre a la joven Eloise, toda una 'womanpower', como su intérprete.

Ester Aguado

Hablar con Claudia es un chute de energía. La actriz británica (budista, vegana, solidaria y anti-fast-fashion, solo viste de segunda mano) es tan combativa como su personaje, pero de una forma tan amable y divertida, que la seguirías hasta el fin del mundo.

El hecho de que 83 millones de espectadores vieran la primera temporada de la serie, ¿te paralizó o te dio alas?

¡Qué manera tan poética de decirlo! Un poco de ambas cosas. La serie fue un delicioso abrazo en forma de televisión durante el confinamiento. Hasta que no salimos, no me di cuenta de que se había convertido en un fenómeno cultural. Fue duro rodar en esos momentos tan difíciles, con el mundo paralizado, pero al menos estaba agradecida de conservar mi trabajo. Con tanta gente en paro y sin poder alimentar a sus familias...

¿Eres tan feminista y combativa como Eloise Bridgerton, tu personaje?

Debería llamar a mi madre y preguntarle (risas). No soy tan valiente, soy un poco más maleable y mucho más tímida. Sin embargo, compartimos el sentido del ingenio y el del humor. Es una cualidad increíble, y sé que hay muchas mujeres en el mundo que serán como Eloise a su edad y eso me hace feliz. Adjoa Andoh, que interpreta a Lady Danbury en la segunda temporada, dice que soy burbujeante y extrovertida pero tímida, así que, “tímida y gritona” sería mi nombre de Drag (risas).

Enfundarse en ropa de época, ¿te da el 50% del personaje?

Sí, desde luego. Me encanta que en cualquier papel hay una preciosa colaboración distribuida a partes iguales entre el decorado, el vestuario, el peinado y el maquillaje, y también el esfuerzo que supone el montaje, la hermosa música... todo eso hace la mayor parte del trabajo. En realidad, lo mejor es que el actor haga menos y sirva a la obra lo más honestamente posible, porque todo lo que le rodea ya está haciendo mucho trabajo. Con el vestuario, una vez que te subes la cremallera del corsé y se ata es como si el 70% de todo estuviera hecho. Así que sí, se necesita un pueblo entero para montar una historia así.

En esta temporada no hay tanto sexo como en la primera. ¿Lo echará de menos el público?

Bueno, hay partes con una química brutal, que se palpa, muy calientes... al final es Bridgerton. Y si la audiencia lo echa de menos, es su problema, que arreglen sus vidas (risas). ¡Y se apunten a Tinder!

¿Qué debe tener un hombre o una mujer para conquistarte?

Si son capaces de hacerme reír y de preparar pasta, me parece bien. Carbohidratos y comedia, ¡ahí tienes! Mi novio me hace reír más que nadie que haya conocido, y además disfruta con la pasta, así que eso es, Ester.

¿Por qué es tan importante para Eloise averiguar quién es Lady Whistledown? ¿Perdonarías a una amiga que te engañara así?

Lo primero es el público, y a él le encantaría que Eloise lo descubriera. Eso es lo emocionante de la serie: estas dos mejores amigas y este enorme secreto. Eloise admira a Lady Whistledown, piensa que es una mujer mayor, soltera o tal vez viuda... Admira su libertad, el hecho de que pueda ganar su propio dinero, admira su habilidad para permanecer en secreto y enterarse de todo y su valentía. Peor en la realidad no es necesario saber todo de todo el mundo, ¿sabes? Hay una importancia en la aceptación. Espero perdonar, sí, el perdón es clave en muchas cosas. No querría perder a un amigo.

¿Es tu relación con Nicola en la vida real tan intensa como la de Penélope y Eloise?

No tan intensa, no, no hay un gran secreto ardiente entre nosotras (risas). Pero es un placer trabajar con Nic, en el plató las dos queremos las mismas cosas. Hacer el trabajo lo mejor posible, nos importa petarlo en la escena, así que es una alegría absoluta para mí, porque adoro este trabajo. Y es mi amiga más glamourosa. Los lugares elegantes a los que va y lo elegante que se ve la convierten en mi sueño, vivo a través de Nic en términos de moda y diversión.

Eloise Bridgerton piensa que su madre no la entiende. ¿Te apoyó la tuya cuando decidiste ser actriz?

Sí, mi madre es la persona que más me apoya en el mundo. Mi hermano y yo podríamos haberle propuesto cualquier cosa y ella hubiera dicho: «Muy bien, vamos a intentar que funcione». No teníamos dinero, y mi madre limpiaba las casas de los profesores como pago por las clases. Es solidaria, maravillosa y mi mayor fan, y haré lo que pueda para que sonría cada día. Tengo mucha suerte.

Si pudieras elegir interpretar a otro personaje de esta serie, ¿a quién elegirías?

Dudo entre dos personajes... Me gustaría interpretar a la reina, porque está rodeada de perros todo el tiempo, y adoro a Golda. Pero me encanta Violet Bridgerton (nuestra madre, la actriz Ruth Gemmell es de clase mundial). Me encanta su fuerza e inocencia y los errores que comete con sus hijos. El hecho de que tenga un equipo de fútbol de niños y lo haga tan bien ella sola.

¿Qué causas son las que más te tocan?

Soy vegana desde hace siete años y no compro en grandes compañías desde hace seis, no quiero contribuir al fast-fashion ni comer animales, por el bien de ellos y del planeta. Soy budista, y me gusta mucho el debate que se ha abierto sobre la salud mental y el bienestar. Y no hablo de bienestar como de un smoothie de pepino, que es genial, sino que me refiero más a hablar cuando te sientes desesperado y cuando sientes que todo va mal. Además, he sido voluntaria con organizaciones benéficas para personas sin hogar durante nueve años, cada Navidad. Siempre lo hago. Pero hay mucha gente solidaria apoyando y haciendo algo por los demás en todas partes del mundo y eso es genial.

¿Por qué no tienes redes sociales?

Creo que para mantener la felicidad. Sin querer sonar demasiado hippie, eso me ha dado tiempo para mirar por la ventana y ver el mundo un poco más. De hecho, es una idea muy Bridgerton porque allí no había televisión, ni teléfonos, ya sabéis, así que la gente miraba por la ventana y observaba el mundo. Leí que tu cerebro se asienta sin todo este calvario de estimulación que tenemos a nuestro alrededor... así que tengo un corazón más ligero y una mente más clara. Pero las redes parecen divertidas, y si estuviera allí seguiría sobre todo cosas sobre cachorros.

¿Qué series otras nos recomendarías para ver?

'Dopesick' (Disney+), donde he visto unas de las mejores actuaciones de toda mi vida, es genial; además, me encantan los realities como 'Queer Eye' y 'Drag Race'.

Estás grabando una serie en Australia, ¿cuáles son tus próximos proyectos?

No puedo decir mucho sobre este proyecto, por desgracia, pero estoy en Syndney (Australia), grabando otra serie. Pero, tan pronto como regrese, probablemente vuelva a entrar en el mundo de Bridgerton. Eso siempre es un sueño. Sobre todo, estoy deseando volver a casa y ver a mi novio y a mi perro. Sólo quiero tener a mi perra al lado, la echo de menos.